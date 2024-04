À Manhattan, une douce France dans la librairie de Cyril Dewavrin

Cyril Dewavrin avait pensé à tout. Il prévoyait d'ouvrir une nouvelle librairie à Aix-en-Provence, afin de reproduire là-bas la réussite de La Comédie Humaine, inaugurée en 2018 à Avignon et agrandie à l'occasion d'un déménagement, deux ans plus tard.

Avant de concrétiser ce projet, « je me suis accordé un grand voyage aux États-Unis, pour le plaisir. J'ai beaucoup aimé cette escapade, et j'ai notamment pu me rendre compte qu'un grand nombre de francophones vivaient à New York », nous raconte-t-il. Au fil des étapes de son voyage, il s'arrête dans quelques librairies, des boutiques de musées, et prend des notes.

L'idée fait aussi son chemin : et s'il tentait plutôt l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique ? Une étude de marché plus tard, Aix-en-Provence est mise de côté, au profit de New York. « Le modèle de librairie que j'avais imaginé pour Aix, je l'ai adapté aux États-Unis, en insistant sur les articles liés à la culture française et en proposant un café, en plus de la librairie. »

Pour l'emplacement, Cyril Dewavrin jette son dévolu sur le quartier de Chelsea, à Manhattan, « ce qui était abordable, car tout est très cher, ici. Mais on trouve aux alentours un certain nombre d'hôtels, et le lieu est bien desservi par les transports en commun. » Selon lui, environ 1 million de personnes lisent ou apprennent le français à New York, « et sont prêtes à traverser la ville pour s'approvisionner en lectures ».

Des livres, mais aussi...

Après quelques semaines dans un format « pop up store », La Joie de Vivre a investi ses locaux définitifs en mars, pour une ouverture le 19 et un accueil du public dans l'espace café une semaine plus tard.

Sur 160 m2, dont 60 réservés au seul café, La Joie de Vivre met à disposition des New-Yorkais quelque 12.000 références en stock. La moitié des ouvrages sont en français, l'autre en anglais, présentant des œuvres anglophones, françaises, mais aussi d'écrivains du monde entier.

Les livres en français sont acheminés via la Centrale de l'édition et vendus à un prix environ 50 % plus élevé qu'en France, « en raison du transport. Mais ils seront moins chers que sur Amazon, car eux ne passent pas par la Centrale ». Les clients pourront bien sûr commander des titres en particulier, en comptant environ 2 semaines pour les obtenir.

L'offre livresque est complétée par de la papeterie, des puzzles et affiches Image Republic, ainsi que des jeux de société vintage Marc Vidal. « Ne vendre que des livres à New York, c'est quasiment impossible », explique Cyril Dewavrin, « c'est la raison pour laquelle toutes les librairies de la ville se diversifient, avec des produits dérivés ».

La partie café de l'enseigne complétera le chiffre d'affaires, en proposant des pâtisseries et, bien évidemment, des croissants et pains au chocolat... Pour faire tourner la boutique, deux libraires à plein temps, mais aussi deux personnes au café, dont le manager. « La création est toute récente, je vais donc gérer la librairie jusqu'à ce qu'elle atteigne son rythme de croisière, puis je passerai la main », détaille le propriétaire.

Pour l'instant, l'enseigne se fait connaitre et amorce son programme de rencontres : le 14 mai prochain, les amateurs ont rendez-vous avec Alex Gambal, qui présentera son livre Climbing the Vines in Burgundy (Hamilton Books) et évoquera son expérience viticole en France... Grégoire Delacourt est d'ores et déjà attendu en septembre, et d'autres événements prendront place entre temps.

Photographie : La Joie de Vivre, 145 West 27 Street, à New York (crédits La Joie de Vivre)