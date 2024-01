Amazon France : une énorme amende pour surveillance excessive

Amazon France Logistique (AFL) gère d'importants entrepôts dédiés à la réception, au stockage et à la préparation des commandes. Chaque employé utilise un scanner pour enregistrer en temps réel ses tâches, comme le stockage ou le prélèvement d'articles. Ces scanners génèrent des données utilisées pour calculer des indicateurs de performance individuels, conservées pendant 31 jours, comme les périodes d'inactivité et la cadence de traitement des colis.

Une pression continue

La CNIL, après avoir effectué des contrôles suite à des plaintes d'employés dès 2019, relayées par la presse, a jugé le système de suivi trop intrusif. Des indicateurs comme le « Stow Machine Gun » et l'« idle time » ont été spécifiquement épinglés. Le premier signale un scan d'article effectué « trop rapidement », soit en moins de 1,25 seconde, le second indique une période d'inactivité du scanner de plus de dix minutes.

Un autre indicateur mesure le temps écoulé « entre le moment où l'employé a badgé à l'entrée du site » et celui où il a scanné son premier colis, a expliqué la CNIL à l'AFP. Le régulateur considère que ce système oblige les employés à justifier toute interruption de leur activité, même brève, imposant une pression continue. La CNIL a estimé par ailleurs que conserver ces données détaillées pour tous les employés était disproportionné.

La sanction financière a été déterminée en prenant en compte la nature exhaustive et permanente du système de suivi, l'impact sur les employés, et le nombre élevé de personnes concernées. Ces systèmes offrent en outre à la société un avantage concurrentiel, selon la CNIL.

"Factuellement incorrect"

Les manquements au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, porté par le Conseil de l'Europe, incluent des violations liées au suivi des activités des employés, à la gestion des stocks et des commandes, et au principe de minimisation des données.

La CNIL a enfin relevé des problèmes avec le traitement de certains indicateurs et avec les pratiques de vidéosurveillance, notamment un défaut de sécurisation et d'information. Jusqu'en avril 2020, les intérimaires n'étaient pas correctement informés de la collecte de leurs données, et le système de vidéosurveillance souffrait de lacunes de sécurité.

Amazon a dans un communiqué exprimé un « profond désaccord avec les conclusions de la Cnil », les qualifiant de « factuellement incorrectes ». Le géant envisage de faire appel de cette décision auprès du Conseil d'État.

Cette sanction, représentant environ 3 % du chiffre d'affaires de l'entreprise française, est considérée comme « quasiment sans précédent sur le pourcentage du chiffre d'affaires » par le régulateur. Le maximum encouru étant de 4 %, il se réserve la possibilité de réaliser de nouveaux contrôles.

En janvier 2023, Amazon annonçait supprimer plus de 18.000 postes, dont certains en Europe, principalement dans sa division Amazon Store et People, Expérience et Technologies, en raison de l'incertitude économique et de la croissance plus lente. Cela représentait environ 1 % de son effectif total et constituait la plus grande suppression d'emplois de son histoire.

Crédits photo : niu niu / Unsplash