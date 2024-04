Italie : 60 éditeurs et 300 libraires indépendants unissent leurs forces

Selon l’Observatoire des librairies italiennes publié par l’ALI (Association des libraires italiens) en novembre 2022, il y avait à cette époque 3640 librairies indépendantes en Italie, soit 16 % des entreprises italiennes.

Par ailleurs, plusieurs chaînes de librairies, liées aux principaux groupes d’édition italiens, dominent le panorama du commerce de détail du livre dans le Bel Paese. Il s’agit notamment des réseaux Feltrinelli Librerie, qui comptent 115 points de vente, Giunti al Punto (260 points de vente contrôlés directement) et Mondadori, le réseau le plus répandu, avec plus de 500 points de vente sur tout le territoire national.

Renforcer les librairies indépendantes

Valoriser les librairies indépendantes est l’un des objectifs principaux de cette initiative. Pour Manuela Stefanelli (librairie Hoepli à Milan), en effet, ce nouveau projet, « intéressant et courageux », leur reconnaît un « rôle central ». Ce qui est nécessaire, car, selon l’éditeur Antonio Sellerio, qui rejoint également le projet, « les libraires indépendants ont toujours été l’intermédiaire le plus légitime entre ceux qui produisent les livres et ceux qui les lisent »...

Sandro Ferri (éditions e/o) pointe aussi l’importance de ces acteurs dans le secteur éditorial italien : « Les librairies indépendantes font un travail précieux […]. Elles doivent donc être soutenues, notamment par les éditeurs indépendants, qui, contrairement aux grands groupes d’édition, ne disposent pas de leurs propres surfaces où vendre leurs livres. »

De plus, l’éditeur du succès mondial d’Elena Ferrante évoque la situation française et américaine, où « les librairies indépendantes bénéficient d’un meilleur traitement de la part de l’État ou des éditeurs ».

S’adapter et résister

Mais regardons de plus près cette initiative. L’accord commercial dont il est question a été créé par les réseaux de promotion éditoriale Promedi et NW Consulenza e Marketing Editoriale. Rappelons que Promedi, actif depuis plus de 30 ans, travaille aujourd’hui avec plus de 40 éditeurs (comme Contrasto, Nutrimenti, Sellerio…).

« Vitalité et courage pour se renouveler, force d’adaptation et résilience face à l’adversité » : selon le directeur général de Promedi, Enrico Quaglia, voilà les caractéristiques marquantes de l’initiative, synthétisées dans la « métaphore de l’arbre » qui, comme en témoigne le titre, sous-tend le projet.

“Des véritables centres de culture”

Une initiative ambitieuse, qui implique plus de 60 marques d’édition « et un potentiel d’environ 300 librairies indépendantes sur le territoire national ». L’objectif : « Connecter les différents acteurs de la chaîne de l’édition indépendante — maisons d’édition, réseaux de promotion, librairies — pour encourager leur collaboration et favoriser les circuits et accords commerciaux visant la croissance dans un contexte concurrentiel de plus en plus exigeant. »

En effet, rappelle la note, « les librairies indépendantes sont souvent de véritables centres de culture dans des territoires où il existe peu d’autres propositions en matière de lecture et de culture, et c’est pour cette raison aussi qu’elles doivent être soutenues ».

Et voici le rôle et les défis de chaque acteur de la chaîne du livre prenant part à cet accord : « Les éditeurs accordent des conditions commerciales plus favorables aux librairies participantes et mettent à leur disposition des supports de promotion et de communication. »

De leur côté, les librairies œuvrent à rendre plus visible la production des éditeurs en librairie « en optimisant l’assortiment des fonds et des nouveautés et en développant des activités de communication ».

Enfin, les réseaux promotionnels « soutiennent les librairies pour atteindre l’objectif de croissance convenu ».