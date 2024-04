À la BnF, pas de pudding, mais des livres à l'arsenic

Peut-on imaginer un lieu plus paisible qu'une salle de lecture, dans une bibliothèque ? Et pourtant, la mort vous guette... Ou presque. La bibliothèque universitaire de Bielefeld, en Allemagne, n'a souhaité prendre aucun risque. Il y a quelques semaines, elle ouvrait ainsi une procédure d'inventaire pour identifier des livres potentiellement dangereux dans ses collections.

À savoir, quelques livres présentant une coloration verte et remontant au XIXe siècle. Pour obtenir cette teinte, on combinait alors acétate de cuivre et trioxyde d'arsenic, afin de produire de l'acétoarsénite de cuivre. Un « vert émeraude » du plus bel effet, qui se retrouve à l'époque sur des papiers peints, des gants, des robes ou encore des livres.

Que risque-t-on vraiment à ouvrir ces ouvrages ? Seule une exposition longue serait véritablement dangereuse, mais une simple consultation peut provoquer divers désagréments, des étourdissements aux crampes d'estomac, en passant par des épisodes de diarrhée.

L'initiative de la BU de Bielefeld en a suscité d'autres, outre-Rhin, notamment à Düsseldorf ou Cologne. Mais elle n'était pas inédite : la bibliothèque universitaire et d'État de Bonn avait recensé ses ouvrages à l'arsenic dès 2020. Et, au Royaume-Uni, où le pigment mis en cause a été largement produit, les recherches sont organisées depuis un moment déjà.

En 2022, de l'autre côté de l'Atlantique cette fois, la bibliothèque du Winterthur Museum, dans le Delaware, ouvrait le Poison Book Project, pour identifier et localiser les exemplaires concernés. Et, si possible, prévenir les bibliothécaires susceptibles de les manipuler, afin d'éviter tout désagrément.

Des exemplaires en France ?

Dans la foulée des inventaires allemands, plusieurs établissements français se sont tournés vers leurs collections. Notamment à Strasbourg, où les bibliothèques universitaires ont mené leurs enquêtes. Des documents correspondaient en effet aux signalements, puisqu'ils remontaient du XIXe, et provenaient d'Allemagne. « Ces livres anciens ne sont pas accessibles sur les rayonnages des bibliothèques, mais conservés en magasins », précisait toutefois l'université de Strasbourg à France 3 Grand Est.

« Par principe de précaution, nous suspendons temporairement toute possibilité de consulter les ouvrages du XIXe siècle dans nos bibliothèques et mettons en place une procédure interne destinée à rassurer nos usagers et nos personnels sur le sujet », ajoutait-elle cependant.

À la Bibliothèque nationale de France, près d'une trentaine de livres étaient soupçonnés, mais seuls quatre se sont avérés positifs à la spectrométrie à fluorescence des rayons X, rapporte Le Parisien. Des ouvrages du XIXe siècle, effectivement, mais « très peu demandés au cours des dix dernières années », selon l'institution patrimoniale, qui continue à mener des examens.

Un passionné d'objets rares, Julien Navas, assure que les collections de la BnF en contiennent d'autres : il avait d'ailleurs identifié les quatre livres positifs quelques semaines avant les conservateurs, et avait même pu les consulter en salle de lecture. Pour les dénicher, il s'était justement appuyé sur l'inventaire du Poison Book Project...

Lui-même constitue sa petite collection de livres toxiques, en consultant le catalogue en ligne de la BnF pour déterminer les titres susceptibles d'être teintés à l'aide du fameux mélange. « Si j’estime qu’il y a de l’arsenic, je les achète ensuite sur le marché d’occasion et je les fais analyser », détaille-t-il auprès du quotidien.

Le Syndicat national des personnels titulaires et contractuels de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture (SNPTES-UNSA) a pour sa part fait parvenir un courrier au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, pour réclamer « une action d’inventaire et de mise en quarantaine », sans oublier une « numérisation d'urgence », pour que les titres concernés restent consultables malgré tout.

Photographie : Nature morte d'un peintre italien, 1766 (Fæ, CC BY 4.0)