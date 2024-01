En Allemagne, le fisc parasite les contrats avec les éditeurs français

Le marché allemand — comme les lecteurs et lectrices germaniques, a priori — apprécie la production éditoriale française. Le pays apparait fréquemment sur le podium des acheteurs les plus intéressés, au moment des bilans de l'extraduction (faire traduire un ouvrage écrit en français à l'étranger).

Ainsi les cessions de droits de la France vers l'Allemagne sont-elles particulièrement régulières : 934 en 2020, selon le Syndicat national de l'édition, 1072 en 2021, puis 974 en 2022. Pourtant, ces échanges ne sont pas facilités par le fisc allemand, qui pourrait même sérieusement endommager une machine si bien huilée...

Éviter les doubles impositions

Pensées pour faciliter la vie des citoyens et limiter les perceptions, les conventions fiscales entre États permettent d'éviter la double imposition, pour les résidents d'un pays qui perçoivent des revenus en provenance d'un autre pays. Ce qui encourage aussi les échanges économiques et les collaborations entre les nations, de manière plus prosaïque.

Dans les cas des éditeurs et des auteurs, ces échanges sont évidents, dès lors que l'on évoque la traduction et l'extraduction. Dans le cas d'un ouvrage écrit en français traduit outre-Rhin, l'auteur ou son représentant, ou encore l'éditeur français, signe un contrat avec l'homologue allemand, lequel verse ensuite des droits d'auteur, issus des ventes, au contractant.

À l'origine, l'auteur résidant en France pourrait voir ses revenus « allemands » imposer à deux reprises : en Allemagne, où la maison d'édition doit déduire à la source 15 % du montant versé, puis en France, où ce montant est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Mais la convention fiscale passée entre l'Allemagne et la France, entrée en vigueur en 1961, permet justement d'éviter cette double imposition, en faisant valider un certificat d'exonération de la retenue à la source en Allemagne au nom de l'auteur étranger. L'article 15 de la convention le précise : « [L]es redevances et autres rémunérations pour l’usage ou le droit à l’usage de droits d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques […] ne sont imposables que dans l’état contractant dont le bénéficiaire est le résident. » Mais les ennuis commencent alors...

Des années d'attente

Ce certificat d'exonération, sésame pour ne pas subir la double imposition, s'avère particulièrement difficile à valider depuis quelques années, confirme le Syndicat national de l'édition. « [D]epuis 2019, pour valider le formulaire, quel que soit le montant des sommes en jeu, le fisc allemand demande aux éditeurs français de produire une série d’éléments supplémentaires », nous indique l'organisation, qui cite les états financiers de la maison d’édition traduits en allemand ou en anglais, un organigramme juridique, la ventilation des revenus, la copie du bail de location des locaux en France, les factures de téléphone des 3 derniers mois, le nombre d'employés, les contrats de travail de 5 employés traduits en allemand ou en anglais, ou encore le salaire du directeur général de la maison...

Depuis cette même année, les signalements et plaintes auprès du SNE se multiplient : pour certaines structures, cette procédure s'avère coûteuse en temps et en ressources même si, une fois validé, le certificat est valable pour les trois prochaines années.

Encore faudrait-il l'obtenir, car les délais de traitement sont considérables, pour des résultats variables : « [D]es dossiers sont en effet rejetés sans explication particulière ou des informations complémentaires peuvent être demandées, ce qui entraîne de nouveaux délais d’instruction », indique encore le SNE.

Or, les délais d'instruction ne cessent de s'allonger : « La loi prévoit trois mois », nous précise le Boersenverein, la Fédération des éditeurs et libraires allemands, l'équivalent du SNE outre-Rhin. « Selon les informations de l'Office central des impôts, il faut désormais compter onze mois entre la réception de la demande et l'envoi de la décision — mais dans la pratique, dans de nombreux cas, il faut même deux ans ou plus », ajoute l'organisation.

En janvier 2023, la mise en place d'un portail numérique pour les formalités a aggravé le problème, d'après le Boersenverein, et « les délais de traitement ne se sont pas améliorés avec la procédure en ligne, ils se sont même plutôt allongés ».

Double imposition et double peine

Dans cette situation, l'éditeur français a deux choix : prendre son mal en patience, et parfois imposer ce choix à son auteur également, ou s'astreindre à la double imposition, dans l'attente d'une régularisation a posteriori, si le précieux certificat est finalement obtenu.

Avec la multiplication des modes d'exploitation des textes, une nouvelle problématique est apparue, pour les éditeurs de livres audio : le siège d'Audible, la filiale d'Amazon dédiée au format, se trouve en effet à Berlin... « L’impact sur les livres audio est également très significatif compte tenu du poids sur le marché français des acteurs domiciliés en Allemagne au premier rang desquels Audible/Amazon », confie le Syndicat national de l'édition.

Du côté allemand, les éditeurs sont atterrés, car, après toutes les procédures, « les partenaires contractuels font preuve de peu de compréhension pour les retards de paiement ». Environ 2000 maisons d'édition seraient concernées, outre-Rhin, potentiellement tous les éditeurs qui publient des auteurs étrangers.

Car la France n'est pas le seul pays concerné, et des éditeurs d'autres contrées, comme le Royaume-Uni, font face au même problème. Avec 9.860 titres traduits en allemand en 2022, soit 13,8 % de la production de titres, le retard bureaucratique aurait des conséquences sur des milliers d'auteurs, sans compter les contrats déjà en cours. D'après les estimations pour les seuls contrats français, « plusieurs dizaines de milliers de demandes sont actuellement en attente auprès des autorités fiscales allemandes », rapporte le Boersenverein.

À l'imbroglio administratif s'ajoute un silence pudique : « Les demandes de renseignements adressées à l'Office central des impôts et au ministère fédéral des Finances ne sont pas suivies d'effet ou sont accompagnées d'indications générales sur le manque de personnel et les retards dans le déroulement des opérations », explique la fédération allemande.

L'embouteillage des demandes d'exonération a désormais atteint un niveau critique, dommageable pour les activités économiques. L'Allemagne, l'un des principaux titulaires de licences dans le secteur du livre, devient ainsi une source d'irritation pour les éditeurs et les auteurs à l'étranger en raison de l'incapacité des autorités allemandes. – Peter Kraus vom Cleff, directeur général du Boersenverein

De son côté, le SNE a sollicité l’aide des services du Ministère de l’Économie et des Finances et des équipes du Bureau des conventions fiscales en avril 2019. « Depuis cette date, malgré la fourniture de nouvelles pièces et nos relances répétées, nous n’avons reçu aucune réponse quant à l’issue de ces démarches ni constaté d’avancées sur ce dossier », déplore le syndicat patronal français.

Photographie : illustration, Martin Schulz, CC BY-NC-ND 2.0