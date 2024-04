Promotion de la transphobie : mode d'emploi d'une Transmania

Le 11 avril dernier sortait Transmania, dans une vague indifférence : une « enquête fouillée sur les dérives de l’idéologie transgenre » par Dora Moutot et Marguerite Stern. Les deux autrices revendiquent appartenir au mouvement femelliste, qui affirme qu'être une femme « n’est pas un ressenti mais une réalité biologique », niant ainsi le vécu de toutes les personnes transgenres.

Le livre est édité par Magnus, maison montée par Laura Magné après son départ de Ring en 2021. Elle embarquait alors avec elle du beau monde : Laurent Obertone, journaliste et essayiste proche de la mouvance du libertarianisme conservateur, le dessinateur Marsault et Papacito, militant d’extrême droite, récemment condamné à 6 mois de prison avec sursis. Une maison d’édition qui se présente comme « libre et indépendante ».

La déferlante médiatique

L’ouvrage en question ici, qu’ActuaLitté n’a pas consulté, promet de mettre la lumière sur ce qui est nommé comme étant « un des plus gros casses conceptuels du siècle (...) un projet politique néfaste qui s’apprête à bouleverser notre rapport au réel ». Les lecteurs ne se massent pas au portillon : il n'a absolument réalisé aucune vente selon Edistat.

L’entreprise d’affichage public a reconnu auprès du média Tétu que la mise en avant d’un tel livre était contraire « à [leur] Charte de la déontologie de la communication extérieure ». JCDecaux a par ailleurs présenté ses excuses « aux personnes que ces affiches ont pu heurter ».

La mairie de Paris a elle aussi fait savoir son mécontentement. Le premier adjoint Emmanuel Grégoire était intervenu, arguant que la publicité en elle-même présentait des caractères « transphobe et complotiste ». « On ne peut pas invoquer la liberté d'expression lorsqu'il s'agit de discrimination, en particulier transphobe », ajoute-t-il pour Tétu.

Cependant, une fois les affichages retirés, Dora Moutot et Marguerite Stern, qui dénoncent ici « un régime de terreur », ont reçu une publicité bien plus efficace : celle de la polémique. Papier sur le Figaro, papier sur le JDD, sur Libération, au Huffington Post, etc.

Et voilà que Transmania pointe désormais à la 4e place des meilleures ventes sur Amazon, en tête dans la catégorie « Sociologie ». L’ouvrage a même eu le privilège, ce 18 avril, d’être au coeur d’un débat sur la transidentité dans les Grandes Gueules de RMC — débat qui promettait, lui aussi, d’atteindre des hauts degrés d’analyse sociologique.

Une mise en avant dans une émission qui attire plus de 1 million d'auditeurs chaque jour dont n’aurait certainement jamais pu prétendre une telle sortie littéraire en temps normal. Un bel exemple d'effet Streisand, et une « censure » qui profite finalement au censuré.

Crédits image : Kenji-Baptiste OIKAWA, CC BY-SA 3.0