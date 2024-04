Un écrivain italien interdit de télé : le spectre de Meloni plane

À plusieurs reprises le monde intellectuel italien a protesté contre des actes et décisions du gouvernement de Giorgia Meloni, considérés comme relevants de censures. L’écrivain Antonio Scurati en fait les frais à son tour : lauréat du prix Strega en 2019 avec le livre M, L’enfant du Siècle (Les Arènes, 2020, traduit par Nathalie Bauer), il reconstituait l’ascension de Benito Mussolini jusqu’à la défaite du parti fasciste. Il avait d'ailleurs reçu le prix du livre européen 2022 pour l'ouvrage.

“Antifasciste”, un terme difficile à prononcer ?

À l’occasion du 25 avril, fête de la Libération en Italie, un monologue d’Antonio Scurati était prévu dans l’émission Che Sarà de la Rai. Dans un post sur Instagram, la présentatrice et journaliste Serena Bortone a dénoncé l’annulation de cette invitation : « Comme vous l’aurez lu dans le communiqué, dans l’épisode de Che sarà de ce soir, un monologue d’Antonio Scurati était prévu pour le 25 avril. J’ai appris hier soir, avec consternation et par pur hasard, que le contrat de Scurati avait été annulé. Je n’ai pas pu obtenir d’explications plausibles (…). »

Certains ont rapidement soupçonné une forme de censure, car le discours de l’auteur italien, qui a ensuite été publié sur Repubblica.it, n’épargne pas la droite de Giorgia Meloni. Il critique également cette “pudeur” à se prononcer publiquement « antifasciste » — une manière de nier les exactions commises, en rejetant la réalité historique.

Le texte de l’intellectuel italien débutait par l’assassinat de Giacomo Matteotti en 1924, victime des fascistes, pour se conclure sur une salve réprobatrice, ciblant la Première ministre.

Ainsi, Meloni « s’en est obstinément tenue à la ligne idéologique de sa culture néo-fasciste d’origine : elle s’est distanciée des brutalités indéfendables perpétrées par le régime (la persécution des Juifs) sans jamais renier l’expérience fasciste dans son ensemble. Elle a condamné les nazis pour les massacres perpétrés avec la complicité des fascistes, pour finalement ignorer le rôle fondamental de la Résistance dans la renaissance italienne (au point de ne jamais prononcer le mot « antifascisme » à l’occasion du 25 avril 2023) ».

Une démocratie e(s)t antifasciste

Et il ajoute : « Le mot que la Première ministre a refusé de prononcer palpitera encore sur les lèvres reconnaissantes de tous les démocrates sincères, qu’ils soient de gauche, de centre ou de droite. Tant que ce terme — antifascisme — ne sera pas prononcé par ceux qui nous gouvernent, le spectre du fascisme continuera de hanter la maison de la démocratie italienne ». (lire le texte intégral)

La réaction du service de presse de l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) ne s’est pas fait attendre. En effet, l’annulation de l’intervention de l’écrivain Antonio Scurati dans l’émission de la Rai a été définie comme « un fait très grave, un autre coup porté à la liberté d’expression et d’information ».

Les intellectuels en révolte

Le monde intellectuel, sur les réseaux sociaux et dans la presse, a vivement réagi : l’éditeur Paolo Repetti, fondateur avec Severino Cesari d’Einaudi Stile Libero, affirme que « le texte de Scurati censuré par la Rai pose le problème de l’extranéité de cette droite à l’histoire républicaine née de l’antifascisme ». Mais la Rai est-elle à l’origine de cette décision ?

Nicola Lagioia, romancier et ancien directeur du Salon international du livre de Turin, transforme son indignation en un véritable appel : « J’invite les écrivains et les écrivaines, les intellectuels de ce pays, les travailleurs du monde de l’édition, les éditeurs eux-mêmes, à se faire entendre. Surtout ceux et celles qui, à l’égard de ce gouvernement, même s’ils le considèrent à certains égards comme un gouvernement dangereux, ont préféré, au cours de la dernière année et demie, parler peu ou pas du tout. (…) ».

La Rai réfute les accusations…

La chaîne est intervenue dans l’arène publique, niant son implication dans un communiqué de presse : « Pas de censure. La participation de l’écrivain Antonio Scurati au programme Che Sarà n’a jamais été remise en question », déclare Paolo Corsini, directrice de l’Approfondimento RAI, cité par ANSA, l'agence de presse.

La question, selon la Rai, n’était pas liée à la liberté d’expression, mais relève d'une question financière : « Je crois qu’il convient de ne pas confondre les aspects éditoriaux avec ceux de nature économique et contractuelle, sur lesquels des enquêtes sont en cours ». Mais la censure économique existe bel et bien : il est souvent plus facile de prétexter des restrictions budgétaires pour imposer le silence sur des sujets délicats que de les interdire trop ouvertement.

…mais l’atmosphère est lourde

Rappelons toutefois qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé et qu’à plusieurs reprises déjà, la liberté d’expression n’a manifestement pas été suffisamment protégée en Italie. En atteste l’un des derniers exemples en date : l’audience préliminaire contre l’historien Luciano Canfora, qui s’est tenue ce 16 avril.

Ce dernier est attaqué pour diffamation pour avoir qualifié la Première ministre Giorgia Meloni de « néonazie dans l’âme ». Son procès débutera le 7 octobre prochain. À l’origine de cette procédure, des propos qu’avait tenus Canfora en avril 2022 : « La question, au-delà du débat sur le conflit en Ukraine, est objective. Meloni dérive du parti Movimento Sociale, qui s’appuie sur l’héritage du Repubblica Sociale Italiana, un État collaborateur du Troisième Reich. »

Dans un post récent, Roberto Saviano a dénoncé l’annulation d’une interview à Il Messaggero, ainsi que l’attitude de la Rai à son égard : « Dans Rai ils ont peur de m’accueillir, ma présence est bloquée par la direction (….) Rien de nouveau dans ce pays triste et désespéré ».

Et l’écrivain sait de quoi il parle : en juillet 2023, il avait appris l’annulation pure et simple d’un programme prévu sur la Rai — cycle d’émission dont quatre épisodes avaient pourtant été enregistrés… Cible régulière, Saviano a critiqué à plusieurs reprises la politique et les choix du gouvernement italien actuel.

Crédits photo : Antonio Scurati, lors de la remise du prix Strega en 2019