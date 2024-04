L'acteur Chris Pine signe son premier livre jeunesse

Récemment passé derrière la caméra pour son premier long-métrage en tant que réalisateur, Poolman (encore inédit en France), Chris Pine s'essaie en 2024 à la littérature pour la jeunesse. La maison d'édition Flamingo Books, filiale de Penguin Random House, publiera au mois d'octobre prochain, en version originale, son premier livre.

When Digz the Dog Met Zurl the Squirrel met en scène deux animaux, un chien, Digz, et un écureuil, Zurl, lancés l'un contre l'autre pour le contrôle du jardin Mme Pincher. Le récit est signé par Chris Pine, tandis que les illustrations sont réalisées par Chuck Groenink, qui a déjà collaboré avec Tanya Rosie, notamment, pour Maman, moi et notre arbre (traduction d'Elisabeth Sebaoun, Milan).

Pour l'acteur, ce premier essai n'a rien d'un hasard : « J'aime les livres et j'aime lire », annonce-t-il tout de go à People. « Et je dois cet amour à mes parents : blotti dans les bras de mon père tandis qu'il me raconte Le Vent dans les saules [de Kenneth Grahame, NdR] pour la énième fois, ou au seuil du sommeil, quand ma mère créait une histoire de toutes pièces avec quelques mots. »

Il explique encore avoir voulu créer une histoire simple, touchante, assortie d'illustrations réconfortantes. En somme, convaincre des enfants et leurs parents, mais aussi retrouver les propres sentiments ressentis lors de sa prime jeunesse.

Flamingo Books, qui publiera l'ouvrage, s'est fait une spécialité des livres de célébrités désireuses de s'adresser aux bambins : elle a ainsi à son actif la série Busy Betty, cosignée par Reese Witherspoon, ou encore I'm Not Scared, You're Scared, livre de Seth Meyers, célèbre présentateur de la télévision américaine.

Photographie : Chris Pine, aux côtés de la réalisatrice Patty Jenkins, en 2018 (Gage Skidmore, CC BY SA 2.0)