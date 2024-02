Si la Romance commence à parler italien...

Selon les données de l'Association italienne des éditeurs (AIE), le genre a plus que doublé ses ventes de 2019 à aujourd'hui (+120,5%). Une performance qui le place en deuxième position, derrière la bande dessinée (+225,5%).

Pour être précis, la romance a réalisé un total de 22,215 millions € des ventes, en 2019, dans les circuits commerciaux ou trade (librairies physiques, e-commerce et supermarchés). Après une baisse en 2020, la croissance des trois années suivantes a toujours été à deux chiffres, jusqu’à atteindre 48,900 millions € en 2023 (chiffre qui ne compte pas les ventes dans la période de Noël). En termes de parts de marché, ce genre ne pesait que 2% en 2019, pour atteindre désormais 3,8%.

Les données pour la France s'alignent à ces chiffres : la littérature de romance a vu ses ventes doubler l'an passé avec 6 millions de livres écoulés, soit un achat de roman sur neuf. Selon le panel GfK, le segment pèse désormais 7% du marché du livre. Quelque 106 titres ont ainsi dépassé les 10 000 ventes en 2023 contre 56 l'année précédente.

Un genre de plus en plus national ?

Autre élément frappant, que l'on retrouve également par rapport au marché français : l'importance croissante des romans des auteures italiennes par rapport aux traductions, la plupart du temps importées du marché anglophone. Comme cela s'est produit par le passé pour d'autres genres, tels que les romans policiers ou les thrillers. Un marché à l'origine dominé par des auteurs étrangers voit donc augmenter au fil des années des propositions d'écrivaines italiennes lancées par les maisons d'édition du Bel Paese.

En 2019, plus de 84% des ventes ont été réalisées par des livres écrits par des auteures étrangères. En revanche, en 2023, les auteures italiennes représentent 40% des ventes. Si l'on considère la croissance de 2019 à aujourd'hui, la romance italienne a augmenté de 462,5%, et la romance étrangère de 56,9 %.

En examinant également les données, dans une perspective plus large, en 2022, les genres les plus vendus en Italie comprennent les romans d'amour italiens (+194%), la chick lit italienne (+184%) et étrangers (+49%). Ce qui témoigne de l’intérêt et de la redécouverte de la thématique de l'« amour » de la part des lecteurs de la péninsule.

Des autrices en tête des ventes

L'essor de ce genre littéraire est également visible à travers d'autres éléments. On peut penser notamment à la décision du Salone Internazionale del Libro di Torino - manifestation littéraire parmi les plus importantes d'Italie -, de consacrer une section à la romance, sous la direction de l'auteure Erin Doom, dont le roman Fabricant de Larmes (Magazzini Salani, publié en France par Hachette) a été le livre le plus vendu en Italie en 2022, avec plus de 450.000 exemplaires écoulés.

De ce roman a été tiré, entre autres, un film qui sera disponible sur Netflix à partir du 4 avril 2024. Rappelons, par ailleurs, qu'en France, la 7e édition du festival New Romance a connu un grand succès : tenue à Strasbourg, elle a compté près de 10.000 visiteurs. L'engouement pour ce genre littéraire s’étend donc des deux côtés des Alpes…

En 2023, selon les données de l'AIE, le troisième livre le plus lu en Italie est Dammi mille baci de T. Cole (Mille baisers pour un garçon, Hachette, 2016), un long-seller poussé par le #BookTok et publié par Always Publishing.

Mais l'auteure qui a vendu le plus de livres dans le Bel Paese en 2023 est italienne : il s'agit de Felicia Kingsley, dont les livres, publiés par Newton Compton, se sont vendus à un total d'1 million d’exemplaires. En guise de comparaison, l'autrice américaine Colleen Hoover en a vendu près d'1,2 million en France.

De nouveaux jeunes auteures ont également émergé en France, comme Morgane Moncomble, par exemple, qui a vendu plus de 500 000 exemplaires de ses romans (Viens, on s'aime, 2016, Un Automne pour te pardonner, 2023, publié chez Hugo Romans) et Sarah Rivens (Lakestone, Hachette).

Entre anciens et nouveaux acteurs

Dans le paysage éditorial italien, notons que plusieurs maisons d'édition publient de la romance en Italie : Salani et Newton Compton, par exemple, appartenant au groupe d'édition Mauri Spagnol, mais aussi la maison d'édition indépendante Always Publishing, et d'autres petites maisons d'édition spécialisées, comme Queen, Hope et Heartbeat.

L'investissement des éditeurs dans ce segment éditorial a été encore plus évidente en France : trois éditeurs de renom sont entrés récemment sur ce marché : Fayard (Hachette Livre), Le Seuil (Media Participations), le groupe Madrigall (Gallimard, Flammarion) avec le label Olympe, et le groupe Editis avec le label Chatterley. Le leader dans ce segment sont les éditions Hugo, lancées sur ce créneau depuis près de dix ans, en publiant par exemple After (2015), ainsi que Hachette.

Un segment en quête de légitimation…

Comme en France, au Royaume-Uni et ailleurs, c'est le phénomène TikTok qui a contribué à la légitimation de ce genre littéraire, renforcé également par son succès commercial.

Pour certains, la clé du succès de ces livres réside dans leur accessibilité, par le biais d’une écriture assez simple capable d'intéresser les plus jeunes. Et pour d'autres (dont l'écrivaine Emily Henry), les titres marchent dûs à leur rassurante happy ending.

Pour la maison d'édition Hugo Publishing, les raisons de cet afflux de jeunes lectrices est liée à deux facteurs : TikTok et le Pass Culture.

…et en mutation

Quoi qu'il en soit, ce genre, qui trouve souvent son origine sur Internet dans le terrain de l’autoédition, grâce à des plateformes telles que Wattpad, s’est renouvelé depuis quelques années, donnant naissance à divers sous-genres tels que la new romance, née aux États-Unis et axée sur des problèmes actuels comme les conflits familiaux, les violences sexuelles, les discriminations, et la dark romance, qui porte plutôt son intérêt sur les relations toxiques et difficiles.

Une variété de thématiques et d’approches qui font de la romance un des segments les plus intéressants et vivants du moment.

Crédits photo : Azrul Aziz / unsplash