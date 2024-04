If I Must Die : un recueil posthume du poète palestinien Refaat Alareer

Refaat Alareer comptait parmi les victimes d’un bombardement survenu à Gaza, avec plusieurs membres de sa famille. De lui, Liesl Gerntholtz, directrice du centre PEN/Barbey Freedom to Write de PEN America, assure : « Il voulait que le monde connaisse les histoires de la vie et de l’amour des Palestiniens ordinaires, croyant en la capacité de la poésie à traverser les frontières et les limites. »

Ce texte, If I Must Die, aura suscité une adhésion rarement vue : sur Twitter, les réactions avaient fusé par centaines de milliers. Une lecture réalisée par l’acteur Brian Cox a été filmée pour le Festival de littérature palestinien, et le texte fut par la suite traduit en une quarantaine de langues.

L’ouvrage que publiera OR Books a gardé le titre du poème : il réunira une sélection de poèmes, certains de ses écrits sur la littérature et des correspondances plus personnelles. Le recueil paraît avec le soutien et la coopération de la famille d’Alareer, qui vit toujours dans le nord de Gaza.

Des épreuves seront disponibles en juin pour la presse américaine et le livre sera publié en septembre 2024. La traduction de ce titre n'a pas encore été communiquée par une maison d'édition en France.

Maison qui se présente comme indépendante et progressiste, OR Books publie des ouvrages de politique, d'histoire et de culture, et dispose de nombreux titres sur le Moyen-Orient, notamment des ouvrages de Norman Finkelstein, Muhammad Ali Khalidi et Mohammed Omer. Elle a récemment fait paraître Deluge: Gaza and Israel from Crisis to Cataclysm, un premier bilan de la guerre, à travers les documents des autorités palestiniennes, israéliennes et internationales.

Mobilisation et témoignage

En parallèle, plusieurs pays occidentaux en appellent au Hamas, pour demander la libération des otages toujours retenus depuis le 7 octobre. « Le sort des otages et de la population civile à Gaza, qui sont protégés par le droit international, est une inquiétude internationale », affirment France, Allemagne et États-Unis, parmi la vingtaine de pays signataires, selon l’AFP.

« L’accord sur la table pour libérer les otages permettrait un cessez-le-feu immédiat et prolongé à Gaza », souligne le texte que la Maison Blanche a diffusé. Cela faciliterait également « la livraison accrue d’une aide humanitaire indispensable à travers Gaza, et pourrait mener à une véritable fin des hostilités », ajoutent-ils. Et de réclamer que les personnes que retiennent le Hamas soient immédiatement relâchées.

Le mouvement politico-militaire vient de diffuser une vidéo d’otage, ce 24 avril – une première preuve qui assure de ce que l’un des 133 détenus israéliens est toujours vivant. Voilà des semaines que le Hamas n’avait pas apporté d’éléments probants.

Crédits photo : OR Books