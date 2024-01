Après deux années exceptionnelles, la bande dessinée décline

Les résultats en baisse du secteur sont partagés dans une belle partie de l'Europe occidentale : la chute la plus spectaculaire est pour l'Espagne, avec - 17 %, suivie de l'Italie avec - 12 %. La Suisse alémanique est au niveau de la France avec - 11 %, le Royaume-Uni à - 9 %. Parmi les chiffres présentés par Gfk, seule l'Irlande affiche un résultat positif, avec un + 2%.

Le contrecoup dans l'hexagone est néanmoins à relativiser, après deux années record : 2022 affichait un chiffre d’affaires de 921 millions € (85 millions d’exemplaires vendus). Des résultats importants, mais en recul de 3 % par rapport à l'impressionnante année 2021 et ses 87,2 millions de copies écoulées. Au regard de 2019, le résultat de 2023 reste supérieur de 55 %.

Astérix et Gaston superstars

Les derniers albums d'Astérix et de Gaston Lagaffe, à eux seuls, représentent plus de 2,1 millions exemplaires vendus : 1,614 millions pour l'Iris blanc, 498.000 pour Le retour de Lagaffe. Le monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, sorti en 2021, se maintient avec une belle troisième position (233.000 exemplaires cédés), suivi du dernier Mortelle Adèle et du tome 104 d'One Piece (trad. Djamel Rabahi et Julien Favereau), avec respectivement 232.000 et 212.000 ventes.

La jeunesse offre globalement un + 7 %, avec 17 millions d'exemplaires cédés, et 203 millions de CA (+ 10 %), mais si l'on enlève Astérix et Gaston, on passe à - 7% au niveau des ventes, et - 3% de la CA, au regard de 2022. Ce secteur constitue 23 % des BD vendues en 2023 en France.

Le monde de la bande dessinée demeure dynamique dans l'hexagone : par rapport à 2022, 20 éditeurs et 120 séries ont vu le jour, quand 300 nouveautés ont été publiés cette année.

Le manga chute, le comics se ramasse

Pour le seul sous-segment manga, après une année 2022 qui avait vu une progression de 2 % au regard de l’année précédente, 2023 marque le pas. Le format représente toujours plus d'une BD sur deux vendue en France (53 %), mais il perd 4 points.

Le genre d'Eiichirō Oda marque un fort recul, « après 3 années exceptionnelles » : au regard de 2022, - 18 % d'exemplaires vendus (40 millions), pour un chiffre d'affaires de 331 millions € (- 13 %). En cause notamment, l'essoufflement du top 20 des séries, qui passent de 18,4 millions d'ouvrages vendus à 11,8 millions.

GfK met par ailleurs en évidence l'élargissement de l'offre Webtoon : 30 nouvelles séries lancées sur un total de 66, pour un chiffre d'affaires qui reste stable à 12 millions €. Le format poche se développe du côté de la BD franco-belge et des comics : + 7 % pour le sous-segment bande dessinée jeunesse, et un beau + 25 % pour la BD de genre. Une multiplication des ventes par 3 pour le comics poche et un + 3 % pour le comics collector sont observés.

Le genre d'Alan Moore offre toutefois sa plus mauvaise année de la décennie, avec un spectaculaire - 37 % en exemplaires vendus au regard de 2022 (40 millions € de CA, -19 %). Selon Gfk, la baisse du nombre d'opérations petits prix a, entre autres, pénalisé le genre, qui représente 3 % des ventes totales de bandes dessinées en 2023.

En comparaison de l'année précédente, la BD de genre enregistre - 4 % de ventes (302 millions € de CA, -1 %), - 7 % pour le Roman Graphique, mais + 4 % en enlevant du bilan 2022 le tome 6 de L'Arabe du futur de Riad Sattouf et Le Monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici. La bande dessinée de genre représente 21 % des ventes totales du segment en 2023.

Un « retour à la normale »

En résumé, malgré deux années exceptionnelles, 2023 marque un ralentissement attendu du marché de la bande dessinée, affecté par un environnement macroéconomique difficile. Toutefois, ce « retour à la normale » se maintient à des niveaux supérieurs à ceux de 2019, l'année de référence d'avant la pandémie, mettant en exergue l'importance de la bande dessinée dans le secteur du livre et des biens culturels.

Une année qui se distingue par le succès notable de deux reprises de grands classiques, « surpassant les ventes du dernier Prix Goncourt ».

Les données traitées sont issues des bases GfK Market Intelligence, qui comptabilisent les ventes en sortie de caisses et auditées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 par GfK, via un panel de plus de 8500 points de vente, dont 1100 libraires indépendants « représentatifs du marché du livre ».

Sont exclues les ventes à l'export, en Corse et DROM-COM-POM, les ventes directes Éditeurs, les ventes aux grossistes, les clubset et la VPC.

