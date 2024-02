Rejoindre l'avenir : la coopérative OPlibris s'ouvre aux acteurs du livre

Le territoire français recenserait quelque 3000 maisons indépendantes, d’après les données de la FEDEI. Une enquête menée en 2018 auprès d’une centaine d’entre elles avait pointé plusieurs problématiques récurrentes dans les solutions de gestion — lesquelles ont donné l’étincelle de vie à OPlibris, en tant que progiciel de gestion intégré.

Passés les grands (ou gros) mots, il importait donc de produire une solution qui réponde aux besoins de structures dont les finances ne permettent pas d’utiliser les solutions actuelles – seuls les grands groupes ont les moyens de payer les licences d’exploitations de ces outils propriétaires. Présenté lors des premières Assises de l’édition indépendante en février 2023, OPlibris incarne tout à la fois une réponse mutualisée aux enjeux du plus grand nombre et une structure regroupant les parties prenantes.

Ensemble, et plus encore donc, ou, pour reprendre la punchline : « Une réponse mutualisée à des problématiques communes. »

Le projet OPlibris est donc le fruit de la collaboration entre plusieurs éditeurs désireux de créer une solution intégrée, efficace et évolutive, parfaitement intégrée à l'écosystème du livre. Son but est de fournir à toutes les maisons d'édition intéressées un accès avantageux à une solution ouverte, avec des mises à jour régulières, des options de modules spécifiques, dans le but de renforcer les compétences et de favoriser les opportunités de mise en réseau.

« Éparpillement des informations, perte de temps, d’efficacité, complexité de la reddition des comptes, gestion approximative des stocks et de la production, distension des relations libraires, manque de pilotage de la trésorerie, gâche de papier, de transports, difficultés à développer les ventes en ligne, autant d’exemples venant pénaliser le travail d’éditeur. » Les constats auxquels répondra OPlibris

En somme, le projet apporte une réponse à la fois en termes d’outils-métiers et de tremplin vers une montée en compétences. Mais il inclut également un centre de ressources mis en partage, et donc un précieux allié pour « imaginer une chaîne du livre plus vertueuse pour les petites maisons d’édition qui en ont globalement l’ambition, mais pas forcément les moyens », insiste la FEDEI.

La structure générale OPlibris comporte trois étages :

• un portail général qui centralise les informations que chaque utilisateur souhaite mettre en commun avec les autres,

• des espaces utilisateurs spécifiques à chaque maison d’édition adhérente et étanches entre eux,

• des micro-espaces à destination d’interlocuteurs propres aux maisons, pour fluidifier la communication permanente avec eux.

Chaque éditeur, tout en maîtrisant ses données propres, les exploitant d’autant plus facilement qu’elles sont centralisées, alimente ainsi un espace commun.

OPlibris ne concerne cependant pas que les éditeurs et souhaite intégrer dans sa gouvernance les différentes associations professionnelles, éditeurs, libraires, auteurs, traducteurs, mais aussi les métiers du livre, comme les diffuseurs distributeurs, imprimeurs, etc. Pour cette raison, et de par son ADN même, il s’ouvre à toute personne désireuse de prendre part à la SCIC.

Pour devenir société et entrer dans le capital, on pourra remplir le formulaire d'information à cette adresse ou prendre directement contact par mail. La présentation générale du projet est disponible ci-dessous, en consultation et/ou téléchargement.

Illustration : Urbs