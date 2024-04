Frais de port du livre : un impact négatif pour 63 % des acheteurs

Plus de six mois après l'application d'un tarif minimum des frais de port du livre neuf, fixé à 3 €, quel est son impact sur les achats des Français ? Un sondage mené par l'IFOP auprès de 2000 personnes âgées de 18 ans et plus en février dernier fournit quelques réponses. Notons d'emblée que l'étude a été commandée par Amazon, qui s'était opposé corps et âme à cette disposition de la loi Darcos.

« Les Français ne lisent plus, mais ils achètent des livres » : l'adage se vérifie à nouveau, puisque 74 % des interrogés en font l'acquisition, plus ou moins régulièrement. En tant que produit culturel, le livre reste donc en tête devant la musique (50 %) et les films (49 %), au format physique ou dématérialisé.

Au cours des 12 derniers mois, 91 % des interrogés se sont déjà rabattus au moins une fois vers l'achat en ligne pour un produit culturel, car « il est plus simple de se faire livrer directement chez soi » aux yeux de 81 %, devant la non-disponibilité du produit dans un point de vente (78 %) ou la question du prix [tous les produits culturels sont ici pris en compte, NdR] (77 %).

Pour toutes les catégories sociales, l'achat en ligne offre l'avantage de la simplicité (livraison à domicile, achat à tout moment), devant la disponibilité (nombre de références disponibles) et enfin l'avantage financier (prix moins élevés, pas de frais supplémentaires). Au sein des catégories pauvres et modestes (de 900 à 1300 € de revenu mensuel), l'avantage financier est surreprésenté au rang des avantages.

54 % des répondants indiquent acheter en ligne du fait d'un éloignement géographique, et plus spécifiquement 45 % des livres en ligne/via internet « car je vis éloigné d’un centre-ville ou d’un point de vente physique ».

Pouvoir d'achat et culture en berne

Le sondage de l'IFOP parle ensuite plus spécifiquement d'argent en s'intéressant d'abord au pouvoir d'achat, qui a diminué pour 55 % des répondants (31 % un peu diminué, 24 % beaucoup diminué), est resté stable pour 28 % d'entre eux, et même augmenté pour 17 %.

Le budget alloué à la culture fait les frais de cette restriction du pouvoir d'achat, avec une diminution dans 73 % des cas — 10 % des répondants ne consacrent pas de budget aux produits culturels. Cette baisse concerne toutes les classes sociales, puisque 71 % des répondants de la catégorie pauvre, 79 % de la catégorie modeste, 75 % de la classe moyenne et 54 % de la catégorie aisée ont réduit leur budget.

Les frais de port minimum de 3 € ont visiblement ajouté une nouvelle pression financière. 63 % des répondants estiment que leur pouvoir d'achat pour les livres est affecté, en particulier les catégories pauvres et modestes. La catégorie aisée, dont les revenus dépassent 2500 € par mois, est la moins touchée par cette mesure (59 % d'entre eux l'estiment).

Les librairies valorisées ?

Le sondage de l'IFOP se tourne ensuite vers les stratégies d'achats de livres suite à l'introduction des frais de port minimum. 59 % des répondants se tournent en effet plus souvent vers des points de vente physiques, des librairies aux grandes surfaces culturelles, en passant par les hypermarchés et supermarchés.

51 % ont réduit leurs achats, mais empruntent des livres à leurs proches, 49 % les ont réduits également, mais se tournent vers les bibliothèques publiques, et 40 % aussi, mais lisent moins, tout simplement. La plupart des catégories se tournent vers les lieux physiques, mais les catégories les moins favorisées sont plus concernées par la réduction du temps de lecture.

Les lieux physiques qui semblent sortir gagnant de la mise en œuvre des frais de port minimum sont les hyper/supermarchés, les grandes enseignes et maisons de la presse : 71 % des répondants s'y rendent plus fréquemment, en particulier pour les résidents des communes rurales (75 %) et les communes urbaines de province (73 %).

26 % expliquent qu'ils visitent plus souvent une librairie indépendante tout de même, dont 37 % dans l'agglomération parisienne.

Amazon très engagé

La publication du sondage de l'IFOP, commandé par Amazon, s'inscrit dans un contexte particulier d'inquiétude pour la pratique de la lecture par les Français, notamment par les plus jeunes. Selon une étude du Centre national du livre, ces derniers ne sont ainsi plus que 84 % à lire pour l'école (ou le travail) entre 7 et 19 ans, et 81 % à lire dans le cadre des loisirs, par goût personnel. Il y a deux ans, lors de la dernière étude sur le sujet, ces statistiques étaient plus élevées, respectivement à 86 % et 83 %...

L'évocation d'une taxe sur le livre d'occasion par le président de la République, afin de contribuer au financement de la création, n'a pas non plus manqué de susciter des réactions. Le sujet n'est pas évoqué dans le sondage de l'IFOP et les services d'Amazon, contactés, n'ont pas de commentaires à faire sur le sujet.

La lutte d'Amazon contre le tarif minimum des frais de port ne date pas d'hier. La multinationale s'était exprimée, par l'intermédiaire de son directeur général Frédéric Duval, avec une tribune publiée en 2021. Celle-ci assurait que les habitants des zones rurales seraient particulièrement pénalisés par la mesure, en citant déjà des données de l'IFOP. Il a récidivé il y a quelques jours, dans L'Express, tenant peu ou prou le même discours.

Rappelons que la multinationale américaine avait saisi le Conseil d'État en juin 2023 pour « excès de pouvoir », mais l'institution n'a toujours pas rendu son avis sur le sujet. Amazon s'était aussi appuyé sur l'avis circonstancié de la Commission européenne, qui remonte à février 2023 : elle y dénonçait une dérogation injustifiée à la législation applicable, l’absence de démonstration de l’adéquation et de la proportionnalité de la mesure proposée, ainsi que le fait qu’aucune option alternative n’ait été évaluée...

Amazon redouble donc d'efforts, en attendant les éventuels mouvements du Conseil d'État ou de la Commission. Et saisit toutes les opportunités : à l'occasion du Printemps de la ruralité, la consultation du ministère de la Culture, la multinationale a participé, en suggérant « d’évaluer plus précisément les effets de cette mesure et, le cas échéant, de réexaminer l’opportunité de cette mesure qui pénalise durement les habitants des zones rurales ».

La firme suggère aussi d'ouvrir les dépenses du Pass Culture aux services en ligne, afin de profiter de cette manne, puisque les livres restent les principaux produits culturels achetés grâce aux crédits...

