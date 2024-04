Une nouvelle démarche déloyale des éditions Oxymore” contre Delcourt

Démarrée en 2019, la série Lulu et Nelson est réalisée dans une coédition entre Soleil et Hildegarde, société de production audiovisuelle : le projet devait se concrétiser avec une adaptation en film ainsi qu’une novellisation, mais pour l’heure, seules les BD sont là. L’illustratrice Aurélie Neyret travaille donc avec Charlotte Girard et Jean-Marie Omont autour de cette jeune fille, Lucia, vivant à Naples en 1964. Elle quitte le vieux continent pour l’Afrique, afin d’aider son père, membre d’une troupe de cirque, à trouver un lion.

Il va sans dire que le père n’a évidemment rien demandé de tel. Sur place, le désenchantement est de taille : Lucia découvre les inégalités sociales, la violence, la ségrégation, et rencontre Nelson… roué de coups par un policier.

Trois tomes et plus de 120.000 exemplaires vendus, tout serait pour le mieux, sans un intrigant démarchage des éditions Oxymore, qui annoncent la future commercialisation de cette série. La structure de Mourad Boudjellal s’est approprié les trois volumes, sous la marque de leur collection Métamorphose — chez Soleil, Lulu et Nelson est publié dans la collection Métamorphose BD…

Le tout, dans disposer des droits pour ce faire : couverture totalement identique, jusqu'à la police de la marque Métamorphose, également similaire. « Ils se comportent un peu comme des cowboys », rit-on, un peu jaune, du côté de Delcourt.

Delsol, la structure de diffusion du groupe Delcourt, s’est donc vue contrainte de mettre en garde les libraires contre la commercialisation annoncée par Oxymore. Le groupe « n’a pas autorisé la publication de cette série par les éditions Oxymore. Cette annonce de publication est une nouvelle démarche déloyale des éditions Oxymore visant à détourner les titres de nos catalogues », indique le diffuseur.

Et de préciser qu’une procédure judiciaire a été ouverte devant le tribunal de Commerce de Paris, afin que soit interdite la mise en vente par Oxymore des albums en question. D’ailleurs, la maison a repoussé à plusieurs reprises les dates de commercialisation précédemment annoncées. Dernière date avancée : le 29 mai, où les trois volumes sortiraient d’un coup d’un seul… dans une douteuse légalité.

Il ressort que les auteurs ont en effet souhaité retrouver les directrices de collection d’Oxymore et ce faisant, ramener leurs albums avec eux. Ainsi, Delcourt et Hildegarde ont reçu un courrier annonçant que scénariste et dessinatrice dénonçaient leur contrat d’édition et reprenaient leurs droits. Pas vraiment la procédure habituelle pour y parvenir : une rupture de contrat intervient rarement de manière unilatérale et en l’absence de négociations ou d’accord — voire de décision judiciaire.

« Afin d’éviter toute confusion, le groupe Delcourt tient à rappeler qu’il poursuit l’exploitation des trois tomes de la série Lulu et Nelson qui demeurent disponibles commercialement. Chaque volume de la série peut dès lors faire l’objet de commandes ou de réapprovisionnement par les détaillants sans difficulté », conclut le groupe.

à gauche, la version de Soleil, à droit, celle d'Oxymore

Oxymore n'a pas pu être joint pour apporter de précisions.