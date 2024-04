Des infiltrations d'eau mettent l'Hôtel de Massa en sérieux danger (et la SGDL)

Sous l'égide de Stéphane Bern, la Mission Patrimoine, orchestrée par la Fondation du patrimoine avec le soutien du ministère de la Culture et de la FDJ, joue un rôle crucial dans la préservation de la richesse patrimoniale de la France. Malheureusement, ce trésor national subit peu à peu les affres du temps et de l'oubli.

Pourtant, grâce à l'engagement sans faille de la Fondation du patrimoine et de ses 950 volontaires, des efforts considérables sont déployés quotidiennement pour restaurer et pérenniser notre héritage culturel pour le bien des futures générations, sur l'ensemble du territoire français.

18 heureux élus, mais deséspérés

Dans la nouvelle liste des bâtiments qui joueront à la grande kermesse, pas de bibliothèque pour l’édition 2024, même si le bâtiment du jubé de la cathédrale de Noyon attirera l’attention. En 1780, l’effondrement de la voûte d’un édifice a nécessité l’installation d’une charpente modifiant profondément sa structure. La démolition d’une galerie en 1811 a ensuite affaibli la façade adjacente.

La charpente, endommagée lors de la Première Guerre mondiale, a été renforcée par du béton, alourdissant la structure et aggravant l’écartement des murs. La détérioration s’est poursuivie, empêchant l’entretien nécessaire et accroissant le risque d’effondrement. Face à une situation critique, un soutien d’urgence a été mis en place en 2020 pour stabiliser le bâtiment.

© Commune de Nyon

Des travaux sont en cours pour sécuriser l’édifice, dans le cadre d’un projet de restauration plus large des bâtiments du cloître, dont le coût était estimé à plus de 5 millions d’euros en 2019. La situation devenue critique a imposé la pose d’un étaiement d’urgence en 2020 entre le bâtiment du jubé et la bibliothèque du chapitre, autre édifice remarquable, à pans de bois, construit en 1506 et qui a conservé sa vocation première.

Voilà, voilà : vanité des vanités, même les pierres subissent les affres du temps. Et de l'eau. Surtout de l'eau.

Sauver la SGDL

Depuis 1928, l'Hôtel de Massa est devenue le quartier général de la Société des Gens de Lettres, auquelle l'organisation est liée par un bail emphytéotique. Cependant, un constat alarmant a été fait : voilà un siècle que ni les façades ni le toit de cet édifice n'ont bénéficié de rénovations, rendant aujourd'hui nécessaire leur remise en état.

La priorité se porte sur l'imposante corniche supérieure, aujourd'hui affaiblie à cause de l'eau s'infiltrant des gouttières défectueuses. Cela a endommagé les joints, causé la fissuration de certaines pierres sous l'effet répété du gel et du dégel, et détérioré les surfaces extérieures.

Face à la chute de plusieurs fragments de pierre, des filets de sécurité ont dû être installés en urgence. Dans le respect de ses responsabilités, la Société des Gens de Lettres est désormais tenue d'effectuer des restaurations conséquentes pour assurer la sécurité et l'accessibilité du bâtiment.

En décembre 2023, un projet de rénovation a été lancé, engageant pas moins de 80 artisans experts dans leur domaine – telles que la maçonnerie, la charpenterie, la sculpture, la peinture de bâtiment et la restauration d'œuvres d'art.

Citoyens et comme entreprises sont sollicités pour ce financement : pour procéder aux travaux de l'endroit, un budget de 200.000 € est nécessaire – à cette heure, 60 € ont été versés, mais il reste 1346 jours de campagne. (voir à cette adresse)

Depuis sa création en 2018, cette initiative a déjà permis de mettre en lumière 6300 sites à travers le pays nécessitant une attention urgente. Sur cette multitude, 860 projets ont été rigoureusement sélectionnés pour bénéficier d'un soutien, et heureusement, dans 580 d'entre eux, les travaux sont déjà en cours ou ont été achevés.

Grâce à ces efforts collectifs, la Mission Patrimoine a réussi à allouer 280 millions € à ces projets vitaux depuis son lancement, marquant une avancée significative dans la sauvegarde de notre patrimoine. ActuaLitté a tenté de joindre Stéphane Bern, mais nous n'avons pas eu de retour.

Crédits photo : Hôtel de Massa - ActuaLitté, CC BY SA 2.0