Virginie Grimaldi retrouve le sommet des ventes

Les ventes des Passeports d'Hachette baissent progressivement, entre Du CE2 au CM1 qui obtient la 4e place (-2), Du CE1 au CE2, en 6e position (-5), Du CP au CE1, à la 8e place (-5), ou encore Du CM2 à la 6e à la 10e position (-6). Certaines chutes sont vertigineuses, comme celle de Jouer pour réviser du CM1 vers le CM2, qui perd 69 places...

Après son décès, l'œuvre phare de Milan Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être (Folio) monte à la 31e position (+38 places), avec 97.606 ventes. Les lecteurs et lectrices en ont fait un succès en librairie, puisqu’il est le 5e ouvrage le plus vendu cette semaine dans la catégorie Roman. Le titre Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-defour (Stock) fait également une belle remontée à la 45e place (+42). Autre percée inattendue, à la 69e position, celle du tome 4 d'À contre-sens : confiance (LPJ), de Mercedes Ron (+96).

Dans la catégorie Essai et Références, Gisèle Halimi fait un surprenant saut de 23 places avec sa Plaidoirie pour l’avortement (Folio), et atteint ainsi la 7e place. Dans la catégorie BD, Algues vertes : l’histoire interdite (Delcourt) d’Inès Léraud et Pierre Hove monte dans le classement également (17e place) avec une remontada de 33 échelons et 2559 exemplaires vendus.

