Éditeurs en panique : Fnac et Editis, la fin du “secret des affaires

Denis Olivennes avait rendu visite aux salariés d’Editis, représentant son patron et le potentiel actionnaire : Daniel Kretinsky. Dans une séance de questions/réponses, il avait tenté de rassurer sur le point Fnac. Depuis le 23 mars, le milliardaire tchèque a convolé vers les 25,03 % du groupe impliqué dans l’électroménager, avec Darty, mais également le livre. Un danger pour nombre de professionnels.

Aucun risque, promis

Actionnaire majoritaire de la grande surface spécialisée, il accède en effet à une confortable position pour observer le marché du livre. « La Commission européenne se satisfera peut-être d’un candidat à la reprise intégrale d’Editis. Elle savourera moins l’idée que ce dernier dispose d’une connaissance approfondie du marché concurrentiel pour l’industrie », analysait un observateur pour ActuaLitté. Et il n’était manifestement pas seul.

Dans son intervention du 31 mars au siège d’Editis, Denis Olivennes promettait que Fnac/Darty ne représentait pas « investissement de la même nature qu’Editis ». À ce titre, cela « ne nous semble pas du tout poser un problème de droit ». Sauf qu’aujourd’hui, Fnac en sa qualité de libraire, représente un opérateur d’envergure pour toute l’édition française.

À LIRE: Fnac, Bruxelles, Vivendi : le grand oral de Denis Olivennes chez Editis

Et Denis Olivennes de jurer : « Cela ne pose pas de problème parce que l’on est en dessous des seuils d’influence déterminante. On n’a aucune influence sur la Fnac. Quand je dis on, c’est Daniel. À horizon visible de la fin du processus d’Editis, il n’y a pas de problème. »

Pas si vite...

Le président du conseil de surveillance de CMI France estimait même que la Commission européenne ne se préoccuperait pas de cette participation, en examinant le projet de cession d’Editis par Vivendi. Erreur, apprenait ActuaLitté : les autorités européennes entendent bien se pencher sur le sujet, avec attention. « Cela reste un point d’attention particulier », explique-t-on à ActuaLitté, « qui sera analysé plus en détail ». Car susceptible de poser problème.

Kretinsky avait également assuré qu’il ne progresserait pas dans le capital de Fnac, et garanti auprès de l’Autorité des marchés financiers qu’il « ne franchirait pas le seuil de 30 %, qu’il resterait un investisseur minoritaire, qu’il n’avait pas de projet de prise de contrôle de la Fnac et qu’il ne demandait pas d’administrateurs », promettait Denis Olivennes. Et de conclure : « Il n’y a pas de problème de concentration. »

D’autant que les autorités de la concurrence française auraient également leur mot à dire si Editis et Fnac se retrouvaient dans le giron du même propriétaire.

Vigilance sur le cas Fnac

Sauf que le président des éditeurs français ne l’entend pas de cette oreille. De passage sur BFM TV, Vincent Montagne analyse tout haut ce que beaucoup commentent tout bas : « Nous avons fait en sorte qu’il n’y ait pas de fusion entre Hachette et Editis. »

Amené à céder intégralement Editis, Vivendi ne préservera donc pas le meilleur des deux groupes. Et si l’acquéreur prévu finalise la transaction, « nous aurons obtenu une forme d’équilibre », ajoute Vincent Montagne. En revanche, « il y a un point sur lequel il faut être vigilant », avertit le président de Média Participations.

À LIRE: Vivendi - La Commission européenne validera le rachat de Lagardère

Si Daniel Kretinsky augmentait sa présence capitalistique chez Fnac/Darty et en prenait le contrôle, il serait à la tête du « premier distributeur de livres en France ». En tant qu’acteur étranger, la situation se complexifierait : devenant un des acteurs de l’interprofession, « il ait accès au secret des affaires de tous les concurrents ».

Un sujet que la Commission européenne n’a pas encore tranché. « C’est une ligne rouge. Fnac/Darty doit faire à peu près 17, 18, 19 % des ventes de livres en France, et ce n’est pas du tout négligeable dans un accord. » D’autant plus qu’en face, Amazon représente près de 11 % des ventes, précisait-il en juin 2021.

Définitivement, l’affaire est loin d’être pliée…

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0