Marc Levy, confidentiel, la démonstration de force de Vivendi

Réalisé par Louis Villers, ce documentaire ne manque pas d’amuser l’observateur attentif. Le romancier Marc Levy a pour éditeur Robert Laffont, fililale de Vivendi. La diffusion du documentaire est assurée par Canal + Docs, filiale de Vivendi. La bande-annonce n’est consultable que sur DailyMotion, filiale de Vivendi — les protections du fichier obligent à quitter le site où la vidéo est intégrée pour regarder la BA sur le site d’hébergement de fichiers.

De quoi démontrer comment l’imbrication de toutes les structures au service de Yannick Bolloré parvient à servir les créateurs de contenus. Et pour que tourne à plein régime l’employee advocacy — cette caisse de résonnance par laquelle un message s’amplifie à mesure que les personnes concernées le rediffusent — l’écrivain lui-même joue le jeu de cette promotion sur Instagram.

Alors, démonstration de force ? Un peu, oui. Et a minima, un exemple de plus de ce que l'ensemble des ressources de Vivendi produit à partir des différentes branches à sa disposition.

Editis avait dévoilé son Bureau des auteurs — une manière de proposer aux écrivains du groupe d’élargir leurs sources de revenus. Ce service de mise en relation entre sociétés et auteurs pour organiser des rencontres était au cœur du projet de la directrice générale, Michèle Benbunan.

« Faire rayonner l’auteur à 360°, sur tous les supports, cela signifie qu’il faut élargir l’assiette des revenus, en suggérant des pistes qui correspondent. Certains préféreront intervenir lors de conférences, d’autres pour des master class », expliquait-elle à ActuaLitté en février 2020.

Et le président du Directoire de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, avait renchéri : « Les revenus complémentaires font partie du débat : il faut mieux les industrialiser, pour construire un cercle vertueux. » Sans contraindre personne, l’objectif était de faire en sorte que les auteurs vivent mieux. « Nous présentons le service, comme les échanges avec Studio Canal, pour des adaptations audiovisuelles », insiste le président du Directoire. « Plus des deux tiers des initiatives dans l’audiovisuel reposent sur un livre, un roman qui est adapté. »

Promotion et promotion

Avec 50 millions d’ouvrages vendus, le reportage diffusé ce 28 novembre intervient alors que le roman Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites a été adapté en une série de 10 épisodes — par le groupe Canal + —, avec Jean Reno et Alexandra Maria Lara. « Une comédie douce et piquante entre une fille et son père. Un voyage extraordinaire de Paris à Berlin, en passant par Bruges et Madrid. L’histoire d’une seconde chance de renouer avec un premier amour. »

Et le documentaire de proposer d’entrer dans « l’intimité de l’écrivain français le plus lu au monde » :

« Marc, quand il écrit, il entre au séminaire, on n’entend plus parler de lui ». Julie Andrieu raconte comment son cousin Marc Levy, l’auteur français le plus lu au monde, appréhende son travail. Elle fait partie des intervenants stars de ce documentaire Marc Levy confidentiel au même titre que Guillaume Gallienne de la Comédie-Française, Nathalie André, amis de toujours, Jean Reno, Amélie Nothomb, le réalisateur Miguel Courtois et Susanna Lea, l’agent de Marc Levy grâce à qui le conte de fées a commencé. C’est elle qui, alors qu’elle était responsable des droits internationaux chez Robert Laffont, traduit quelques pages de Et si c’était vrai…, le premier roman de Marc Levy, pour tenter de le présenter au monde. Un dimanche, alors que l’auteur est à la campagne, il reçoit l’appel de Steven Spielberg en personne : « Je me suis pincé au sang, raconte l’intéressé, je me suis dit que j’allais me réveiller… Je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé ! » Pour la première fois, Marc Levy se raconte, lui, son enfance, sa famille, son père torturé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se laisse filmer par Louis Villers et ouvre les portes de son quotidien, jusque dans son bureau et sa chambre à coucher ! L’artiste comme on ne l’a jamais vu.

On pourra donc ne pas retrouver ci-dessous la bande annonce du reportage, et se faire renvoyer sur DailyMotion – si l'on comprend bien la démarche et la stratégie, l'expérience utilisateur pour l'internaute n'est en rien confortable.

Et ci après, en revanche, la bande anonnce de Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, série diffusée depuis mi-juillet dernier.

Crédits photo : Canal +