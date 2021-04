Texas : des auteurs unis contre la censure en milieu scolaire

Plusieurs professeurs de l'État du Texas, aux États-Unis, ont dénoncé, le mois dernier, des modifications opérées par le Leander Independent School District dans les listes de lecture scolaire, qui a sous sa responsabilité 43 établissements texans.

Cette liste de lecture, qui comporte au total 15 ouvrages, avait pour but de permettre à chaque étudiant de choisir un titre selon ses centres d'intérêt, avant de participer à un club de lecture et à des discussions autour de ce titre en question.

« Ces derniers mois, nous avons été attentifs aux signalements des parents et avons rectifié nos erreurs concernant notre sélection de livres pour les collégiens et lycéens », indiquait le superintendant du school district, Bruce Gearing, pour expliquer cette nouvelle sélection.

9 titres, dont 8 bandes dessinées, sont concernés : 6 ont été retirés, et 3 autres sont en attente, indiquaient les professeurs choqués par le procédé. Des titres évoquant l'homosexualité, le consentement, l'identité ou la liberté sexuelle ont été visés, mais aussi d'autres albums, dont V pour Vendetta d'Alan Moore et David Lloyd, Mon Ami Dahmer, de Derf Backderf, ou encore Y, le Dernier Homme, de Brian K. Vaughan, Pia Guerra et Jose Marzan...

« Tous les jeunes doivent se reconnaitre dans la littérature »

Une partie des auteurs concernés par les décisions du school district texan signe une lettre ouverte, portée par l'organisation PEN America, pour ramener les responsables à la raison.

« Nous vous écrivons en tant que citoyens inquiets, mais aussi comme auteurs des livres qui sont concernés par cette remise en cause », indique le courrier. « Nous sommes particulièrement choqués et déçus de constater que la plupart de ces titres sont signés par ou mettent en scène des femmes, des personnalités LGBTQIA+ ou des personnes d'ethnies diverses », soulignent les signataires.

Les auteurs rappellent que ces textes en particulier sont les plus susceptibles de faire l'objet d'une censure, dans différents contextes, au niveau national, comme l'indiquait récemment l'association des bibliothécaires américains. Les titres mettant en avant des thématiques LGBT ou relatives à la liberté sexuelle figurent depuis quelques années parmi les plus censurés, aux États-Unis.

Pour les auteurs, la présence de tels livres dans les suggestions de lecture en milieu scolaire n'en est que plus « nécessaire, d'un point de vue moral, et bénéfique, d'un point de vue pédagogique ». « Tous les jeunes doivent se reconnaitre dans la littérature », insistent les signataires : « Si le district persiste dans sa décision, non seulement les jeunes et leurs familles n'auront plus accès à ces histoires, mais vous enverrez un message selon lequel celles-ci n'ont pas leur place à l'école. »

Le courrier complet, en anglais, est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, extrait de La Servante écarlate de Renée Nault, d'après le roman de Margaret Atwood