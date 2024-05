L'éditeur Léo Scheer est mort

Une maison qui a également été le sujet de controverses avec l’essai polémique de Gabriel Matzneff, Les Moins de seize ans, paru en 2015, qui fait l’apologie des relations sexuelles avec des enfants et des adolescents. L'ouvrage sera retiré du commerce après le scandale provoqué en 2020 par la publication du Consentement, de Vanessa Springora.

La disparition de Léo Scheer marque une perte significative pour le milieu de l'édition. Sa maison est décrite comme une « aventure familiale » par Angie David, directrice générale des Éditions Léo Scheer depuis 2013, auprès de l'AFP. Et d'ajouter : « Léo était à part, avec son intelligence hors norme. Nous le considérons comme un génie inventif, créatif, en plus d’un homme extrêmement généreux, très juste ».

Né en 1947 dans un camp de réfugiés en Bavière et arrivé à Paris comme enfant apatride, Léo Scheer a participé à la révolte de Mai 68 et est devenu docteur en sociologie en 1972. Il a ensuite travaillé dans la publicité chez Havas et a contribué à la création de Canal+. Plus tard, il a rejoint Publicis qui a lancé TV6, le précurseur de M6.

Après avoir exploré le domaine de la communication et des télécommunications, il se tourne vers l'édition : « Je me suis dit qu’il n’y avait qu’une seule chose qui ne changerait pas, c’était le livre. Alors j’ai voulu me lancer dans la création de beaux ouvrages, à l’ancienne », racontait-il à Corse Matin en 2015.

En 2023, il a publié Manifeste du parti anarchiste, un livre de souvenirs explorant ses origines et son parcours.

Sa maison d'édition a par ailleurs lancé La Revue littéraire en 2004. En 2011, elle innove avec l'expérience m@nuscrits, qui combine comité de lecture public, crowdfunding et pré-achat.

La diffusion des éditions est assurée par Flammarion.

Crédits photo : France Inter