L'acteur Jean Reno publie en mai son premier roman, Emma

Emma, une jeune femme à la vie tranquille, se retrouve brusquement plongée dans l'univers impitoyable de l'espionnage. Elle transforme alors ses talents naturels et les épreuves qu'elle a endurées en atouts majeurs...

Rien ne semblait destiner Emma, masseuse dans un centre de thalassothérapie en Bretagne, à une vie d'aventures. Encore affectée par la disparition récente de sa mère, à 28 ans, elle est dépêchée au sultanat d'Oman pour y former le personnel d'un nouveau centre de bien-être. Dirigé par le charismatique fils d'un ministre influent, ce luxueux établissement devient le théâtre d'une sombre affaire d'État. Rapidement, elle se retrouve pourchassée par des agents du palais de Mascate et devient une cible. Au cœur du danger, elle révèle une nouvelle facette de sa personnalité : redoutable et intrépide. Ses compétences exceptionnelles et son passé douloureux deviennent ses atouts, faisant d'elle une candidate idéale pour les services secrets français.

« J’avais besoin de raconter cette histoire comme un pari fait à moi-même », confie le primo-romancier. Et d'ajouter : « J’ai toujours aimé les histoires romanesques et les parcours humains exceptionnels. J’espère que ce roman plaira et que beaucoup de lectrices et de lecteurs puiseront de l’inspiration chez Emma. »

Pour ses éditeurs, Edith Leblond et Renaud Leblond, « ce livre est l’histoire d’une magnifique

rencontre avec un acteur de légende. Depuis longtemps, Jean Reno nous parlait avec passion d’Emma,

comme si elle l’accompagnait, l’habitait. Il voulait d’abord en faire une héroïne de roman pour traduire

au mieux sa personnalité. Le résultat est un livre à la fois sensible et haletant… sur des terres

lointaines et mystérieuses. »

Avant même sa publication en France, les droits de traduction du roman ont déjà été acquis en 13

langues, partage XO.

Une star internationale

Jean Reno, de son vrai nom Juan Moreno y Herrera-Jiménez, est une figure emblématique du cinéma français. Né à Casablanca, au Maroc, en 1948, il déménage en France où il poursuit des études d'art dramatique qui le mènent sur les planches de théâtre avant de faire ses premiers pas au cinéma.

Sa carrière prend une dimension internationale avec son rôle de tueur à gages dans le film culte Léon, réalisé par Luc Besson en 1994. Un rôle qui lui ouvre les portes d'Hollywood où Il enchaine des rôles d'envergure dans Mission: Impossible, Ronin, Godzilla ou encore Da Vinci Code.

Dans le cinéma français, il participe à des films qui ont marqué le paysage cinématographique de la France, tels que Les Visiteurs, où il incarne le comique chevalier Godefroy de Montmirail, ou Le Grand Bleu où il est Enzo Molinari. Plus récemment, il est apparu dans le film d'action Antigang, la relève, diffusé sur Disney+.

Il a enfin prêté sa voix à de nombreux personnages marquants dans des films d'animation et des jeux vidéo, comme Mufasa dans Le Roi Lion (versions 1994 et 2019), ou Porco Rosso dans le film homonyme d'Hayao Miyazaki en 1992.

XO éditions, entièrement détenues par Editis, sont l'ancienne maison de Guillaume Musso. Elle accueille des auteurs comme Christian Jacq, Nicolas Beuglet, et précédemment les regrettés Max Gallo ou Valéry Giscard d'Estaing. Et même l'actuel président Emmanuel Macron, qui y proposait sa Révolution...

Crédits photo : Georges Biard (CC BY-SA 3.0)