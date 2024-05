Avec les hologrammes, la lecture bientôt omniprésente ?

Pour la Journée mondiale du livre, l'enseigne suisse Ex Libris a remis au goût du jour une technologie quelque peu rétrofuturiste, l'hologramme. Ce dernier avait connu un regain d'intérêt avec son usage par un certain candidat lors d'une campagne présidentielle française, et se retrouve cette fois mis au service du livre et de la lecture.

Ce dispositif s'intégrait dans un riche programme, lequel comprenait notamment un marathon de lecture, étalé sur 24 heures. Ce « Lesathon » rassemblait une trentaine d'auteurs et de personnalités diverses, réunis par leur amour de la lecture et l'envie de déclamer des textes pendant plusieurs heures.

Parallèlement à une diffusion sur la plateforme YouTube, cette grande lecture en commun s'affichait sur plusieurs dispositifs holographiques, loués par la chaine de librairies auprès de la société suisse Jamaze, spécialiste des « expériences 3D immersives ».

Les appareils avaient été installés dans 5 lieux différents, répartis entre trois villes suisses : l'université des sciences appliquées et le Blue Cinema de Coire, l'université de médecine et le Blue Cinema de Zurich, et enfin le centre commercial Glatt de Wallisellen.

Hologramme de Beni Thurnheer, animateur de télévision suisse (Ex Libris)

À l'heure où les librairies s'interrogent sur leur empreinte carbone, voire sur leur participation à une industrie du livre en roue libre, en proie à la surproduction, le recours à de tels dispositifs technologiques peut étonner.

La chaine de librairies Ex Libris, interrogée sur ce point par mail, nous indique que la consommation électrique des dispositifs tourne autour de 300 à 400 watts, a priori par heure, selon les informations projetées. Ce qui correspond à la puissance d'un ordinateur de bureau performant, utilisé pour des jeux vidéo.

À LIRE - Énergie, déchets, transports... Comment verdir sa librairie ?

Il est possible de revoir certaines lectures ci-dessous, d'une manière moins immersive cependant...

Photographie : Hologramme de Serafina Haldimann, qui lisait le tome 1 de Percy Jackson, de Rick Riordan