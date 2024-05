Roman Milan : une nouvelle ère de lecture pour les enfants

En se concentrant sur trois tranches d’âge distinctes, cette collection offrira une expérience de lecture enrichissante pour les enfants de 6 ans et plus, 7 ans et plus et 9 ans et plus. Les premiers titres destinés aux 6+ et 7+ sortiront en septembre 2024. Les titres pour les 9+ seront disponibles en février 2025.

Une charte graphique des plus importantes

Avec leur nouvelle approche pour enrichir la lecture, la création de Roman Milan résulte d'une réflexion sur les besoins spécifiques des jeunes lecteurs. De même, l’éditeur souhaite publier des livres qui captivent dès le premier regard.

Ainsi, une attention particulière est portée au graphisme : Roman Milan se distinguera par des couvertures conçues pour attirer l’attention et des illustrations stimulant l’imaginaire.

« C’est ce qui va happer les lecteurs en premier : nous avons souhaité une charte graphique moderne, colorée, et qui valorise l'univers des illustrateurs », nous indique Nathalie Maitenaz, directrice littéraire du département fictions des éditions Milan.

Pour ce faire, la maison « collabore avec des illustrateurs et illustratrices talentueux, qui créeront cette ambiance à même de captiver les lecteurs ».

Guider les parents, inspirer les enfants

Choisir le bon livre pour un enfant représente parfois un défi pour les parents, poursuit-elle. « La diversité de l’offre jeunesse rend la tâche ardue : en librairie, ils n’ont pas toujours le temps de solliciter les conseils des professionnels. Ils peuvent donc acheter un ouvrage sans savoir si c’est le bon. » Pour les orienter, la segmentation par âge apporte déjà une première réponse — l’information est d’ailleurs immédiatement affichée sur la tranche. Ensuite... eh bien, on gagne toujours à écouter un libraire.

Bien que cet élément serve d’indicateur, il s’agit avant tout de présenter des textes adaptés à chaque enfant. En quatrième de couverture, on retrouve les principaux thèmes de l’histoire, pour faciliter la décision.

Enfin, des bonus sont à découvrir une fois la lecture achevée, sous la forme de doubles pages : une manière d’encourager les enfants à s’exprimer, partager leurs impressions ou encore développer leurs propres outils de lecteur.

Une expérience de lecture jusqu'à la dernière page

Pour les bambins dès 6 ans, Milan fournit des questions interrogeant la lecture : « On lit pour soi, mais ce qui est génial, c'est de recommander sa lecture aux autres », reprend Nathalie Maitenaz. Invité à réfléchir et partager ses lectures, l’enfant apprendrait ainsi à s’exprimer avec plus de confiance. Et ce, tant auprès de son entourage que de ses camarades de classe.

Pour les 7+, les livres réservent une tout autre activité : la création d’un carnet personnalisé, où noter les passages préférés, les personnages favoris, etc. « Nous favorisons une expérience plus immersive et interactive. Ils abordent une dimension créative qui conservera une trace de leur lecture. La lecture nous enrichit à plus d’un titre », note la directrice littéraire.

Et, pour les plus âgés, l’approche sera tournée vers la rédaction, mais nous y reviendrons plus tard. « Quel que soit l’âge, notre intention reste d’apporter un “plus” qui corresponde à l’enfant. »

Roman Milan : hier, aujourd'hui et demain

Ce renouveau marque le début d’une nouvelle aventure, tout en se connectant à des ouvrages historiques. Chaque tranche d’âge pourra (re)découvrir un livre de Milan réédité, un autre inédit, ainsi que des séries à suivre au rythme d’une dizaine de titres par an.

En septembre 2024, sera réédité Le monstre du tableau, livre de Méli Marlo qui avait connu un grand succès avec plus de 350.000 exemplaires vendus. Nouvellement illustré, « il a gardé tout son humour et ses mystères ».

Mimy Doinet publiera L’aventure des sœurs chaussettes, et Jeanne Boyer entamera la série Deux sœurs et une librairie. « Bien entendu, il s’agit d’un clin d’œil aux libraires à qui nous souhaitons rendre hommage. Les enfants sont très attachés à ces lieux, de même qu’aux bibliothèques, considérés comme des cavernes d’Ali Baba », sourit Nathalie Maitenaz.

Couvertures provisoires

Le programme pour les 7+ passera par le nouveau roman de Charlotte Mériaux, Le mot secret de Charlie, « un livre enjoué qui se présente sous la forme d’une enquête autour des mots ». Michel Piquernal promet des frissons avec Quatre histoires à frémir debout, et Anne Langlois inaugure la série Edgar, chat détective. L’histoire d’un matou manifestement bien plus doué pour résoudre les mystères que sa maîtresse : « Un très bel univers », affirme Nathalie Maitenaz.

Couvertures provisoires

Concernant les 9 ans et plus, il faudra attendre février 2025 pour découvrir les ouvrages proposés.

En concevant une charte graphique qui forge l’identité de toute la collection avec des repères que l’on retrouve d’une tranche d’âge à l’autre, l’éditeur espère aussi « créer un véritable attachement aux objets. Puisqu’ils évoluent à mesure que les enfants grandissent, ils constitueront une bibliothèque qui change avec eux. »

Des œuvres de plus en plus denses, qui accompagneront lectrices et lecteurs dans leur propre développement.

Crédits images : Les éditions Milan