En librairie : “Ne plus rien prendre pour faire vivoter les livres déjà là

Aurons-nous un printemps cette année ? Fatiguée de regarder la pluie par la fenêtre, mes lectures en attente s’accumulent, les romans de janvier me font encore de l’œil, mais les mails angoissants “Rentrée littéraire 2024” commencent à affluer.

Je m’y refuse, laissez-moi encore profiter du temps qui passe. Parfois agacée de vivre dans le futur, ma mémoire me joue des tours au risque qu’à la fin, plus rien ne reste gravé dans mon esprit.

En libraire parfois tout devient « trop tard », un roman dans la fameuse « pile à lire » remonte parfois à la surface lorsque la version poche paraît sur nos tables, « Comment ça déjà 1 an qu’il est sorti ? » ?

Accablée devant les catalogues de nouveautés qui n’en finissent plus de nous inonder, on se retrouve à ne plus rien vouloir prendre pour faire vivoter ceux qui sont déjà là (mais un jour je vous parlerais de la gestion angoissante d’une librairie, peut-être…), mais dans le même temps, on panique dès qu’une client ou un client client vient un peu trop souvent, on se dit « oh, mais iel doit penser que ce sont toujours les mêmes livres sur la table ».

Bref comme d’habitude je parle, je parle, mais on n’est pas là pour ça n’est-ce pas ?

Petit tour des dernières lectures :

• Vivre pour les caméras

• Orbital. Une journée, seize aurores

• Etre à sa place. Habiter sa vie, habiter son corps

Dans mon viseur :

– Désirer la violence de Chloé Thibaud publié chez Les insolentes, un essai sur comment la pop culture nous a fait aimer des comportements toxiques.

– Tout un tas de parutions des éditions Divergences avec notamment : Littérature et Révolution et Des femmes et du style, qui attendent dans ma pile et ça me désole de ne pas réussir à m’y mettre !

