Une société où tous les enfants auront un accès égal au livre

Organisme de gestion collective, l’OSDEL consacre, depuis sa fondation en 1997, une partie de ses revenus à des fins culturelles et sociales, au profit de ses entrepreneurs. En 2021, il avait ainsi financé un projet de recherche portant sur le livre et les lecteurs, entre janvier et février 2022. Il s’agissait de la première enquête réalisée depuis 12 ans sur les publics grecs et la relation à la lecture, insistait l’OSDEL.

ÉTUDE — Lecture en Grèce : enjeu démocratique et économique

C’est alors au professeur de sociologie Nikos Panagiotopoulos, du Département de Communication et Médias de l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes, que ces recherches avaient été confiées.

Les enfants et la lecture

Pour 2024, une nouvelle enquête lui revient, cette fois portant sur L’enfant et la lecture : elle s’inscrit dans la continuité des résultats obtenus en 2022. « Cette deuxième étude explore d’une part la relation que les enfants entretiennent avec la lecture et d’autre part le rôle de l’éducation dans la formation de cette relation », précise l’OSDEL. De ses conclusions découleront alors des propositions de politiques menées en faveur du livre la lecture, couvrant désormais tous les groupes sociaux grecs.

L’intuition initiale envisage que les inégalités sociales, culturelles et économiques conduisent à défavoriser les jeunes dans leur relation à la lecture. Et qu’à ce titre, une stratégie impliquant clairement le monde scolaire servirait à réduire les fossés existants.

De quoi démontrer à l’État et ses partenaires que sans engagement du système éducatif et plus largement des pouvoirs publics, des pans entiers de la population jeune seront laissés de côté. Tout en creusant de manière tristement durable les disparités — en fin de compte, privant donc le pays de citoyens plus alertes.

Parcours professionnels restreints, opportunités réduites, épanouissement personnel limité... Le tableau est sacrément noirci, pour mieux faire passer le message : sans livre, l'avenir a quelque chose de moins radieux.

Pour soutenir cette initiative, l’OSDEL s'appuie sur un slogan du même acabit : « Si vous savez lire, vous savez donc comment améliorer votre vie. Travaillons tous ensemble pour une société où tous les enfants auront un accès égal au livre. »

Communiquer dans tout le pays

Les résultats seront prochainement communiqués, mais d’ores et déjà, avril devient le mois de lancement d’un ensemble d’opérations pour sensibiliser les habitants — jusqu’à des campagnes dans les stations de métro.

« Travaillons donc ensemble pour une société où tous les enfants auront un accès égal au livre », conclut l’OGC qui prévoit surtout un grand événement le 22 avril, au théâtre Maria Callas.

Crédits photo : Domaine public