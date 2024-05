Belgique : des étudiants ne veulent pas de l'historien israélien Elie Barnavi

La conférence, prévue le 3 juin à l'Université libre de Bruxelles, devrait aborder la situation au Proche-Orient avec la participation d'Elie Barnavi, de Pierre Haski, président de Reporters sans Frontières, d'Elena Aoun, professeure en relations internationales, et de l'historien Vincent Lemire.

L'Union syndicale étudiante a publié sur X un communiqué exigeant « l’annulation immédiate de la venue de l’ancien ambassadeur de l’entité coloniale israélienne », justifiant leur position : « Nous ne pouvons accepter qu’un représentant d’un état fasciste, suprémaciste, d’apartheid, de racisme basé sur la spoliation des terres palestiniennes et le nettoyage ethnique depuis sa création, vienne justifier et défendre les intérêts de l’Etat israélien, de surcroît en plein génocide. »

De son côté, Elie Barnavi regrette auprès de la chaîne belge LN24 : « Je suis sans cesse ramené à mon statut d'ancien ambassadeur, alors que j'ai occupé ce poste pendant seulement deux ans, à Paris, dans un gouvernement de gauche. » « Mais avant tout, je suis un universitaire, professeur d'histoire. J'enseigne un peu partout, j'ai écrit de nombreux ouvrages », défend-il.

Et de rappeler : « J'étais pendant trois ans professeur à l'Université palestinienne al-Qods de Jérusalem, et j'y avais trouvé un accueil sympathique et chaleureux. Là-bas, au moins les gens savent qui je suis et connaissent mes positions. »

Il fait ici référence à son engagement pour la création d’un État palestinien, un point de vue qu'il a encore partagé dans des tribunes récentes dans les colonnes de Libération ou dans Le Monde.

« Je suis citoyen d'Israël et évidemment attaché à l'existence de ce pays qui est le mien, mais aussi farouchement opposé à l'occupation, depuis longtemps. Alors ce qui est extraordinaire, insultant et tragique, c'est l'essentialisation : dès lors que vous êtes israélien, que vous ayez eu le malheur un jour, d'endosser l'habit d'ambassadeur, plus rien ne compte, ni ce que vous êtes et ce que vous allez dire, ce que vous dites, ni le combat que vous menez », explique-t-il encore.

Il conclut : « Ne reste plus que ça. Vous êtes Israélien, vous êtes Juif, donc vous êtes interdit de parole. C'est une conception épouvantable de la liberté académique. C'est aussi de cela qu'il s'agit, dans un lieu qui est dédié au libre débat, à l'Université libre de Bruxelles. »

Parmi les réactions devant cette tentative de censure, l'écrivain belge Thomas Gunzig, pour qui « s’opposer à sa venue à l’ULB est une profonde stupidité » : « Elie Barnavi est une des grandes voix de la paix entre Israéliens et Palestiniens. Il est farouchement opposé à Netanyahou et à son gouvernement à qui il attribue une bonne part de la responsabilité de la puissance du Hamas. »

Il rappelle enfin que l'Israélien avait signé la postface de L’histoire de l’autre, édité chez Liana Levi en France, où des historiens israéliens et palestiniens racontent ensemble leur histoire.

En France cette fois, ce mardi 7 mai au soir, les forces de l'ordre sont intervenues à l'Université de la Sorbonne et devant Sciences Po Paris pour mettre fin à des actions de blocage menées par des militants propalestiniens. Ces interventions font suite aux déclarations du Premier ministre Gabriel Attal, qui a insisté sur le refus de tout droit au blocage dans les universités françaises.

À la Sorbonne, après deux heures d'occupation d'un amphithéâtre en solidarité avec Gaza, environ 88 manifestants ont été interpellés. À Sciences Po, deux interventions ont eu lieu pour disperser des rassemblements, avec deux interpellations lors du premier. Malgré ces perturbations, les examens du mardi matin à Sciences Po ont débuté comme prévu.