Salon du livre 2024 de Turin : plongée dans la “Vie imaginaire”

Le Salon International du Livre de Turin revient au Lingotto Fiere du jeudi 9 au lundi 13 mai, sous la nouvelle direction d' Annalena Benini , pour accueillir la communauté de lectrices et lecteurs de tous âges qui rencontreront des autrices et auteurs italiens et internationaux, et découvriront les œuvres des maisons d'édition présentes, en tracent ensemble de nouvelles vies imaginaires.

Une importante nouveauté cette année sera le pavillon 4, un espace temporaire construit à l'extérieur : un choix fait pour améliorer la convivialité générale du Salon et donner une plus grande visibilité à la programmation du Bookstock qui, avec ses laboratoires, ses salles et sa grande arène, s'adresse non seulement au public des plus jeunes mais à tous les visiteurs du Salon. Le pavillon 4 sera donc un espace dédié à la formation, à l'expérimentation et à l'échange entre les générations.

Les 51 salles accueilleront presque 2 000 événements, et pour la première fois, l'Auditorium du Centre de Congrès Lingotto sera ouvert au public du vendredi au lundi, offrant ainsi environ 15 000 places supplémentaires pour assister à la programmation.

Le thème de la XXXVI édition du Salon du Livre sera Vita immaginaria, ce territoire surprenant et mystérieux qui donne vie à un patrimoine d'infinies possibilités. Le thème de cette édition devient ainsi un archivage, mais aussi une carte possible de l'avenir. Cette édition sera un hommage à la vie imaginaire qui stimule la créativité, sous toutes ses formes : à sa manière géniale, mélancolique, confiante et toujours nouvelle de créer d'autres mondes et de les faire se rencontrer, en espérant même que l'un d'entre eux puisse devenir réel.

Le manifeste est illustré par l'artiste et dessinatrice de bandes dessinées Sara Colaone et raconte l'histoire d'un territoire surprenant et mystérieux où le regard est libre de contempler les vies imaginaires, se reproduire et grandir de manière autonome. Le manifeste souligne également la valeur de l'imagination et de la communauté : les livres et les personnages qui les peuplent créent une impulsion vers le haut, vers de petits mondes en formation et en expansion incontrôlable et appartiennent à la collectivité.

À l'occasion de l'édition 2024, le Salon du Livre accueillera la Ligurie en tant que région invitée et aussi une langue, l'allemand, présents avec un stand au pavillon Oval, où ils organiseront une programmation dédiée pendant les jours de l'événement.

Du mercredi 8 au vendredi 10 mai, le Rights Centre revient avec des journées dédiées à la vente de droits éditoriaux et audiovisuels. Au Centre de Congrès Lingotto, plus de 500 professionnels du monde entier se rencontreront, tandis que 340 candidatures ont été reçues d'éditeurs, d'agents littéraires et de scouts pour la bourse ambitieuse soutenue par l'agence ICE, l'agence pour la promotion à l'étranger et l'internationalisation des entreprises italiennes.

