La Librairie Francophone, c'est fini : "On est complètement sonné"

Il a appris cette nouvelle il y a quelques jours, et a confirmé l'information à travers ses réseaux sociaux : « J'ai participé ce week-end au Festival de Hyères, dans le Var, pour présenter et signer mon dernier livre, Regarde le monde (Stock). À cette occasion, on m'a constamment questionné sur la véracité de l'information sortie par Le Monde. Il fallait que je réagisse publiquement pour clarifier la situation », confie l'animateur auprès d'ActuaLitté.

Un succès construit

Une réaction qui se borne au strict minimum, devoir de réserve oblige, en attendant de recevoir la lettre recommandée réglementaire, et de potentiellement rencontrer la présidente de Radio France, Sibyle Veil. En attendant, c'est la sidération qui domine : « On est complètement sonné avec mon équipe, dévasté. On avait quasi la certitude d'une prochaine saison, par plusieurs choses, et finalement non. C'est terrible. »

L'agréable surprise aussi, face à l'avalanche de réactions qui ont suivi la décision de la direction. Leur tonalité est assez unanime : « Il va falloir que France Inter retrouve ses esprits là c’est pas possible… », pour citer un internaute. L'écrivaine Simonetta Greggio, de son côté, est scandalisée : « Quoi ? Mais non ! Mais c’est impossible!! Dévastation … je suis furieuse de tout ce qui arrive. Fumasse. C’est odieux. »

Au départ, hisser une émission basée sur la francophonie au sommet des audiences radio était tout sauf une évidence : « Nous avons démontré qu'un succès était possible, avec des pics à un million d'auditeurs en France et une moyenne entre 700 et 800.000 auditeurs. C'est donc surprenant et brutal de mettre fin à une émission qui a reçu un tel plébiscite du public. » En 2023 encore, France Inter se réjouissait encore, dans un communiqué, d'abriter « une émission radio dédiée aux livres n'avait captivé autant d'auditeurs »...

Il développe : « Au cours des 20 dernières années, j'ai consacré beaucoup d'efforts pour la francophonie, en établissant des connexions solides avec les acteurs du monde de la lecture et du livre, à travers cette émission. Ce long travail de fond a eu pour but de créer des liens, essence même de la francophonie à mes yeux. Pour moi, cela représente le cœur du service public : rassembler les gens, promouvoir la culture. Quand les auditeurs sont au rendez-vous, ça sanctionne le travail fourni. »

Emmanuel Khérad l'a constaté : gagner le plébiscite et la confiance des auteurs et acteurs du livre n'est pas une tâche facile, et demande du temps : « On a réussi à rassembler les gens autour de la culture, ce qui a toujours été notre objectif. En attirant le public, on a créé une émulation culturelle qui ouvre des perspectives sur le monde, favorise la tolérance. »

Problème à France Inter ?

Alors pourquoi arrêter ce programme du côté de France Inter ? Une volonté de changement, introduire une nouvelle émission qui adopterait une approche différente, a-t-on expliqué à l'animateur, qui réagit : « J'ai toujours soutenu le changement, en intégrant subtilement des nouveautés dans mon émission à chaque nouvelle année. Cependant, j'éprouve des réserves concernant les changements radicaux, particulièrement dans le domaine culturellement fragile de la francophonie. »

Ironique d'arrêter cette émission de référence l'année où la France accueillera le Sommet de la Francophonie, une première depuis 1991. Un événement entre le Grand Palais à Paris, et le château de Villers-Cotterêts, qui abrite la Cité internationale de la langue française depuis peu : « Nous avons commencé à travailler à ce sommet avec mon équipe. La francophonie va au-delà des simples événements institutionnels ; il s'agit là-encore de créer des liens », partage l'animateur.

À France Inter, l'inquiétude monte parmi journalistes et producteurs suite à des coupes de programmes, officiellement justifiées par des économies budgétaires, une explication qui convainc peu en interne. La situation s'aggrave avec la convocation disciplinaire récente de l'humoriste Guillaume Meurice, vue comme une menace à la liberté d'expression.

Des programmes emblématiques sont annulés, ce que le personnel interprète comme une tentative d'uniformiser le contenu éditorial. Une réunion globale est prévue pour discuter de ces changements profonds qui semblent miner l'identité et les valeurs de la station.

Pour conclure, une anecdote pour mettre en lumière l'importance de son programme avec les années : « Une dame m'a expliqué que l'émission avait été sa seule fenêtre sur le monde après avoir perdu son fils, au moment où elle n'arrivait plus à sortir de chez elle. Un témoignage qui m'avait particulièrement touché, et souligne le rôle vital du service public. »

Il espère à présent des évolutions positives : « Je suis ouvert à toutes les propositions de la part de la direction. Je n'abandonne pas en tout cas, mais je ne sais pas ce qui sera proposé à la place de La Librairie Francophone, ni avec qui. »

Pour son engagement dans la défense de la langue française, Emmanuel Khérad a été récompensé par le Prix Richelieu 2022.

Crédits photo © Radio France / Christophe Abramowitz