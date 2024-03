Multicondamné, Donald Trump se fait vendeur de Bibles

Lecteur peu assidu, de son propre aveu, Donald Trump présentait toutefois régulièrement la Bible comme étant son livre préféré. Le futur candidat républicain à la Maison-Blanche, qui souhaite récupérer son fauteuil de président des États-Unis après sa défaite en 2020 face à Joe Biden, se reconvertit en vendeur de Bibles, rapporte l'Associated Press.

Le milliardaire a utilisé son réseau Truth Social pour diffuser une vidéo de promotion, invitant ses adeptes à s'offrir une « God Bless the USA Bible ». Cette dernière, qui présente une couverture marron frappée du drapeau américain, fait référence à la chanson « God Bless the USA » du chanteur country Lee Greenwood.

Sur le site web de vente de ces ouvrages, l'interprète, âgé de 81 ans, pose aux côtés de Trump dans un décor évoquant le Bureau ovale. Leur association ne date pas d'hier, puisque l'ancien président s'affiche régulièrement avec lui, et diffuse d'ailleurs sa chanson la plus connue lors de ses meetings.

Cette association est finalement assez cohérente, et Trump ne manque pas de souligner, dans sa vidéo promotionnelle, que « la religion et le christianisme sont menacés dans ce pays, et je pense sincèrement qu'il est nécessaire de les remettre sur le devant de la scène ».

L'ouvrage, assez logiquement imprimé aux États-Unis, est vendu pour 59,99 $ uniquement sur le site dédié, et sera livré accompagné de plusieurs reproductions, notamment de la Constitution américaine et de la Déclaration d'indépendance.

L'édition, un business comme un autre

Il ne s'agit pas du premier livre auquel est associé l'homme d'affaires, loin de là : en tant qu'auteur ou que coauteur, il a apposé son nom sur la couverture de 19 ouvrages, de Trump: The Art of the Deal, en 1987, à Crippled America: How to Make America Great Again, en 2015.

Fin 2021, il publiait par ailleurs Our Journey Together (Notre voyage ensemble), qui proposait des photographies de son mandat de président accompagnées de commentaires plus ou moins appropriés. « J'essaye d'écouter la Folle Nancy Pelosi dans le Bureau Ovale — impossible de s'entendre », indiquait-il ainsi sous un cliché le montrant face à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

L'ouvrage avait été proposé en version limitée, avec une dédicace de Donald Trump, pour un prix assez élevé (230 $). Selon l'éditeur, Winning Team Publishing, société dont le copropriétaire n'est autre que Donald Trump Jr., quelque 200.000 exemplaires auraient été vendus en une poignée de semaines seulement.

Donald Trump, après plusieurs condamnations, a reçu des amendes conséquentes : il a ainsi dû débourser 92 millions $ après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle sur l'autrice et journaliste E. Jean Carroll, et doit encore 454 millions $ d'amende suite à des fraudes financières répétées.

Le milliardaire ne manque toutefois pas de ressources : la valeur de Trump Media & Technology Group, une société dont il détient 60 % des parts, a été évaluée à 8 milliards $ après son introduction sur le Nasdaq, ce 26 mars. Ce qui lui laisse donc quelques milliards d'avance...

Photographie : Donald Trump en janvier 2024 (Liam Enea, CC BY-SA 2.0)