Albin Michel publiera les Mémoires d'Angela Merkel en novembre

Dans ses mémoires, rédigés avec celle qui fut pendant de longues années sa conseillère politique, Beate Baumann, elle revient sur la vie qu’elle a menée dans les deux États allemands – 35 ans en RDA, 35 ans dans l’Allemagne réunifiée. Elle raconte, en des termes plus personnels qu’elle ne l’a jamais fait, son enfance, sa jeunesse et ses études en RDA, puis l’année 1989, cette année cruciale qui vit la chute du Mur et le début de sa vie politique.

Elle nous fait participer aux rencontres et aux discussions qu’elle a eues avec les femmes et les hommes les plus puissants du monde. Elle porte un éclairage concret et précis, en rappelant les tournants majeurs de la vie nationale, européenne et internationale, sur la manière dont furent prises des décisions qui marquent encore notre époque.

Son livre offre une perspective exceptionnelle sur les arcanes du pouvoir, mais c’est aussi un plaidoyer résolu en faveur de la liberté. Il contiendra près de 700 pages, avec deux cahiers photo quadrichromie de 16 pages chacun.

« Qu’est-ce que c’est, pour moi, la liberté ? Toute ma vie, cette question aura été au cœur de mes préoccupations. Sur le plan politique, naturellement, car la liberté a besoin d’un cadre politique ; sans démocratie, il n’y a pas de liberté, pas d’État de droit, pas de garantie des droits humains. Mais cette question me préoccupe aussi sur un autre plan. La liberté, pour moi, consiste à déterminer où se situent mes propres limites et à les explorer. La liberté, pour moi, c’est ne pas cesser d’apprendre, ne pas devoir rester sur place, pouvoir continuer à avancer, y compris après avoir quitté la politique. » – Angela Merkel

Angela Merkel, qui fut de 2005 à 2021 chancelière fédérale de la République fédérale d’Allemagne, a été la première femme à occuper la plus haute fonction du pays.

Née en 1954 à Hambourg, elle a été élevée en RDA où elle a étudié la physique et passé un doctorat rerum naturalium ; elle a été élue en 1990 au Bundestag allemand.

De 1991 à 1994, elle a été ministre fédérale des Femmes et de la Jeunesse, de 1994 à 1998 ministre fédérale de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire, de 2000 à 2018 présidente de l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne. Elle a mis un terme à sa carrière politique en 2021.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0