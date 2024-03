La première agence littéraire internationale s'installe en Italie

L’agence, qui a déjà ouvert récemment un bureau à Hanoï et un autre à Bangkok, souhaite désormais investir en Europe, comme l’explique Barbara Barbieri à Il Libraio : « ANA Milan sera le premier bureau ouvert par une agence littéraire internationale en Italie. Après le Brexit, il était important pour l’agence et pour nos auteurs de renforcer le lien avec le continent. »

Barbara Barbieri rappelle aussi qu’Andrew Nurnberg, « dont nos agences internationales portent le nom, a fondé l’agence en 1977 et est l’une des figures les plus légendaires dans le domaine des droits étrangers. Il a étudié en Russie et a été l’un des premiers agents à faire connaître la grande littérature russe à l’Occident ». Aujourd’hui, l’agence représente des auteurs et autrices de fiction littéraire et commerciale, de non-fiction et de jeunesse.

Une expansion à l'international

Barbara Barbieri a travaillé douze ans à Londres et revient aujourd’hui à Milan, sa ville natale : « J’ai eu le privilège de développer ma carrière d’agent avec Andrew comme mentor. Je suis enthousiaste à l’idée de ramener chez moi l’expérience et l’éthique du métier que j’ai apprises à Londres, et de travailler encore plus étroitement sur le marché italien, tout en maintenant des liens très forts avec la scène internationale. »

Quant au nouveau bureau italien, elle précise que « Milan sera le douzième bureau d’Andrew Nurnberg Associates à être ouvert, et le premier à naître “de l’intérieur” du bureau de Londres ».

Après le bureau de Russie, Nurnberg a ouvert le bureau de Chine, ainsi que des bureaux dans toute l’Europe de l’Est, dans des villes telles que Taipei et Istanbul, et récemment en Thaïlande, au Viêt Nam et en Ukraine. Il travaille avec des co-agents en Corée du Sud, au Japon et en Grèce.

Représenter “le meilleur de la littérature”

Cette agence a un catalogue résolument international, depuis ses débuts : « L’idée a toujours été de représenter le meilleur de la littérature de tous les pays dans lesquels nous travaillons ». Ainsi, dans le catalogue de l’agence, « on trouve, par exemple, des lauréats du Goncourt, du Booker, du prix Arabic Fiction jusqu’au prix Strega de l’année dernière, Ada D’Adamo, dont nous suivons les droits étrangers pour Elliott ».

Parmi les auteurs italiens dont l’agence suit les droits étrangers on trouve donc Ada d’Adamo, Alessandro D’Avenia et les romans de Donato Carrisi, Davide Longo, Fabiano Massimi, Elena Varvello et Marco Franzoso.

Mais la circulation des droits se fait des deux côtés : « ANA Milano continuera à faire venir en Italie les auteurs étrangers de nos clients britanniques et américains, parmi lesquels Don DeLillo, David Foster Wallace, Doris Lessing ou Elizabeth Jane Howard, auteur de la saga Cazalet, mais aussi des phénomènes de fiction de genre comme Martin Cruz Smith, Dennis Lehane, et des personnalités comme Patti Smith et Matthew McConaughey. »

Le marché du livre affichait 1,697 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023, avec 14,1 % de mieux qu’en 2019. En 2022, le CA pesait pour 1,671 milliard €. Mais comme partout ailleurs dans le monde, les ventes en volume chutent à 111,85 millions d’exemplaires, soit 0,7 % de moins, mais restent à 12,6 % de mieux qu’en 2019.

Crédits photo : La Cathédrale gothique de Milan, plus connue sous le nom de Duomo - jingoo park, CC BY ND 2.0