JO et JP de Paris 2024 : l'usage de la langue française en jeu ?

Y aura-t-il de la langue française aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques de Paris ? La députée du Doubs Annie Genevard, par ailleurs secrétaire générale des Républicains, s'inquiétait d'un usage trop modéré du français lors de ces événements sportifs d'ampleur mondiale. En décembre 2023, elle avait déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale, afin d'inscrire le sujet dans l'agenda politique.

Depuis 2008, les chambres parlementaires peuvent adopter des résolutions, un acte qui rend compte d'un avis sur une question particulière. Une sorte de vœu pieux, qui n'est en rien contraignant comme une loi.

Année exceptionnelle pour le français

La proposition de résolution d'Annie Genevard s'inscrit dans un contexte particulier pour la langue française et la communauté francophone. L'année 2024 compte en effet un certain nombre d'événements attendus, au premier rang desquels le Sommet de la francophonie, organisé en France en octobre prochain, pour la première fois depuis 1991.

Ce 19e Sommet aura pour thème « Créer, innover, entreprendre en français », et réunira des chefs d'États et de gouvernements de tout l'espace francophone, afin d'ouvrir le débat sur les évolutions de la langue et sur les collaborations entre les différents acteurs, avec l'économie, notamment, en ligne de mire.

2024 marque par ailleurs le trentième anniversaire de la loi relative à l’emploi de la langue française, dite « Loi Toubon », qui défend le français comme langue de la République et impose quelques obligations quant à son usage, notamment dans les textes légaux, les contrats de travail, les modes d'emploi ou les garanties.

Plus habituelle, la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui s'est déroulée cette année du 16 au 24 mars 2024, s'était choisi pour thème le sport. Évidemment, la proposition de résolution se referrait plus spécifiquement aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre. Selon la députée, ces rendez-vous sportifs « constitueront un événement extraordinaire pour rappeler le rôle et l’importance de la langue française dans certaines instances internationales ».

Encourager et inviter

Aussi la députée souhaitait-elle lier un peu plus usage de la langue française aux deux événements : par sa résolution, l'Assemblée nationale recommanderait ainsi que « toutes les communications officielles liées à l’événement soient faites en français », que les documents d'arbitrage, de réglementation « soient au moins en français », mais aussi que les athlètes, les entraineurs et les officiels « soient encouragés à utiliser la langue française lors de toute rencontre avec la presse et notamment lors des conférences de presse ».

Les médias étaient aussi visés, et même les visiteurs étrangers, pour lesquels des mesures doivent être prises « pour [leur] faciliter l’usage de la langue française ». Enfin, la résolution souhaite également que des « moyens modernes de traduction instantanée écrite et orale soient développés et mis à la disposition du plus grand nombre de personnes ».

Un engagement fort pour la langue française, non contraignant certes, mais appliqué très largement. Trop, même, pour certains députés opposés à la proposition : « [E]st-il réaliste, comme le propose la troisième recommandation de la proposition de résolution, d’attendre des athlètes et des entraineurs — y compris ceux qui n’en sont pas locuteurs, aucune précision n’étant apportée à ce sujet — qu’ils utilisent la langue française lors de toute rencontre avec la presse et notamment lors des conférences de presse ? », s'interroge ainsi Laurent Croizier (Doubs, Démocrate), dont le groupe s'est abstenu.

Du côté des opposants plus francs, la proposition de résolution est jugée « inutile » et « impraticable » (Thomas Portes, Seine–Saint-Denis, La France Insoumise - NUPES). Fatiha Keloua Hachi (Seine–Saint-Denis, Socialistes et apparentés), pour sa part, estime qu'elle répond à « un faux problème : rien ni personne ne souhaite remettre en cause l’utilisation de la langue française durant les Jeux olympiques et paralympiques ».

Aya Nakamura s'invite

Un nom reviendra à plusieurs reprises lors du débat public, celui d'Aya Nakamura, évoquée pour intervenir lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Fatiha Keloua Hachi sera la première à la citer, en assurant que certains députés Les Républicains estiment qu'elle « ne permettrait pas de représenter notre pays ».

Le Rassemblement national, en la personne de Julien Odoul (Yonne, RN), ne pouvait pas manquer l'occasion : la présence de Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture serait une « proposition scandaleuse », par « la mise en avant d’une personnalité qui magnifie la langue française comme le marteau-piqueur caresse le bitume ». « La France n’est pas et ne sera jamais “Djadja” », assure-t-il, en citant ensuite la « contamination wokiste ».

« Je m’attendais à ce que l’examen de cette proposition de résolution sur la langue française soit l’occasion d’une plus grande communion », remarquera elle-même Rachida Dati, qui répond au passage au député Odoul : « “Rachida” est-elle un petit peu la France, selon vous ? »

Favorable à la proposition de résolution, la ministre de la Culture remerciera Annie Genevard « pour sa vigilance », en rappelant que « [v]eiller à la présence et au rayonnement de la langue française lors des Jeux implique d’entretenir le dialogue avec les autres langues ». Elle invite à « éviter le couple français-anglais, fort éloigné du plurilinguisme », en favorisant d'autres langues.

Un groupe de travail interministériel et interinstitutionnel dédié, sous l'intitulé « Le français, langue du sport et de l’olympisme, en France et dans le monde », rendra compte de l'ensemble des initiatives en direction de la langue française lors des événements sportifs de 2024.

Photographie : illustration, Département des Yvelines, CC BY-ND 2.0