Décès de Bernard Pivot, d'Apostrophes à l'Académie Goncourt

Sa carrière journalistique a débuté par un stage au journal Le Progrès à Lyon, avant de le mener au Figaro Littéraire à partir de 1958. Après la disparition de cet hebdomadaire en 1971, il prend le poste de rédacteur en chef au Figaro, qu’il quittera en 1974 suite à l'arrivée de Jean d'Ormesson.

Il fonde ensuite le magazine Lire et travaille comme chroniqueur pour Le Point et le Journal du dimanche. Il a par ailleurs marqué le monde de la radio, notamment chez Europe 1 au début des années 70, et RTL durant les années 80.

Lancée un soir de janvier 1975, Apostrophes a rapidement conquis le cœur des téléspectateurs français, avec une audience hebdomadaire de 2 à 3 millions de personnes durant ses 15 années de diffusion. En tout, Bernard Pivot a animé 724 épisodes de cette émission, qui demeure un point de référence dans l'histoire télévisuelle française, jusqu'en 1990.

Le magazine littéraire de référence en France a reçu des écrivains renommés, de Marguerite Duras à Alexandre Soljenitsyne, en passant par Vladimir Nabokov, Marguerite Yourcenar, Susan Sontag, Milan Kundera, Georges Simenon, John Le Carré, Umberto Eco, ou encore Charles Bukowski dans une émission aujourd'hui culte, où l'écrivain quitta l'émission fortement alcoolisé.

Des personnalités politiques aussi, comme le Dalaï Lama ou François Mitterrand, des penseurs comme Pierre Bourdieu ou Claude Lévi-Strauss, ou encore des acteurs du monde de la culture, tels que Marcello Mastroianni, Jean-Luc Godard, Georges Brassens, Serge Gainsbourg ou Renaud.

En 1990, une polémique éclate suite à une interview de Gabriel Matzneff où Bernard Pivot, sous un ton léger, a abordé les confessions pédophiles de l'écrivain sans condamnation.

De 1991 à 2001, Bernard Pivot a animé l'émission Bouillon de culture sur Antenne 2 puis France 2, et de 2002 à 2005, Double je sur France 2 et TV5 Monde.

En 2004, il a été le premier journaliste à être élu à l'Académie Goncourt, dont il aura assuré la présidence jusqu'en 2019.

En tant qu'auteur, son premier roman, L'Amour en vogue, est paru en 1959 chez Calmann-Lévy, inaugurant une longue série d'ouvrages variés, allant de chroniques comme La Vie oh là là ! (1966, Grasset) à des essais tels que Les Critiques littéraires (1968, Flammarion). Le journaliste s'est révélé éclectique dans ses textes, jusqu'au sport avec Le Football en vert sur l’A.S. Saint-Étienne (1980, Hachette-Gamma), les dictionnaires avec Dictionnaire amoureux du vin (Plon, 2006), ou sur la langue française, notamment 100 mots à sauver (2004, Albin Michel) et Les Dictées de Bernard Pivot (2006, Albin Michel).

Des autobiographies encore : Les Mots de ma vie (2011, Albin Michel) et Oui, mais quelle est la question ? (2012, NiL Éditions).

Parmi les honneurs qui lui ont été conférés, il comptait avec fierté son inclusion dans le dictionnaire Larousse, une reconnaissance de son impact durable sur la culture française. Un clin d'oeil à son enfance aussi, quand ce fils d'épiciers est entré en littérature par la lecture assidue d'un dictionnaire.

La bibliothèque de Quincié-en-Beaujolais porte son nom depuis 1994, l'école communale de Vaux-en-Beaujolais depuis 2014 et la médiathèque de Caluire-et-Cuire, près de Lyon dont il est un natif, depuis mai 2019. Il a été immortalisé sur la fresque des Lyonnais, une peinture murale de 800 m² située sur un immeuble du 1er arrondissement de Lyon qui illustre vingt-quatre figures historiques et six personnalités contemporaines de la ville.

Autre signe qu'il était devenu un symbole des Lettres françaises et de la culture, Bernard Pivot a plusieurs fois joué son propre rôle au cinéma et dans des téléfilms, dont L'Âge des ténèbres du réalisateur canadien Denys Arcand en 2007. Plus récemment, en 2021, il interprète un bouquiniste dans Swing Rendez-vous de Gérome Barry.

S'il avait refusé la Légion d'honneur pour protéger son indépendance, il a été honoré par d'autres distinctions internationales, y compris de l'Ordre du Québec et l'Ordre du Canada. Des 7 d'or pour ses émissions de télévision aussi, ou encore, entre autres, le Prix Alphonse-Allais en 2009.

Parmi les hommages au journaliste, on peut citer un autre journaliste, Stéphane Bern, qui évoque des « souvenirs émus » d'un homme « enjoué, drôle, moqueur et infiniment bon », quand Pierre Haski est formel : « Bernard Pivot a créé l’une des meilleures émissions de l’histoire de la télé française. » Et se souvient : « Sa disparition me touche d’autant plus qu’il m’avait invité pour mon premier livre en 1987 : jamais ressenti autant d’enjeu que pour « Apostrophe ». Ça pesait lourd dans le destin d’un livre ! »

Côté politique, la Présidente de l’Assemblée nationale, députée des Yvelines, Yaël Braun-Pivet exprime ses pensées à sa famille et à ses proches.

Parmi les écrivains, on peut citer, entre autres, Alain Mabanckou. Selon lui, « Bernard Pivot a été un pont gigantesque, et la littérature subit une perte immense. Il est, à mes yeux, un de ces médiateurs pour qui je dirais qu’en Europe aussi un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle… RIP. »

La SGDL a également rendu un hommage à Bernard Pivot :

Auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages, Bernard Pivot était un amoureux des mots, de la langue française, de la littérature et des écrivains. Grâce à des émissions littéraires comme Ouvrez les guillemets, Apostrophes, Bouillon de culture ou Double Je, Bernard Pivot a inlassablement donné à la littérature pendant plus de trente ans une place de choix à la télévision, mais aussi à la radio et dans la presse, en partageant avec plusieurs générations d’auditeurs et de lecteurs sa passion pour la culture. Président de l’Académie Goncourt depuis 2014, Bernard Pivot était membre de la Société des Gens de Lettres depuis 1975, année de la création de l’émission Apostrophes. La SGDL rend hommage à l’homme de lettres et s’associe à la peine de sa famille et de ses proches.

L'Académie Goncourt a partagé un communiqué :

C'est avec une profonde tristesse que l'Académie Goncourt a appris le décès de Bernard Pivot qui fut non seulement un de ses membres, mais aussi son président de 2013 à 2019. Lorsqu'il avait rejoint notre cénacle en 2004, Bernard avait su faire bénéficier l'académie de son insatiable curiosité littéraire, de son engagement infaillible au service du monde des lettres, ainsi que de son honnêteté et de sa haute morale. Il a beaucoup œuvré pour que l'académie aménage son règlement de façon à ce que les prix qu'elle décerne chaque année soient exempts de toute suspicion. Sans relâche, il a consacré une énergie souriante au rayonnement de nos missions, aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est avec tendresse, fraternité et émotion que nous garderons de lui le souvenir d'un être érudit mais jamais pédant, pour lequel la camaraderie, la bonne humeur et le bon vivre étaient des valeurs aussi importantes que l'excellence littéraire. À sa famille dans le deuil, nous adressons nos plus sincères condoléances et nos pensées bien affectueuses.

Notons que pour « rendre hommage à ce grand amoureux des mots et des livres, Augustin Trapenard lui consacre une émission spéciale, mercredi 8 mai à 21h05, sur France 5 » dans La Grande Librairie.

