Bayard Jeunesse met le paquet sur sa dernière série star

Émile et Margot se déroule dans un château niché au cœur de la forêt de Monstries, où les personnages éponymes vivent entourés de leurs amis, des monstres aussi fantaisistes que drôles. Âgés de six et sept ans, ces prince et princesse désobéissants ne cessent de jouer des tours à leur gouvernante, car la vie royale n'est pas toujours drôle pour des enfants qui ne pensent qu'à s'amuser et à faire des bêtises.

Avec sa publication mensuelle dans le magazine Mes premiers J'aime Lire et ses 480.000 exemplaires écoulés en librairie, dont près de 100.000 pour le tome 1 (chiffre d'Edistat). Elle est d'ailleurs la série BD ayant connu la plus forte progression chez Bayard Jeunesse au cours des six derniers mois (+25 %), selon un communiqué de l'éditeur.

La maison compte bien tirer le meilleur de ce succès, en proposant diverses nouveautés dérivées de la série. Tout d'abord, à l'occasion de la sortie du tome 14 le 5 juin, sera édité le premier recueil d'histoires inédites et illustrées de Émile et Margot au format poche, pour les enfants dès 6 ans.

Pour prolonger le plaisir de la lecture, Bayard Jeunesse lance également le premier jeu de 7 familles autour de la série. Une histoire audio a été créée pour Mes Premiers J'aime Lire. Le 9 juin, un après-midi d'ateliers ludiques en présence des auteurs est organisé à la Philharmonie des enfants. Enfin, une grande exposition immersive et ludique centrée sur l'univers de la BD sera préparée pour la rentrée.