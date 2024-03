PEN International : “Les conflits ont un impact dévastateur sur l'écrit

Ce 21 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la Poésie, l'organisation PEN International fait le bilan des attaques contre les écrivains, les journalistes, et plus généralement tous les auteurs, dans le monde entier.

Ce document présente 122 cas, recensés au cours de l'année 2023, de menaces parfois mortelles à l'encontre des créateurs. L'ONG décompte 26 emprisonnés, 23 retenus contre leur gré, 14 individus en procès, mais aussi 8 personnes assassinées pour leurs écrits.

Le conflit allié de la censure

L'agression poursuivie de l'Ukraine par la Russie, mais aussi la reprise ouverte du conflit entre Isaël et le Hamas ou encore les luttes de pouvoir au Soudan et en République démocratique du Congo constituent autant de terrains favorables à la censure. D'une manière générale, rappelle PEN International, toutes les situations de guerre sont propices à bâillonner les auteurs.

« La Case List de cette année dévoile une situation compliquée pour la liberté d'expression, puisque les écrivains font toujours face à des menaces vis-à-vis de leur travail, mais aussi de leur vie. Elle illustre le fait que ceux qui documentent et témoignent sont souvent délibérément pris pour cible, précisément en raison du rôle que peut assumer leur travail », souligne Ma Thida, à la tête du comité du PEN International pour les écrivains en prison.

Si la propagande et la censure, des instruments de contrôle de la population et de la dissidence en temps de guerre, restent des menaces directes pour les auteurs, l'ONG ne néglige pas non plus les conditions matérielles d'exercice de leur art.

Dans « un contexte plus large de difficultés économiques », quand « les contrats d'édition et la sécurité financière restent rares », ceux qui vivent de leurs écrits sont parfois plus exposés et vulnérables aux remous de la société.

De l'Amérique à l'Afghanistan

Aucune partie du globe n'est épargnée par les attaques contre les auteurs, mais les Amériques ont payé un lourd tribut, notamment du côté des journalistes, avec plusieurs assassinats en Haïti, en Colombie, au Mexique, au Honduras ou au Guatemala. Des meurtres qui restent le plus souvent impunis, souligne PEN International, qui s'inquiète d'autres cas à Malte et en Turquie.

Du côté des écrivains en prison, l'Érythrée, au nord-est de l'Afrique, reste un pays particulièrement sévère, avec au moins 12 auteurs en prison, parfois depuis plus de deux décennies. Une situation « urgente », pointe l'ONG, que « la communauté internationale doit traiter au plus vite ». Suivent la Chine (7 détenus), la Biélorussie (5) et Cuba (4).

Dans de nombreux pays, des lois sont détournées de leur but premier afin de restreindre la liberté d'expression et de criminaliser la prise de parole. Ainsi, des législations contre la diffusion de fausses informations ou l'insulte du pouvoir ont été appliquées contre des créateurs en Chine, en Inde, en Iran, en Israël, au Royaume-Uni, dans les Émirats arabes unis ou encore en Italie.

Au sein des populations, certains groupes, en raison de leur ethnie, religion, orientation sexuelle ou genre, sont plus particulièrement visés par ces politiques liberticides. Citons, de manière non exhaustive malheureusement, les femmes en Iran ou en Afghanistan, les Kurdes en Turquie ou encore les Ouïghours en Chine...

Le document complet est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Prank Sky Media, CC BY-SA 2.0