Un Webnovel à l'européenne : la révolution numérique de la lecture    

Qui dit numérique, implique investissements : dans le cadre de leur collaboration, le Gruppo Mondadori apportera 1,5 million € en 2024 et 1,5 de mieux l’année suivante. Associé à Bookrepublic, il entend développer le marché du webnovel (ou brefs romans lisibles sur smartphone), au niveau européen.

Marco Ferrario, fondateur de la librairie numérique, a dernièrement fait sensation, en ouvrant son capital à l’Allemand Bookwire. À travers le rachat des activités de distribution de Bookrepublic, l’opérateur mettait un pied en Italie, tout en apportant ses propres infrastructures en matière de contenus audio.

Cependant, les activités sont clairement distinctes et la création d’une coentreprise nommée Bookrepublic webnovel s’effectue bien entre Bookrepublic et Mondadori.

Ne pas réinventer la roue

De cette synergie découlera donc Narae : développée en interne, l’app proposera des webnovels en français et italien, avant d’élargir son catalogue. Pendant textuel du webtoon (des séries dessinées), le format a connu un succès incontestable en Corée du Sud, puis au Japon et en Chine — et séduit les lecteurs. Des récits brefs, aux techniques narratives facilement identifiables, mais surtout addictives…

Les histoires s’articulent en effet d’épisodes courts, en mesure d’être prolongés à l’infini. Ou quasi. Et maintenant que les États-Unis et la France ont ouvert les vannes, l’Italie n’entend pas être de reste.

Pour le PDG de Mondadori Libri, Enrico Selva Coddè, les webnovels représentent un format créatif, mais surtout des solutions « déclinables en d’autres médias, comme le cinéma, les séries télévisées et, dans de nombreux cas, même l’édition de livres elle-même ». Et pour cause, il s’agit d’une chronologie des médias où la version numérique devient l’œuvre princeps…

Marco Ferrario n’oublie pas de raccrocher le projet à l’histoire de l’industrie du livre — et les fameux romans-feuilletons parus dans la presse, au XIXe siècle. Avec une adaptation des récits nécessaire autant qu’évidente au support, tout en empruntant « aux techniques de production des séries audiovisuelles avec des solutions d’accès qui s’inspirent du jeu vidéo ». Reste donc à convaincre l’Europe…

Quel modèle économique ?

Pour la stratégie, la joint-venture a choisi Didier Borg, nommé directeur général de Narae. Fondateur de Delitoon, plateforme consacrée au webtoon montée en 2011, le Français avait cédé son bébé à Kidari Studio en 2020. Après plusieurs missions de conseils — notamment pour Média Participations et la plateforme ONO, ouverte en mars 2023 et dirigée par Ainara Ipas — Didier Borg avait accompagné Bookrepublic, justement en réflexion autour du webnovel.

Toujours dans le sillage de la narration digitale, mais cette fois côté texte, il insiste sur « l’enjeu ferme : constituer un réseau d’auteurs et de créations locales », explique-t-il à ActuaLitté. Pour ce faire, deux équipes éditoriales, italienne et française, seront à pied d’œuvre pour dénicher des pépites.

Le modèle économique s’appuiera sur un système fermium – gratuité de quelques chapitres, avant de basculer au payant. S’ensuit une répartition des revenus entre la plateforme et l’autrice ou l’auteur. Mais dans cette solution, « où l’œuvre numérique est première, nous disposons d’un levier avec la cession de droits ». Et donc l’impression pour commercialisation de livres. Mondadori est un partenaire privilégié pour l’Italie, mais pour la France, par exemple, tout est envisageable.

"Une volonté d'exportation"

Éditorialement, le webnovel et le webtoon partagent un point commun : l’appétence du lectorat pour tout ce qui a trait aux aventures sentimentales… en somme, la Romance. Un genre convoité partout dans le monde, tant le secteur affiche des résultats phénoménaux pour l’année 2023.

En France, 14 % des ventes de romans relevaient de ce segment (soit 6 millions d’ouvrages selon GfK), avec une croissance de 106 % en regard de 2023. De quoi totaliser 7 % du marché du livre dans l’Hexagone. En Italie, même constat : 48,9 millions € de chiffre d’affaires pour 2023 (sans compter Noël — contre 22,21 millions € en 2019.

« On observe ce phénomène au niveau mondial, jusque dans le drama coréen. Alors bien entendu, nous chercherons une littérature qui y répond », reprend Didier Borg. « Mais les éditrices et éditeurs ont suffisamment de flexibilité pour s’ouvrir aux littératures de genre, dans leur ensemble. Et Narae n’est pas conscrit à la Romance. »

En revanche, cette identité culturelle propre, en France et Italie, « ouvre des portes à même de séduire les lecteurs asiatiques, à travers des ouvrages occidentaux. Parcourir Venise, mettre en scène la tour Eiffel, voilà autant d’occasions de faire rêver », insiste le directeur général.

Et de conclure : « Paris ou Rome sont des lieux où mettre idéalement l’amour en scène en profitant du rayonnement de ces villes. À ce titre, nous nous inscrivons dans une volonté d’exportation. L’Asie exerce toujours une fascination — et sur moi en premier lieu —, mais Italie et France savent vendre leur culture du luxe et de la mode. Nos textes prodigueront du rêve, au même titre. »

Crédits photo : Deux couvertures de webnovels, par Einlion et Evil_God_ZARAKH