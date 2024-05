Achille Mbembe et Patrick Chamoiseau à la recherche du “Tout-monde”

Bien des menaces couvent au-dessus de notre société : guerre des convictions, guerre des identités, guerres de sexes, guerres de civilisation… Dans ce monde en ébullition, où les affrontements et la violence menacent l'idéal du « Tout-monde » d'Édouard Glissant, comment pouvons-nous affronter ces dangers sur notre lien social désormais déchiré ?

L'historien et politologue camerounais Achille Mbembe croisera ses réflexions avec celles de l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, lors d'un dialogue où la poésie rencontre la politique, sous l'influence de l'héritage intellectuel d'Édouard Glissant. Cette rencontre exceptionnelle, animée par la journaliste Marijosé Alie, sera diffusée en direct sur La1ere.fr, la plateforme numérique Outre-mer de France Télévisions.

Achille Mbembe occupe le poste de directeur de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, il est également professeur d'histoire et de sciences politiques et chercheur au Wits Institute for Social and Economic Research (WISER) à l'Université de Witwatersrand à Johannesburg.

Il a été professeur invité à l'Université de Harvard et a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur les modes de pensée et de fonctionnement de l'Afrique décolonisée, tels que Sortir de la grande nuit, Critique de la raison nègre, Politiques de l’inimitié et De la postcolonie. Il a reçu le prix Ernst-Bloch en 2018 et le prix Holberg en 2024.

Achille Mbembe est considéré comme l'une des grandes voix intellectuelles du continent africain. En plus de ses travaux importants sur la violence coloniale et celle des systèmes politiques qui ont suivi, il a développé une œuvre monde qui nous aide à réfléchir à la manière de faire une place au commun.

Dans Politiques de l’inimitié, Brutalisme et La Communauté terrestre, il se concentre sur l'avenir du monde, du fameux « Tout-monde » cher à Édouard Glissant. Face aux crises démocratiques, écologiques et aux violences économiques, il défend sans relâche la nécessité du commun.

Patrick Chamoiseau est l'un des écrivains les plus importants de la Caraïbe. En 1989, il signe avec Jean Bernabé et Raphaël Confiant un Éloge de la créolité, qui s'inspire des théories de la Négritude développées par Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, tout en revendiquant une identité antillaise. Ce livre a eu un impact considérable sur les Antilles. En 1986, il publie son premier roman, Chronique des sept misères, qui remporte le prix Kléber-Haedens et celui de l'île Maurice. En 1992, il obtient le prix Goncourt pour son roman Texaco.

Considéré comme l'inventeur d'un nouveau style basé sur la pluralité linguistique, il a également œuvré pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité et s'est essayé à tous les genres, de l'essai au théâtre en passant par le roman, le scénario de film ou la littérature jeunesse. Dans son roman L'Empreinte à Crusoé, Patrick Chamoiseau poursuit son combat pour la mémoire de l'esclavage en s'attaquant à l'une des plus grandes figures littéraires du XVIIIe siècle, âge d'or de la traite négrière.

Dans les années 2000, il cosigne avec Édouard Glissant plusieurs tribunes inspirées par l'actualité, dans lesquelles ils réfléchissent à la manière de repenser le monde et ses évolutions, notamment en ce qui concerne la mondialisation économique, le capitalisme appauvrissant et la créolisation des cultures. En 2013, il publie Césaire, Perse, Glissant. Les liaisons magnétiques, un essai dans lequel il rassemble trois des plus grands poètes de tous les siècles, tous les trois nés dans les Antilles.

Dans La Matière de l’absence, Patrick Chamoiseau évoque l'expérience universelle du deuil d'un être cher. En mai 2017, il publie Frères migrants, qui traite de l'urgence d'un monde où la décence et l'humanité se font rares. Il coordonne en 2018 un recueil, Osons la fraternité !, en compagnie de Michel Le Bris, dans lequel une trentaine d'auteurs prennent la plume et s'engagent pour un accueil humain des migrants. En 2022 paraît un nouveau recueil, Refusons l'inhumain !. Patrick Chamoiseau a reçu le prix Marguerite-Yourcenar en 2023 pour l'ensemble de son œuvre.

