Le livre d'occasion fait des adeptes chez les libraires

Désormais propriété du groupe Nosoli (Furet du Nord/Decitre), LaLibrairie.com est la branche dédiée à la vente de livres pour les particuliers. En octobre 2023, Nosoli annonçait en effet l’acquisition de La Générale Librest, structure découpée en trois activités : vente aux collectivités, vente aux librairies/diffuseurs de presse, vente aux particuliers.

Ce déploiement d’une offre de livres d’occasion découle logiquement de la stratégie déjà mise en œuvre par le groupe sur ses sites de e-commerce, qui avait débuté avec le rachat de Chapitre.com en octobre 2022.

Par la suite, en janvier dernier, Nosoli sortait une application par laquelle les particuliers revendaient leurs ouvrages — une solution pour alimenter les stocks.

Depuis le 10 avril, l’offre de livres d’occasion avait gagné les 31 librairies physiques de l’entreprise et un onglet dédié aux ouvrages de seconde main faisait son apparition sur les sites de Furet du Nord et Decitre. « On répond à une demande des lecteurs », précisait alors le PDG de Nosoli, Cyril Olivier à ActuaLitté.

Avec l’intégration de La GL, se poursuit donc la logique de propagation de cette offre. « Cette initiative s’inscrit dans notre engagement pour une économie du livre plus écologique et sociale », précise LaLibrairie.com.

Et d’ajouter : « Ce nouveau chapitre que nous ouvrons nous semble essentiel pour promouvoir une consommation durable et responsable, tout en favorisant un accès équitable à la culture pour chacun et chacune. »

Crédits photo : LaLibrairie.com