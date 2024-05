Comédie du livre 2024 : Damasio Imaginaire et Littératures

Chaque année au printemps, Montpellier devient le point de convergence de milliers de passionnés de littérature et de culture. La Comédie du Livre - Rencontres Internationales du Livre attire près de 100.000 visiteurs en plein cœur de la ville. Cette 39ème édition se déroulera du 10 au 19 mai 2024.

Pendant dix jours, un éventail éclectique d'événements prendra place, allant des rencontres aux spectacles, en passant par les lectures musicales, les expositions et les ateliers. Les librairies indépendantes de la Métropole de Montpellier ainsi qu'un grand nombre d'éditeurs seront de la partie, garantissant une programmation riche et variée autour du livre et des littératures.

Le salon du livre se tiendra du 17 au 19 mai sur la Promenade du Peyrou, tandis qu'une programmation hors les murs est prévue les 17 et 18 mai dans divers lieux tels que les médiathèques de la Métropole et les bibliothèques de Vendargues, Saint-Drézéry et de Puimisson, ainsi que dans les librairies locales.

L'accès à tous les événements de La Comédie du Livre est entièrement gratuit, sans réservation nécessaire (à l'exception des projections cinématographiques dans certains cinémas). Les horaires sont de 10h à 19h sur la Promenade du Peyrou.

Cette année, on fêtera également les 50 ans du Grand Prix de l’Imaginaire installé à Montpelhièr, comme on dit en occitan. À cette occasion, Alain Damasio bénéficiera d’une carte blanche et Le Bélial’ sera notre maison d’édition invitée.

L'événement se déploie à la fois au cœur de Montpellier et dans les environs, couvrant le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole ainsi que certaines zones de l'Hérault.

Pour marquer cette édition spéciale, l'affiche 2024 a été confiée à Elena Vieillard, graphiste et dessinatrice indépendante, reconnue pour son talent. Lauréate du Prix Wojtek Siudmak en 2022, elle a notamment travaillé à Montreuil dans divers domaines, allant des secteurs associatifs aux milieux éditoriaux, avant de s'installer à Marseille pour se concentrer sur son métier d'illustratrice, tout en poursuivant une carrière musicale.

Son œuvre reflète les multiples facettes de l'imaginaire littéraire contemporain, de l'aventure au voyage, du polar au fantastique, de l'amour à la nature, promettant ainsi une édition mémorable de La Comédie du Livre.

On retrouvera au fil de ce dossier toutes les interviews, podcasts, reportages et rencontres réalisés en amont et durant l'événement.