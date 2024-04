Antitrust : aux États-Unis, des libraires en force contre Amazon

L'American Booksellers Association ne porte pas vraiment Amazon dans son cœur, et multiplie les actions pour dénoncer ce qu'elle considère comme des pratiques anticoncurrentielles de la multinationale, dans le domaine de la vente de livres.

Dès 2016, l'organisation professionnelle déployait une campagne, distribuant des « Antitrust Action Kit » et incitant les libraires du pays à rédiger des courriers au Sénat américain, afin de le pousser à ouvrir une enquête sur le comportement du géant de la vente en ligne.

En 2019, rebelote : le président d'alors, Oren Teicher, assurait : « D'après les preuves exposées ici, il n'est pas exagéré d'affirmer qu'un monde sans Amazon aurait une économie de vente au détail plus productive et diversifiée, plus d'offres d'emploi sur le marché du travail, une offre plus étendue de titres de livres et de nouveaux auteurs, ainsi que des quartiers plus dynamiques et plus esthétiques avec des centres-ville animés. »

Il suggérait à l'État de scinder Amazon en plusieurs entités, avec la marketplace d'un côté et les activités de vente au détail de l'autre, ou encore de forcer la multinationale à céder son business dans la vente de livres...

La FTC passe à l'action

Ce qui pouvait passer pour des propositions de doux rêveur au cours des années 2010 a pris une tout autre dimension en 2023. La Federal Trade Commission (FTC), agence gouvernementale indépendante chargée de veiller au bon respect des pratiques encadrant la libre concurrence aux États-Unis, s'est en effet largement intéressée aux activités d'Amazon.

Après une enquête fouillée, sur plusieurs années, la FTC est passée à l'action en septembre 2023, en portant plainte contre Amazon, aux côtés de 17 États américains. Selon les régulateurs américains, Amazon manipule le marché pour augmenter les prix, tant sur sa plateforme que sur d'autres, tout en surfacturant les vendeurs et en limitant la concurrence. L'enseigne privilégierait par ailleurs ses propres marques au détriment de produits de meilleure qualité et contraindrait les vendeurs tiers, qui alimentent la marketplace, à utiliser le service logistique maison.

« La plainte expose des allégations détaillées soulignant comment Amazon exploite désormais son pouvoir de monopole pour s'enrichir tout en augmentant les prix et en dégradant le service pour les dizaines de millions de familles américaines », indiquait à cette occasion la présidente de la FTC, Lina M. Khan.

Si la procédure de la FTC aboutit, Amazon pourrait être contraint à une restructuration massive, consécutive à un démantèlement ordonné par la justice...

Les libraires interviennent

Dans ce contexte, l'ABA use de son droit d'intervention, considérant que l'intérêt des libraires n'est pas suffisamment représenté dans le litige opposant Amazon à la FTC, dans son état actuel. La présidente de l'organisation professionnelle, Allison Hill, souhaite ainsi qu'un lien direct soit établi entre l'émergence d'Amazon, au début des années 1990, et la baisse drastique du nombre de librairies aux États-Unis, passé de 7000 à 2500 en trois décennies.

« L'ABA est convaincue que notre intervention aidera la FTC à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles d'Amazon, qui sont préjudiciables aux petits commerces, à l'industrie du livre et, au final, aux consommateurs », souligne-t-elle dans une déclaration relayée par Publishers Weekly. « Il ne s'agit pas seulement d'un terrain inéquitable : laissé sans arbitre depuis 30 ans, Amazon possède désormais le terrain et fixe lui-même les règles », poursuit-elle.

Sur un marché où le prix du livre n'est pas fixé par l'éditeur, Amazon, qui a commencé ses activités dans la vente d'ouvrages, aurait sacrifié ses propres marges pour proposer les tarifs les plus bas, selon les avocats de l'ABA. En face de la société, de plus en plus puissante, les libraires indépendants ne pouvaient rivaliser.

Une fois en position de monopole, Amazon aurait utilisé ses parts de marché comme un levier pour obtenir des remises plus importantes de la part des éditeurs, récupérant cette fois une marge plus importante. « Après avoir acquis suffisamment de pouvoir, Amazon l'a utilisé pour s'accaparer une part toujours plus importante du gâteau », expliquaient en août 2023 plusieurs organisations, en évoquant le cas de l'éditeur McFarland & Co., qui s'est vu réclamer par Amazon une remise de 45 % sur le prix de gros de ses ouvrages.

Aux États-Unis, Amazon écoulerait plus de 50 % des livres, 90 % des ouvrages imprimés vendus sur le web, et plus de 80 % des livres numériques. Ce géant mettrait aussi sur le marché près de 92 % des livres autoédités...

Photographie : un entrepôt Amazon, en 2020 (illustration, Jaimie Wilson, CC BY-NC-ND 2.0)