Désarroi et colère” : France Inter supprime La Librairie francophone

« La vision d’une francophonie non plus franco-centrée mais inclusive, ouverte, solidaire, nous est indispensable », déclarent les initiateurs de cette tribune, Mélikah Abdelmoumen, Nicolas Ancion, Mathieu Bélisle, Kateri Lemmens et Stanley Péan.

Ils sont respectivement autrice et rédactrice en chef de Lettres québécoises ; auteur ; essayiste et professeur de littérature ; écrivaine et professeure ; écrivain et animateur de radio. Ils cosignent cette lettre avec plus de 550 personnes qui œuvrent en littérature et en périphérie. La liste non-définitive, établie ce 13 mai, est proposée en fin d'article.

À LIRE – La Librairie Francophone, c'est fini : "On est complètement sonné"

Le texte est simultanément diffusé en Belgique par Le Soir, au Canada par Le Devoir, en France par ActuaLitté. Précisons que plusieurs centaines de demandes de signatures, portées par des particuliers pour ce texte, ont été renvoyées vers la médiatrice de France Inter.

La librairie francophone doit revenir et rester

Nous, écrivains et écrivaines francophones de tous les pays, avec à nos côtés nos collègues travailleurs et travailleuses du milieu littéraire, bibliothécaires, animateurs et animatrices, libraires, professeurs et professeures de littérature, journalistes, souhaitons dire notre grand désarroi et notre immense colère devant la décision de France Inter de supprimer La librairie francophone.

Émission incontournable et essentielle s’il en est, elle est menée par une équipe et un journaliste, Emmanuel Khérad, qui ont consacré de nombreuses années à défendre une vision plus juste de la francophonie : non plus franco-centrée mais inclusive, ouverte, solidaire.

La librairie francophone est ce lieu où les littératures en français, dans toute leur diversité, sont placées sur un pied d’égalité et considérées dans toute leur richesse, leur histoire et leur actualité, ensemble. Un lieu aussi où auditeurs, auditrices, lecteurs, lectrices, auteurs et autrices peuvent, virtuellement ou réellement, se retrouver et chercher, au-delà des distances géographiques et des différences, ce qui les lie, les unit, les distingue. En discuter et le partager.

Mettre ensemble les littératures francophones, toutes les littératures francophones, la française et les autres, la française comme les autres, selon une définition de la francophonie qui dépasse les visions passéistes et qui nous réunit, sans complexes et sans hiérarchie, est salvateur, nécessaire. C’est un enrichissement pour tous et toutes.

Les premiers signataires de cette lettre étaient belges, québécois et québécoises, bien vite rejoints par des collègues originaires ou résidents / résidentes d’Algérie, de Bosnie-Herzégovine, de Catalogne, du Chili, de la Côte d’Ivoire, du Congo, de la Corée, d’Eeyou Istchee, d’Égypte, des États-Unis, de France, de Guadeloupe, d’Haïti, de Hongrie, d’Italie, d’Iran, du Liban, de Madagascar, de la Martinique, du Maroc, de la Nation Innue, du Nouveau-Brunswick, de Norvège, de l’Ontario, de la Palestine, du Sénégal, de Singapour, de la Suisse, de la Tunisie.

Nous sommes maintenant plusieurs centaines et nous ne nous résignerons pas à ce que ce lieu et ce temps précieux et riche que nous offrent Emmanuel Khérad et son équipe, essentiel pour l’avenir de la littérature, pour celui de la langue française, et notre avenir commun, soit brutalement retiré aux francophones et francophiles du monde entier.

La librairie francophone doit revenir et rester, pour témoigner de la formidable ébullition des littératures francophones et de l’effervescence de ceux qui les défendent partout dans le monde.

Ndlr : Suite aux messages reçus, la direction de France Inter a diffusé ce communiqué :

La Librairie francophone s’arrête mais pas le soutien de France Inter à la francophonie. Une nouvelle émission sur la littérature francophone, en partenariat avec nos confrères des médias francophones publics, sera à l’antenne dès la rentrée.

Emmanuel Khérad a porté haut les couleurs de la littérature francophone pendant 17 ans à l’antenne. Il en a été un excellent ambassadeur et nous le remercions pour la qualité des émissions qu’il a proposées aux auditeurs durant toutes ces années. – La direction de France Inter

La liste complète des signataires est proposée ci-dessous et sera mise à jour :

Mélikah Abdelmoumen, autrice, rédactrice en chef de Lettres québécoises Raphaëlle B. Adam, écrivaine, critique littéraire et travailleuse culturelle Alain Serge Agnessan, écrivain, éditeur, universitaire Line Alexandre, autrice Alexis Alvarez, auteur Nicolas Ancion, auteur Nicolas Anspach, éditeur et journaliste culturel Astrid Aprahamian, écrivaine, traductrice et professeure Alexis Argyroglo, Librairie Petite Égypte Martine Arpin, auteure et enseignante Isabelle Arseneau, autrice et professeure de littérature, Université McGill Pierre Astier, agent littéraire Natacha Astuto, dramaturge Marc-André Audet, PDG et fondateur des Éditions les Malins Martine Audet, poète Charlyne Audin, Présidente du Comptoir des petits éditeurs et des métiers du livre Edem Awumey, auteur Jean-Philippe Ayer, fondateur des Editions de l’Hèbe Marie-Josée Ayotte, poète et professeure de littérature Leïla Bahsaïn, écrivaine Pierre Bailly, dessinateur de bande dessinée Danielle Bajomée, Professeure de Littérature Université de Liège Martin Balthazar, Directeur principal, Groupe Ville-Marie Littérature Claire Bangert, librairie Le Marque Page à Quintin Beatrice Bantman, écrivaine Jean Barbe, écrivain Mélissa Baril,médiatrice culturelle aux États-Unis François Baril Pelletier, auteur Sophie Barthélémy, relation libraires Isabelle Bary, auteure Iman Bassalah, écrivaine Alain Beaulieu, écrivain et éditeur Étienne Beaulieu, écrivain Isabelle Beaulieu, Rédactrice en chef, revue Les libraires Marie-Pier Beaulieu, conceptrice littéraire, productrice télé Zone 3 Laurie Bédard, autrice et adjointe aux communications aux éditions du Cheval d'août Mathieu Bélisle, essayiste et professeur de littérature Guy Bélizaire, écrivain Katia Belkhodja, autrice Vanessa Bell, écrivaine Cassie Bérard, professeure de littérature et écrivaine Alain Berenboom, écrivain Véronique Bergen, écrivain, philosophe Chris Bergeron, autrice. membre du conseil d'administration du Salon du livre de Montréal Jean-Philippe Bergeron, écrivain Sandrine Bergot, comédienne et autrice Marie Christine Bernard, écrivaine Frédérique Bernier, écrivaine Edith Bertholet directrice générale de PointCulture Rémi Bertrand, auteur et éditeur Sébastien Bérubé, écrivain Amélie Bibeau, autrice et présidente de l'association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse (AÉQJ) Véronique Biefnot, autrice et actrice Josée Bilodeau, écrivaine Nadine Bismuth, auteure Marie Noëlle Blais, éditrice aux Éditions du Quartz Sylvie Blot, bibliothécaire Geneviève Blouin, écrivaine, directrice littéraire et éditrice adjointe aux éditions Alire Isabelle Boisclair, professeure d’études littéraires et culturelles, Université de Sherbrooke Jean Claude Bologne, écrivain membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique Julie Bosman, autrice Bérengère Boucaut, libraire Brigitte Bouchard, agente littéraire, Directrice artistique du Festival Un week-end à l'Est Céline Bouchard, éditrice, Chenelière Éducation Jean-François Bouchard, Directeur général du Groupe Fides Mylène Bouchard, directrice littéraire, cofondatrice des Éditions La Peuplade Roger Bouchard, auteur Ariane Bouchardy-Gauthier, poète Laurence Boudart, directrice des Archives et Musée de la Littérature Simon Boulerice, auteur Gabrielle Boulianne-Tremblay, autrice Charlotte Bourlard, écrivaine Guillaume Bourque, écrivain Corinne Boutterin, libraire associée Amélie Brault, bibliothécaire Vincent Brault, écrivain Dominique Bressoud, libraire retraitée, librairie Une petite prose, 6 ans chroniqueuse à La librairie francophone pour la Suisse Fanny Britt, écrivaine et traductrice Eric Brogniet, écrivain, académicien Simon Brousseau, écrivain et professeur de littérature Éric Brucher, auteur Gaetan Brulotte, écrivain Carino Bucciarelli, écrivain et président de l’Association des Ecrivains Belges Thomas Cadène, auteur Marie Cadieux, autrice et directrice littéraire (Bouton d'or Acadie) Delphine Cajeux, éditrice Katia Canciani, écrivaine France Capistran, Arts-Culture Massawippi Diane Cardinal, comédienne, enseignante et autrice Régis Carlo, auteur Louise Caron, écrivaine Camille Carrier Belleau, responsable des communications, Mémoire d’encrier Francis Catalano, auteur, traducteur, membre du comité de rédaction de la revue Exit Maxime Catellier, écrivain et professeur de littérature au Cégep de Valleyfield Geneviève Catta, auteure et poète Manu Causse-Plisson, auteur France Cayouette, autrice Benoît Cazabon, auteur Hélène Celdran, Collège universitaire d'Østfold Éric Chacour, écrivain Véronique Chagnon, éditrice et autrice Soufiane Chakkouche, écrivain, journaliste et scénariste Nicolas Chalifour, écrivain et professeur de littérature Jonathan Charette, poète Nicolas Charette, auteur Daniel Charneux, écrivain Gaëlle Charon, directrice des Librairies francophones de Belgique Judith Chavanne poétesse Jacqueline Chénard, professeure de lettres retraitée Jean-Félix Chénier, auteur et professeur de science politique Guillaume Chérel, écrivain Gabrielle Chevarier, professeure de littérature et écrivaine Marie-Laure Chevrier, auteure Nadia Chonville, autrice Léa Clermont-Dion, autrice et réalisatrice David Clerson, écrivain Jean Pierre Cliquet, directeur de Pôle Culturel d’Emont René Cochaux, animateur et journaliste Jérôme Colin, journaliste et écrivain Julie Collin, animatrice, libraire et autrice, membre du comité de rédaction de Nuit blanche Benoît Coppée, auteur Michelle Corbeil, directrice artistique et codirectrice générale du Festival international de la littérature (FIL) - Montréal Jean-Luc Cornette, auteur de bande dessinée Philippe Correc, auteur Josiane Cossette, autrice, membre du comité de rédaction de Lettres québécoises Dominique Costermans, écrivaine Stanislas Cotton, auteur dramatique et romancier Pier Courville, écrivaine Olivier Coyette, auteur et enseignant Camille Crédeville, Directrice artistique au Salon du livre de Rimouski Jean-François Crépeau, chroniqueur littéraire Thibaut Creppe, poète Véronique Cyr, autrice Jean Marc Dalpé CM, auteur Geneviève Damas, autrice et comédienne Jean D’Amérique, écrivain Carole David écrivaine Caroline Dawson, prof de sociologie, chroniqueuse littéraire, autrice Nicholas Dawson, écrivain et directeur littéraire des éditions Triptyque Céline De Bo, autrice Thierry Debroux, auteur, directeur du théâtre du Parc David Décarie, professeur de littérature (Université de Moncton) Maxime Decout, essayiste et professeur de littérature, Sorbonne Université Juliette Dehout, librairie Chantelivre Graziela Deleuze, présidente de l'Association belge pour la littérature française (ABLF) Julien Delorme, éditeur Patrick Delperdange, écrivain Martine Delvaux, écrivaine Valériane De Maerteleire, autrice Martin Demers, professeur au Collège de Maisonneuve Axelle Demoulin, traductrice Laurent Demoulin, écrivain Denise Desautels, poète Diane Descôteaux, autrice, animatrice d'ateliers d'écriture de haïkus et accompagnatrice éditoriale et littéraire Sylvain Descours, libraire Shannon Desbiens, libraire associé Louise Desjardins, autrice Antoine Desjardins, écrivain Christian Desmeules, journaliste Rose Després, poète, traductrice et éditrice Vinciane Despret, autrice, professeure associée à l’Université de Liège Joël Des Rosiers, écrivain Xavier Dessaucy, Président de l'Association belge des professeurs de français (ABPF) Laurent de Sutter, auteur et directeur de collection aux Presses universitaires de France Muriel Devaux-Sprecher, bibliothécaire Sandra De Vivies, autrice Jean-Michel d’Hoop, metteur en scène Cie Point Zéro Fatou Diome, écrivain Lynda Dion, écrivaine et animatrice littéraire. Charles Dionne, auteur Morgan Di Salvia, rédacteur en chef du journal Spirou et éditeur de bande dessinée Frédérique Dolphijn, autrice Hélène Dorion, écrivaine Catherine Dorion, autrice, députée de Taschereau (Québec) 2018-2022 Sabine Dormond, écrivaine Robin Doucet, Directeur général, Salon du livre de Rimouski Benoit Doyon-Gosselin, professeur de littérature (Université de Moncton) Sophie Drouin, animatrice des soirées À vos plumes, Québec Christiane Duchesne, écrivaine Olivier Duculot, écrivain Marc Dugardin, auteur Olga Duhamel-Noyer, écrivaine et directrice littéraire, Héliotrope Agnès Dumont, autrice Corinne Dumont, éditrice Rachel Duperreault, revue Ancrages Marie Dupin de Saint-André, chargée de cours en didactique et littérature jeunesse Louise Dupré, écrivaine Gilles Dupuis, professeur de littérature, Université de Montréal Patrick Dupuis, auteur et éditeur aux éditions Quadrature Jonathan Durand Folco, essayiste et professeur à l’Université de Saint-Paul Marie Yanick Dutelly, autrice Yara El-Ghadban, autrice Kerenn Elkaim, journaliste et conférencière littéraire François Emmanuel, écrivain Paul Emond, écrivain Vincent Engel, écrivain, éditeur et professeur de littérature à l’Université de Louvain Fabcaro, auteur Mustapha Fahmi, écrivain et professeur de lettres à l’Université du Québec à Chicoutimi Eric Fassin, auteur, professeur de sociologie, Université Paris 8 Odile Flament, directrice littéraire des éditions CotCotCot Chantal Fontaine, libraire, édimestre pour la revue Les Libraires Pascale Fonteneau, autrice Martin Forgues, journaliste et essayiste Dominique Fortier, écrivaine Mark Fortier, auteur et éditeur Andre Fouad, poète-diseur-journaliste culturel Hervé Foulon, retraité, ex président du Groupe HMH et de la Librairie du Québec à Paris, ex président de la Commission du Livre, ex président du CCLL (Conseil Consultatif de la Lecture et du Livre) Michelle Fourez, autrice Johanne Fournier, écrivaine et cinéaste Cécile Fraisse Bareille, autrice, dramaturge et metteuse en scène Hélène Frédérick, autrice Claire Frémont, journaliste de Radio-Canada à la retraite, Andréane Frenette-Vallières, poète et essayiste Nino Gabrielli, chercheur, Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, Université de Montréal Mireille Gagné, autrice Dominique Garand, professeur au département d’études littéraires, UQAM Flavia Garcia, autrice Lyne Gareau, Écrivaine et présidente du RENOC (Regroupement des écrivain.e.s du Nord et de l’Ouest canadiens) Eddy Garnier, écrivain Gérald Gaudet, écrivain et président de l’Académie des lettres du Québec Louise Gaudette, écrivaine et traductrice littéraire Françoise Gault, animatrice d'une association littéraire Lise Gauvin, écrivaine Alexandre Gefen, directeur de recherche au CNRS et critique littéraire Philippe Geluck, auteur Anne Genest, écrivaine Catherine Genest, autrice, journaliste et éditrice Fanie Genest, autrice David Giannoni, thérapoète & éditeur, directeur de Maison de la poésie d’Amay Nicholas Giguère, poète et rédacteur en chef adjoint de Lettres québécoises François-Pierre Gingras, auteur jeunesse Catherine Girard-Audet, autrice Mélanie Godin, directrice Midis poésie et co-directrice Maison poème à Bruxelles Marion Goossens Bara, libraire à librairie de la Mazerine Kenan Gorgun, écrivain et réalisateur Jean-Pierre Gorkynian, écrivain Christine Gosselin, écrivaine Nadia Gosselin, auteure et conseillère littéraire Éric Gougeon, auteur Olivier Gougeon, directeur général, Salon du livre de Montréal Florian Grandena, Enseignant-chercheur, essayiste, auteur Simon Grangeat, écrivain Mélissa Grégoire, professeure de littérature, écrivaine Daniel Grenier, écrivain et traducteur Fred Griot, auteur Aliette Griz, auteur.e Katia Grubisic, écrivain et traductrice Elenora Gualandris, fondatrice des Editions de l’Hèbe Elyse Guay, chargée de cours en littérature québécoise et études francophones, et directrice du bureau de la recherche au Collège militaire royal de St-Jean Christian Guay-Poliquin, écrivain Catherine Guénette, professeure retraitée de littérature au Collège Maisonneuve Jean-Pierre Guillet, auteur Thomas Gunzig, auteur Évelyne Guzy, écrivaine Tanguy Habrand, chargé de cours à l’Université de Liège, Archives et Musée de la Littérature Mimi Haddam, autrice Marilyse Hamelin, écrivaine Verena Hanf, autrice Pascale Haubruge, journaliste littéraire Catherine Haxhe, journaliste culturelle Robert Hébert, écrivain et philosophe, retraité Ariane Herman, librairie TULITU Corinne Hoex, autrice David Homel, écrivain Marie-Christine Horn, autrice Michel Huisman, dramaturge Patricia Ide, co-directrice, Théâtre le Public Stéphane Ilinski, écrivain Corine Jamar, autrice Marina Jannone, professeure de français au Collège Cardinal Mercier Michel Jean, écrivain Yolande Jimenez, poète Armel Job, romancier, membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique Pénélope Jolicoeur, éditrice et autrice Jeanne Kabwe, auteure Michel Kacenelenbogen, co-directeur, Théâtre le Public Paul Kawczak, éditeur, éditions La Peuplade Olivier Kemeid, écrivain Catherine Khordoc, professeure de littérature à l’Université Carleton Isabelle Kirouac Massicotte, éditrice (Prise de parole) Jean-Marie Klinkenberg, membre de l'Académie royale de Belgique Driss Ksikes, auteur J.D. Kurtness, écrivaine Carole Labarre, écrivaine Mathieu Laca, auteur et peintre Michel Lacroix, essayiste et professeur d’études littéraires, Université du Québec à Montréal Marie-Pierre Laëns, agente littéraire Daniel Laforest, professeur titulaire, Université de l’Alberta Marie Lafrance, illustratrice Francis Lagacé, auteur et syndicaliste Claudia Lahaie, auteure Ayavi Lake, autrice et enseignante Marie Lalande, lectrice et animatrice littéraire jeunesse Alain Lallemand, auteur et journaliste Robert Lalonde, auteur et comédien Caroline Lamarche, autrice Michaël Lambert, auteur Stéphane Lambert, écrivain Vincent Lambert, auteur et professeur de littérature, Cégep de Limoilou Marie-Andrée Lamontagne, écrivain, journaliste Simon Lanctôt, écrivain, enseignant, lecteur Annie Landreville, autrice Mélanie Landreville, écrivaine Anouk Lanouette Turgeon, autrice Emile Lansman, cadre culturel et éditeur théâtral Claudia Larochelle, journaliste et autrice Catherine Larochelle, autrice Isabelle Larrivée, professeure de littérature, cégep de Rosemont Maryse Latendresse, autrice et scénariste Grégory Laurent, commissaire général de la Foire du livre de Bruxelles Laurette Laurin, écrivaine Mathieu Lauzon-Dicso, libraire-propriétaire, Librairie Saga & agent littéraire, Agence Omada Jennifer Lavallé, bibliothécaire et documentaliste Bertrand Laverdure, poète Mishka Lavigne, autrice de théâtre et traductrice littéraire Michel Layaz, écrivain Bertin Leblanc, journaliste et auteur Kim LeBlanc, recherchiste à Radio-Canada Perrine Leblanc, écrivaine Olivier Le Bussy, journaliste culturel Didier Leclair, écrivain Dany Leclair, enseignant et romancier Johannie Leclerc, responsable des communications Éditions XYZ Pierre Lefebvre, écrivain Valérie Lefebvre-Faucher, écrivaine et rédactrice en chef de la revue Liberté Claire Legendre, écrivaine Anne Lemaire, administratrice de la Foire du livre de Bruxelles Bruno Lemieux, auteur, professeur de littérature et cofondateur du Prix littéraire des collégiens Kateri Lemmens, écrivaine et professeure Olyvier Leroux-Picard, poète, éditeur (Éditions Écosociété) Michèle Lesage, avocate à la retraite, autrice et blogueuse Patrice Lessard, écrivain Éléonore Létourneau, écrivaine Jean-François Létourneau, écrivain et enseignant Juliana Léveillé-Trudel, écrivaine Lisa L'Heureux, autrice dramatique et poète Violaine Lison, autrice Françoise Lison-Leroy, poétesse Karel Logist, auteur Léo Loisel, libraire à la librairie Un livre à soi Sébastien Lord-Émard, écrivain Dominique Loreau, autrice France Lorrain, autrice Mohamed Lotfi, journaliste, réalisateur Patrick Lowie, écrivain et éditeur Nadine Ltaif, poète et écrivaine Véronika Mabardi, autrice Maryam Madjidi auteure Stephanie Mangez, autrice et comédienne Josée Marcotte, écrivaine Marie-Josée Martin, autrice et présidente de l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français Tristan Malavoy, écrivain et directeur littéraire Alexandre McCabe, écrivain et professeur de littérature Philippe Manevy, auteur Sandra Mangoubi, libraire et éditrice Thomas Mainguy, auteur Sonya Malaborza, autrice, traductrice et éditrice (Prise de parole) Luc Malghem, auteur Marie Malo, réviseure et correctrice d'épreuves retraitée Ianik Marcil, auteur, éditeur et chroniqueur Philippe Marczewski, écrivain Gladys Marivat, journaliste littéraire André Marois, écrivain Jean-Sébastien Marsan, auteur Audrey Martel, copropriétaire d'une librairie indépendante et chroniqueuse littéraire Alexis Martin, auteur et comédien Annyck Martin, écrivaine Alice Martinache comédienne et autrice Elena Martinez, autrice, poète, haïkiste Michèle Mauchard, librairie Chantelivre Catherine Mavrikakis, professeure et écrivaine Marion Mazauric, éditrice, Au Diable Vauvert Catherine Mazauric, professeure de littérature, Université d'Aix-Marseille Melchior Mbonimpa, auteur, Professeur émérite Université de Sudbury Jérémie McEwen, essayiste et professeur de philosophie au Collège Montmorency Jérôme Meizoz, écrivain Richard Migneault, auteur et passeur littéraire Pascale Millot, professeure de littérature Sébastien Minaux (Alexis Bardini), écrivain France Mongeau, écrivaine, direction éditoriale Les écrits Laure Morali, écrivaine Catherine Morency, poète et professeure de création littéraire et de littérature québécoise à l'Université du Québec à Chicoutimi Marie-Thé Morin, autrice dramatique et romancière. Julie Moulin, autrice Antonio Moyano, animateur en bibliothèques Félix Morin, enseignant au Cégep de Sherbrooke et chroniqueur à la revue Les libraires Sophie-Luce Morin, écrivaine Christian Nadeau, philosophe, Université de Montréal Yves Nadon, éditeur et auteur Daoud Najm, responsable de l’édition au Musée national des beaux-arts du Québec. Dahlia Namian, autrice Yves Namur, Secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique Blaise Ndala, écrivain Maude Nepveu-Villeneuve, autrice et éditrice Marie Nimier, autrice Mélanie Noël, autrice Carl Norac, écrivain Edith Noublanche, correctrice et traductrice Florence Noyer, éditrice chez Héliotrope Colette Nys-Mazure, autrice Maya Ombasic, écrivaine et professeure de philosophie Jean-Pierre Orban, écrivain Gabriel Osson, écrivain Yves Ouellet, journaliste et auteur Cécile Ouhmani, écrivaine Jean-Luc Outers, écrivain Véronique Ovaldé, autrice Aniko Ozoraï, journaliste culturelle Marie-Lyse Paquin, autrice et professeure d'histoire Anne-Martine Parent, écrivaine Gilles Parent, professeur de littérature au Cégep de l'Outaouais Véronique Paris, bibliothécaire Eugénie Pascal, professeure de littérature au Collège Lionel-Groulx Stanley Péan, écrivain et animateur de radio Laure Pécher, agent littéraire Benoît Peeters, auteur Jean-Pierre Pelletier, Poète, traducteur littéraire, co-responsable de la section “Poésie et création” de la revue Possibles Elsa Pépin, autrice, éditrice et recherchiste Virginia Pesemapeo Bordeleau, écrivaine et artiste multidisciplinaire Eric Pessan, écrivain Dieulermesson Petit Frère, directeur littéraire de LEGS ÉDITION, écrivain et doctorant en lettres à Université Paris-Est Créteil (UPEC) AMarie Petitjean, professeure des universités à CY Cergy Paris Université Francoise Petre écrivain, poète Marie Thérèse Picard, autrice Mathieu Pierloot, auteur Luc Pire, éditeur Francesco Pittau, auteur Eric Plamondon, écrivain Aline Plante, attachée de presse à Montréal, Québec, pour le groupe Médiadiffusion Étienne Poirier, écrivain et directeur administratif du salon du livre de Trois-Rivières Patrick Poirier, Directeur général des Presses de l’Université de Montréal Sylvie Poisson, poète Marie Hélène Poitras, écrivaine et éditrice Emmanuelle Pol, autrice Noémie Pomerleau-Cloutier, autrice Andrée Poulin, auteure Bytchello Prévil, écrivain et instructeur de cours de français langue seconde Richard Prieur, administrateur Salon du livre de Montréal, ex directeur général Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) Nancy R Lange poète, directrice littéraire et présidente-fondatrice de la revue Femmes de parole Michel Rabagliati, auteur Mabrouck Rachedi, écrivain François Racine, écrivain et professeur de littérature Natalie Rafal, autrice et actrice Jean Luc Raharimanana, auteur Aude Rahmani, chargée de projets et des communications de l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français Jean-Philippe Raîche, poète Alain Raimbault, écrivain Diane Régimbald, poète Manon Reith, écrivaine Alexia Renard, autrice Romain Renard, auteur-dessinateur Jacques Richard, écrivain Suzanne Richard Muir, Directrice générale, Les Éditions L'Interligne Guillaume Richez, poète et critique littéraire Sophie Rinck, propriétaire de la librairie Chez Simone Yves Ringer, auteur Gabriel Ringlet, vice-recteur émérite de l’Université de Louvain Chantal Ringuet, écrivaine en résidence Mordecai Richler, DLTC, Université McGill Emmanuelle Robert, autrice Johanne Rigoulot, autrice Yvon Rivard, écrivain Gabriel Robichaud, écrivain et directeur de la collection Théâtre des Éditions Perce-Neige Billy Robinson , auteur et coordonnateur à l'édition Joanne Rochette, écrivaine Mathieu Rolland, écrivain Natacha Romanovsky, artiste Sophie Rondeau, auteure Marie-Clotilde Roose, poétesse Tanguy Roosen, président de la Foire du livre de Bruxelles Rossano Rosi, écrivain Renaud Roussel, codirecteur général, Éditions du Boréal Jonathan Roy, directeur du Festival de poésie de Caraquet et poète Marie-Noëlle Ryan, professeure de philosophie, essayiste Lucille Ryckebusch, écrivaine et professeure de littérature Marilou Rytz, auteure Charles Sagalane, écrivain Hugo Saint-Amant Lamy, professeur au département des lettres et humanités de l’Université du Québec à Rimouski Rodney Saint-Éloi, écrivain, directeur général et fondateur des éditions Mémoire d’encrier James Saint Félix, auteur Frédérique Saint-Julien, Gestionnaire à l’exportation pour l’Afrique francophone /Québec Édition François Salmon, auteur Dominique Sampiero, écrivain Giuseppe Santoliquido, auteur Bacary Sarr, enseignant-chercheur en Littérature comparée et Francophonie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar Simone Sauren, relations de presse, Madrigall Canada Jacques Savoie, écrivain Mattia Scarpulla, auteur et chercheur Laura Schlichter poétesse Boris Schoemann, acteur, metteur en scène et éditeur Liliane Schraûwen, écrivain François Schuiten, auteur et dessinateur Mauricio Segura, écrivain et journaliste Véronique Anne Sels, écrivaine Patrick Senécal, auteur Timotéo Sergoï, poète Xavier Serrahima, écrivain et analyste littéraire Benoît Severac, écrivain Marie-Ève Sévigny, écrivaine et chercheuse en littérature Anne-Marie Sicotte, autrice et historienne Jeanne Simoneau, éditrice Philippe Sireuil, metteur en scène, directeur du Théâtre des Martyrsà Bruxelles Olivia Sofia , co-propriétaire Librairie Un livre à soi Maïka Sondarjee, autrice et professeure Erika Soucy, écrivaine Thomas C. Spear, écrivain et professeur à CUNY Julie Stanton, poète Olivier Stevens, journaliste et chroniqueur littéraire Colette St-Denis, auteure Isabelle St-Pierre, poète et conteuse Maïté Snauwaert, autrice, professeure titulaire, Université de l’Alberta Olivier Sylvestre, auteur dramatique et écrivain Nour Symon, autaire, artiste en arts visuels, compositaire Ariane Tapp, autrice Luc Tartar, auteur Eang-Nay Theam, professeure de littérature, Collège de Maisonneuve, chercheuse, Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec Geneviève Thibault, éditrice et fondatrice des éditions du Cheval d'août Vincent Tholomé, auteur Mathieu Thomas, bibliothécaire et auteur Marie-Françoise Thoua, administratrice de la Foire du livre de Bruxelles Michel Torrekens, écrivain et journaliste Jean-Philippe Toussaint, écrivain Pascale Toussaint, écrivaine Larry Tremblay, écrivain Anne-Isabelle Tremblay, responsable de la Bibliothèque Gaston-Miron – Études québécoises Gabriel Tremblay-Guérin, acheteur à la Librairie Pantoute, Québec Anne Trépanier, Professeur, société, culture et littérature Université Carleton (Ottawa) Denise Truax, éditrice (éditions Prise de parole) Jean-Louis Trudel, auteur Simon Philippe Turcot, directeur général, cofondateur des Éditions La Peuplade Élise Turcotte, écrivaine Émilie Turmel, éditrice et autrice Emmanuelle Urien, autrice Christiane Vadnais, écrivaine Christine van Acker, autrice Alexandre Vanasse, auteur, éditeur de Lettres québécoises Régine Vandamme, autrice Kathleen Vanheuverzwijn, libraire à La Hulpe Catherine Vanmansart, librairie Chantelivre Claire Varin, écrivaine Akos Verboczy, écrivain Oxyne Vercammen, bibliothécaire Aimee Verret, autrice et éditrice aux éditions Cheval d’août André Versailles, auteur et administrateur de la Foire du livre de Bruxelles Christian Vézina, essayiste, poète et homme de scène Gary Victor, romancier Séverine Vidal, autrice et scénariste Félix Villeneuve, écrivain et président du Centre québécois du P.E.N International Pierre-Yves Villeneuve, écrivain et président de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) Pauline Vincent, écrivaine Sophie Vincent, vice-présidente, Salon du livre de l'Estrie Marie-Hélène Voyer, autrice Catherine Voyer-Léger, écrivaine Anne-laure Walger-Mossière, metteuse en scène Bernard Waterlot, librairie l’Oiseau-Lire Isabelle Wéry, autrice et actrice Patrick White, Professeur de journalisme, Université du Québec à Montréal (UQAM) Audrée Wilhelmy, écrivaine Philippe Yong, enseignant et romancier Ouanessa Younsi, écrivaine Michaël Zoïna, auteur

Crédits photo : France Inter