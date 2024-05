Achat de livres par les collectivités : comment répondre aux besoins

À Bois-Colombes est basé l’entrepôt strictement dédié aux collectivités : avec une offre de 3000 références disponibles, allant des livres jeunesse (premières lectures, documentaires, albums…) aux beaux livres adultes, couvrant des thèmes variés tels que la nature, le jardinage, la couture et la cuisine, sans oublier les livres d’art et de sport.

« L’accès à l’entrepôt d’Expodif favoriser la rencontre directe avec les ouvrages, offrant une opportunité d’échanger de manière plus personnelle », assure Mélanie Saint Gal, responsable commerciale. « Nos clients consultent les livres sur place et ont alors la possibilité de repartir immédiatement avec leur commande. Ça vaut toujours le coup de nous rendre visite », sourit-elle.

Le problème réside dans le temps de trajet et l’investissement personnel que ce déplacement représente. Pour pallier ces contraintes, la société a construit une solution en ligne destinée à simplifier la vie des collectivités. Catherine Pottier, responsable commerciale, souligne que le développement a été construit à partir des attentes et besoins des professionnels.

« La navigation sur le site s’opère suivant différents critères : âge, thématique, mais également éditeur pour les plus méticuleux. Il s’agit d’aller au-delà d’un fichier Excel difficile à manipuler, tout en proposant des mises à jour régulières, qui rendent le catalogue plus vivant. » En outre, tout ouvrage présenté affiche le stock disponible, donnant une réelle visibilité sur les volumes commercialisés. Cela et toutes les métadonnées usuelles, réunies sur une fiche technique : résumé du livre, dimensions, nombre de pages, année de publication, etc.

Le tout se double d’une newsletter totalement éditorialisée où les coups de cœur sont mis en avant. « Cette accessibilité en ligne nous permet de travailler également avec des bibliothèques ou médiathèques à l’étranger, notamment en Belgique », précise-t-elle.

Mais si la vente se déroule en ligne – selon les modalités classiques d’un achat public – Catherine Pottier parcourt aussi les départements limitrophes, pour livrer et rencontrer les clients. « C’est évidemment plus appréciable pour eux de rencontrer une interlocutrice », insiste-t-elle. Dans cette démarche, elle va aussi à la rencontre de partenaires afin de présenter « des sélections d’ouvrages adaptées aux tailles des établissements. Cette démarche inclut souvent des livres pour enfants, et pour les établissements plus grands, des ouvrages pour adultes ».

Ce suivi des clients a conduit à ce que plus de 1000 établissements soient des partenaires réguliers. « La grande majorité opte pour la solution en ligne, qui répond bien à la présence croissante de l’offre sur internet », souligne-t-elle.

La politique de commande cherche donc à répondre aux besoins spécifiques des bibliothèques et des collectivités. Avec un minimum de 150 €, une commande est automatiquement validée : « Il nous est toutefois possible de valider directement des commandes avec un montant inférieur. De même, nous nous adaptons aux impératifs : les collectivités fonctionnent avec un budget défini. S’il nous manque l’un des titres qu’elles souhaitent, les sommes peuvent être reportées pour des commandes ultérieures », reprend Mélanie Saint-Gal.

Bibliothèques et médiathèques jouissent ainsi d’une flexibilité qui s’ajoute aux prix de vente réduits. « Pour compléter une collection ou répondre à une demande spécifique, nous avons de quoi faire. Mais en aucun cas nous ne remplacerons une librairie pour des achats classiques. »

Toutefois, comme tout fournisseur, Expodif observe une réelle saisonnalité. « Avec les Jeux olympiques, tout le monde demande du sport — que ce soit en jeunesse ou adulte », s’amuse sa collègue. D’autres thématiques connaissent une popularité saisonnière… depuis plusieurs années : c’est le cas pour les livres autour des émotions.

« Dans les écoles et les médiathèques, le succès retentissant de La couleur des émotions, d’Anna Llenas a fait des miracles. Cet ouvrage, paru chez Glénat jeunesse en 2014, s’est écoulé à près de 880.000 exemplaires, selon ses déclinaisons. « Tout livre qui se rapporte aux émotions profite de cette manne », observe Catherine Pottier. « En l’espace de quinze jours, la même médiathèque nous a passé deux commandes : la première autour des sports des JO, la seconde pour des ouvrages traitant des émotions », illustre-t-elle.

Et bien entendu, des événements tels que La journée de la femme, Noël, Pâques et les différentes saisons influencent également la demande. « Notre force tient aussi à ce que nous établissons des sélections directement communiquées à nos clients : il y a nombre de bénévoles dans des petites bibliothèques, qui sont dépassées par les technologies et nous demandent directement de leur fournir des listes préétablies, pour faciliter leurs acquisitions », conclut-elle.

Crédits photo : Expodif