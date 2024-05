Crises, écologie, lecture : l'avenir des libraires

Les libraires naviguent aujourd'hui dans un univers en pleine mutation, marqué par l'évolution de la relation au livre, des habitudes de consommation, de la concurrence, de l'action publique et des villes elles-mêmes. Ces RNL offrent un moment de rencontres et de partages sur leur économie, leurs méthodes et leur rôle socioculturel futur, au coeur du Palais de la musique et des congrès de Strasbourg.

Lors de l'édition 2022 à Angers, ce sont quelque 1 200 professionnels du livre, dont des libraires, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, auteurs, bibliothécaires et responsables publics, qui s'étaient donné rendez-vous, faisant de cet événement le premier du secteur.

Dans un contexte marqué par l'incertitude, les tensions et les mutations, les libraires ressentent plus que jamais le besoin de se réunir et de discuter de leurs pratiques et de leur environnement. Parmi les nombreux thèmes qui seront abordés figurent l'économie des librairies, l'écologie du livre, l'impact de l'intelligence artificielle, le livre d'occasion, les relations au travail, les jeunes et la lecture.

Au programme de cette 7e édition : la présentation d'études, des séances plénières sur l'avenir de la profession de libraire et des ateliers spécialisés. Des moments de convivialité seront également au rendez-vous, offrant aux libraires l'opportunité d'échanger de manière informelle avec d'autres professionnels du livre.

« Nous vous attendons nombreux dans la Capitale mondiale du livre UNESCO 2024, lors de la 7e édition de nos Rencontres nationales de la librairie pour débattre des enjeux de notre secteur et partager un week-end convivial », assure Anne Martelle / Présidente du Syndicat de la librairie française.

Le détail des deux journées a tout juste été communiqué :

17h15 - 18h45 : - Présentation de Québec Édition : découvrez la rentrée littéraire et les catalogues des maisons d’édition Les 400 coups, Écosociété, Héliotrope, Éditions de l’Homme, Lux Éditeur, Mémoire d’encrier, La Montagne secrète, L’Oie de Cravan, La Peuplade, Québec Amérique, Éditions du remue-ménage - Rencontres avec nos partenaires exposants et les éditeurs du Grand Est

15h45-17h : - Semi-plénière 1 : Retour sur le prix unique du livre , son origine, ses objectifs, ses enjeux actuels - Atelier 1 : L’écologie est aussi sociale - Atelier 2 : La Romance, une belle histoire en librairie ? - Atelier 3 : Une meilleure diffusion auprès des librairies de niveau 2 , encore un effort ! - Atelier 4 : Quelle distribution dans dix ans ? Ecologie, performance, délais, économies, intelligence artificielle… - Atelier 5 : Quelle diversité de l’offre en librairie ? L’exemple des rayons jeunesse, BD et littérature - Etude réalisée par l’Université Jean Moulin Lyon 3 en partenariat avec le SLF - Les libraires se rencontrent 1 (atelier réservé aux libraires) : Je gère les réseaux sociaux dans la librairie . - Les libraires se rencontrent 2 (atelier réservé aux libraires) : En librairie, on n’a pas de fortune mais on a des idées…Echange de bonnes pratiques pour faire plus d’économies.

13h45-14h45 : - Découvrez une sélection de titres de la rentrée littéraire de Belfond, Héloïse d’Ormesson, les Presses de la Cité et Plon - Rencontres avec nos partenaires exposants et les éditeurs du Grand Est

10h30-11h15 : Plénière 1 - L’économie des librairies face aux crises. Quel impact de l’inflation et quels scénarios pour 2024 et 2025 ? Présentation de l’étude réalisée par Xerfi pour le SLF

8h-9h : Café d’accueil

9h-9h30 : Plénière 4 - Grand témoin - Les librairies face aux tensions de la société

9h30-9h45 : Pause

9h45-11h :

- Semi-plénière 2 : Face à l’inflation, à la stagnation du chiffre d’affaires et des marges, comment améliorer le modèle économique des librairies ?

- Atelier 6 - Tout savoir sur le livre d’occasion : tendances du marché, offre, circuits de vente, comportements des acheteurs et des revendeurs. Présentation de l’étude du ministère de la Culture et de la SOFIA.

- Atelier 7 - Regards croisés : être libraire indépendant en Espagne et en Angleterre

- Atelier 8 - Les librairies en zone rurale, quelles spécificités, quelles contraintes ?

- Atelier 9 - Améliorer sa marge grâce aux outils EDI (messages existants, facture dématérialisée, projets)

- Atelier 10 - L’impact du Pass culture en librairie. Présentation d’une étude croisée entre le pass Culture et l’Observatoire de la librairie du SLF

Les libraires se rencontrent 3 (atelier réservé aux libraires) : Comment renouveler les animations en librairie ?

Les libraires se rencontrent 4(atelier réservé aux libraires) : Et nous, libraires, comment lit-on?

11h-11h15 : Pause

11h15-12h30 :

- Semi-plénière 3 - Les jeunes et la lecture, comment remonter la pente ?

- Atelier 11 - L’intelligence artificielle et le livre : pour le meilleur et pour le pire ? Quel impact sur la création, l’édition, la diffusion et la distribution de livres ?

- Atelier 12 - Améliorer sa marge en optimisant ses retours, ses achats et son stock

- Atelier 13 - Atelier de fiction écologique : à quoi ressemblera le livre post-pétrole ?

- Atelier 14 – Diversité, inclusivité : pour des librairies (encore plus) à l'image de la société ?

- Atelier 15: Préparer la transmission de sa librairie, les clés du succès

Les libraires se rencontrent 5 (atelier réservé aux libraires) : Tenir une librairie seul.e ou en micro-équipe

Les libraires se rencontrent 6 (atelier réservé aux libraires) : Je suis libraire en sciences humaines

12h30-14h : Buffet

14h-15h15 :

- Semi-plénière 4 : Où en sont les « nouveaux libraires » ? Leur situation économique, leur vision du métier, leur environnement concurrentiel. Présentation du second volet de l’étude réalisée par Axiales pour le SLF

- Atelier 16 : Ventes aux bibliothèques, un enjeu culturel et territorial important mais des conditions économiques qui se dégradent

- Atelier 17 : La transition énergétique en librairie, comment aller plus loin ? Bonnes pratiques et financements

- Atelier 18 : Nouveautés, faire mieux avec moins. Résister à la surproduction tout en défendant mieux les livres et leurs auteurs ? Retour sur l’expérience de la trêve des nouveautés.

- Atelier 19 : Classer, est-ce assigner ? L’impact des méthodes de classement en librairie sur la représentation des auteurs et des origines par les lecteurs

- Atelier 20 : Autoédition, webtoons, lecture sociale en ligne, ces formes de création et d’édition en marge des librairies

- Les libraires se rencontrent 7 (atelier réservé aux libraires) : Faire face à l’envolée des charges dans les grandes librairies

- Les libraires se rencontrent 8 (atelier réservé aux libraires) : Comment optimiser mes coûts de transport et mes livraisons ?

15h15-15h30 : Pause

15h30-17h :

- Semi-plénière 5 : Librairies, politique et liberté d’expression. Prises à parti, prenant parti, quel rôle et quel positionnement des librairies face à la polarisation de la société et à l’intolérance ?

- Semi-plénière 6 : Auteurs, éditeurs indépendants, libraires, la paupérisation est-elle inéluctable ? Comment créer et mieux partager la valeur au sein de la filière du livre ?

17h : Clôture