Iran : rappeur, poète, Toomaj Salehi condamné à mort

Arrêté avec un grand nombre d’autres opposants en octobre 2022 pour avoir soutenu les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, et produit un clip dans lequel il dénonçait ouvertement cet assassinat intervenu alors qu’elle était détenue par la police des mœurs, disparition à l’origine du mouvement « Zan, zendegi, azadi », « femme, vie, liberté », Toomaj Salehi a été condamné à mort par pendaison pour “corruption sur Terre” le 24 avril dernier.

Cette condamnation est à la fois horrifiante et inadmissible.

Depuis 2022 la position du gouvernement iranien à l'égard des « activistes culturels » s’est durcie. Artistes, musiciens, cinéastes, journalistes, bloggeurs, qui se comportent « contre les intérêts nationaux », sont interdits de travail, persécutés, arrêtés, torturés, exécutés.

On ne compte plus les noms de celles et ceux qui ont subi cette persécution ou en sont victimes, emprisonnés ou assassinés arbitrairement par un régime qui s’en prend à des artistes parce qu’il est conscient que le pouvoir et la portée de l'art sont une menace pour tout régime coercitif.

Parce qu’il incarne les Iraniens d’aujourd’hui qui se battent pour leurs droits élémentaires, parce qu’il a fait de l’art une arme qui ne tue pas mais donne vie aux rêves de son peuple opprimé, Le PEN Club Français demande la libération immédiate de Toomaj Salehi, dont l’exécution serait intolérable au regard de ce droit fondamental et inaliénable qu’est la liberté d’expression.

Nous nous joignons aux voix qui, à travers le monde, s’élèvent pour affirmer la nécessaire Liberté d’Expression de tout Artiste, et exiger que cessent toutes les poursuites à leur encontre.

Nous vous invitons à rejoindre le 14 mai un des rassemblements organisés en France par les associations et collectifs : Action4Iran, Azadi4Iran, Collectif National Femme Vie Liberté, Femme Azadi, Neda d’Iran, This is a Revolution et Toomaj international page.

Nous vous enjoignons de signer une des pétitions, ou bien toutes, pour exiger sa grâce et sa libération immédiates.

Pour aller plus loin :

En mai 2013, Marjane Satrapi publiait un texte de soutien en sa faveur : « Son rap, c’est de la poésie persane. Jamais un rappeur n’a manié notre langue comme lui. Jamais je n’ai entendu de chansons qui décrivent plus justement le mal-être et la souffrance de la société iranienne.

Sa musique, il l’a toujours laissée libre de droits afin que tout le monde puisse y avoir accès. […] Toomaj est dans le cœur de tous les Iraniens, peu importe leur appartenance ethnique ou politique. Il est le symbole de la liberté d’expression, la voix de la jeunesse en Iran. Soyons la sienne. »

Contexte et historique juridique

Le rappeur et artiste hip-hop iranien renommé, Toomaj Salehi, est détenu depuis plus d'un an pour ses œuvres musicales et ses publications sur les réseaux sociaux qui critiquent les pratiques injustes du gouvernement iranien. Il avait déjà été condamné à un an de prison lors d'un procès à huis clos, en l'absence de son avocat et de sa famille, et sans préavis, sous l'accusation de « propagande contre le régime ».

Il avait été libéré sous caution en 2023 mais fut de nouveau violemment agressé et enlevé douze jours après sa libération, sans aucun ordre judiciaire, simplement pour avoir dénoncé les tortures subies durant sa détention.

Dans une récente vidéo du 14 février, il décrivait des tortures physiques et psychologiques sévères, allant jusqu'à porter plainte contre ses bourreaux. Son nouveau rapt, assorti d'accusations telles que « publication de mensonges », soulève de graves préoccupations quant au respect du droit à un procès équitable et de la liberté d'expression en Iran.

Il est maintenant confronté à de nouvelles accusations, telles que « incitation à la violence », « aide à la rébellion » et « association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes contre la sécurité », prévues pour être jugées le 16 mars 2024. Ces accusations, considérées comme fabriquées et diffamatoires, s’ajoutent de manière illégale à celles du procès précédent, exacerbant les inquiétudes concernant son droit à un procès juste.

Dans des nouvelles alarmantes, il vient d'être condamné à mort par un tribunal en Iran. Or, l'artiste nécessite une opération pour une jambe cassée lors de son arrestation initiale. Privé de soins médicaux en prison et souffrant, son état de santé est préoccupant. Son cas met en lumière l'absence de droits humains fondamentaux et l'accès aux soins de santé pour les détenus en Iran.

Salehi s'est ouvertement engagé dans les manifestations qui ont éclaté en Iran après la mort en détention de Mahsa Amini, âgée de 22 ans, l'année dernière. À travers sa musique, il a plaidé pour la liberté et la fin de la répression.

L'expérience antérieure de Toomaj a été extrêmement éprouvante. Il a enduré 252 jours d'isolement solitaire, subissant 12 heures de torture brutale incluant des chocs électriques et des coups portés à la tête, aux yeux et au corps, entraînant des fractures, des dommages oculaires et des dents cassées. Tout au long de sa détention, il a été privé des soins médicaux essentiels. Selon son compte Twitter, il a subi de graves sévices au point de risquer de perdre la vue.

Crédits photo : Toomaj Salehi