Internet : France et Québec réunis contre Chinois et Américains

Au commencement étaient les ministres de la Culture Nathalie Roy, pour le Québec, et Franck Riester, rue de Valois. Objectif commun : lutter contre la toute-puissance des plateformes « devenues incontournables dans la diffusion des contenus culturels », relevait le ministre français.

Démarrait alors une mission réunissant les deux territoires autour de la visibilité des contenus francophones. « Les œuvres de nos créateurs doivent être visibles dans l’univers numérique », affirmait Nathalie Roy.

La diversité à l'ère numérique

Avril 2022 s’ouvrait l’appel à candidatures : les acteurs français et québécois (sur ces deux territoires strictement) bénéficieraient de financement de 75.000 à 150.000 €, suivant les projets présentés. Fin septembre serait dévoilée la liste des opérateurs retenus. La mission Découvrabilité prenait forme et vie.

Avril 2024, les figures politiques ont changé, mais le projet demeure, indique un communiqué de la rue de Valois. Les partenaires « renforcent leur coopération en faveur de la découvrabilité des contenus culturels » et font état d’un « nouveau groupe de travail conjoint portant sur la diversité linguistique des contenus culturels à l’ère du numérique ».

Aux manettes désormais, Rachida Dati côté français et Mathieu Lacombe pour le Québec. Lequel, depuis quelques heures, est arrivé sur le territoire français, afin d’accueillir le Québec invité d’honneur du Festival du livre de Paris. Bien entendu, aucun mot sur le fait que cette mise à l’honneur découle de la défection du Bassin du Congo, originellement pays convié. Soit.

Côté québécois, « on ne sait pas trop ce que l’on fait ici », nous assure une éditrice. « Cette invitation un peu forcée s’est faite entre politiques, en cassant le bras des joueurs », précise un éditeur volontairement absent. Pas de bon salon du livre à Paris sans polémique, certes : celle-ci en devient truculente…

Contenus et contenants

Reste donc cette action commune autour de la Découvrabilité et le groupe de travail ainsi coprésidé par Rachida Dati et Mathieu Lacombe. Ce dernier « aura notamment pour mandat de » :

• Mobiliser les membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) afin de protéger et de promouvoir la diversité linguistique des contenus culturels dans l’environnement numérique ;

• Poursuivre la mise en œuvre active de la Stratégie commune franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones ;

• Développer des actions communes sur la découvrabilité des contenus culturels francophones, l’intelligence artificielle et la sobriété numérique.

Autrement dit, la francophonie s’élargirait enfin, bien que France et Québec demeurent les fers de lance de l’initiative. Notons qu’en parallèle, un deuxième appel à projets a été ouvert jusqu’au 15 mai 2024 (renseignements ici). On consultera à cette adresse les porteurs de projets retenus pour la première salve.

Engagés dans la promotion de « la diversité des cultures et le plurilinguisme », France et Québec devancent ainsi la réunion d’un comité d’experts de l’UNESCO, prévue en mai à Québec. Ces derniers réfléchiront « à l’application de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et à la veille du XIXe Sommet de l’OIF organisé par la France en octobre prochain », pointe les deux ministères.

