Verdissement, métapopulation... La langue française et l'écologie

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Ses membres se confrontent régulièrement avec des concepts scientifiques et technologiques pointus, dont ils fournissent une définition et un équivalent en français, souvent pour des termes anglais. Du côté de l'environnement et des énergies, la CELF s'est ainsi penchée sur les cas du nucléaire et des énergies fossiles, entre autres.

La liste parue au Journal officiel du 5 mai dernier se consacre plus simplement au vocabulaire de « l'environnement », avec une quinzaine de termes et leurs équivalents.

À ne pas confondre avec le verdissement d'image (l'équivalent donné en 2013 au greenwashing), la Commission identifie comme le « verdissement » (le greening, en anglais) le fait d'intégrer des « objectifs environnementaux dans les politiques, les projets et les actions d'initiative publique ou privée de développement et d'aménagement ». Un engagement qui peut aussi être désigné par le terme « environnementalisation ».

Autre terme positif, le « métier vert » (équivalent du green job), lequel « contribue directement à la protection de l'environnement et à l'amélioration des conditions environnementales ».

Du côté des phénomènes naturels et météorologiques, la Commission relève l'« emballement thermique » (ou heat burst), soit « une hausse brutale de la température accompagnée de soudaines et violentes rafales de vent et d'une baisse marquée de l'humidité », pour quelques heures seulement.

À LIRE - Street football, basket ou golf : la langue française à la rue ?

Fait notable, car plutôt rare, la CELF inclut dans sa liste deux termes français qui ne dérivent pas d'équivalents anglais : la « recherche de signature ADN dans l'environnement » (ou recherche d'ADNe en forme courte), ainsi que l'« utilisation raisonnée de la nature », laquelle « prône la régulation de l'usage des ressources naturelles afin de satisfaire durablement les besoins humains ».

La liste complète est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Tomasz Baranowski, CC BY 2.0