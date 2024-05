Un jubilé littéraire : “La littérature peut être une fête

L'allemand est la troisième langue traduite en italien, après l'anglais et le français. Plus précisément, selon les données de l’AIE (Associazione Italiana Editori), 970 titres ont été traduits de l'allemand vers l'italien en 2020. Par ailleurs, en Italie, l'allemand est la langue la plus parlée après l'anglais, le français et l'espagnol, selon les données de l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica).

Une collaboration en vue de Francfort 2024

Ces raisons suffiraient à elles seules à comprendre l'importance et l'opportunité de la création de ce projet. Reina Gehrig raconte comment ce projet avait vu le jour : « La collaboration a commencé il y a une année et demie. L’Italie sera le pays invité à la Foire du livre de Francfort en octobre et, en revanche, le Salon du livre de Turin souhaitait mettre l’Allemagne à l’honneur. Compte tenu du fait que l’allemand est tout aussi important en Autriche et en Suisse, il a été décidé de donner la parole à l'allemand en tant que langue invitée au Salon de Turin. »

Par la suite, diverses institutions en Autriche (par exemple le Forum Culturel Austrichien), en Allemagne (par exemple le Goethe-Institut), et en Suisse (comme la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia) ont soutenu conjointement ce projet.

Un défilé de genres littéraires Cependant, il peut paraître difficile de coordonner des voix uniques et différentes, provenant de trois différentes nations. Que signifie travailler ensemble quand on appartient à trois pays différents, qui ont donc leur propre histoire, leur propre culture et leur propre littérature ? Selon Anne-Bitt Gerecke, « ce fut une belle collaboration entre les trois pays et entre les institutions culturelles de ces trois pays ».

En effet, « il y a déjà un fort échange littéraire et de connaissances entre ces trois pays » puisque des livres d'auteurs suisses et autrichiens sont également publiés en Allemagne et vice-versa. Le défi consistait donc à « trouver un équilibre entre les auteurices invitées, afin que les voix des trois pays soient représentées de manière pertinente ». Reina ajoute qu'il était « dans notre intérêt commun de bien travailler ensemble ».

Anne-Bitt Gerecke rappelle également que l'objectif était de « donner une image complète du paysage littéraire de ces trois pays en prenant en compte tous les genres littéraires, des livres pour les jeunes à la non-fiction, en passant par les romans et les bandes dessinées ». Aucun genre n'a donc été exclu et il a été cherché de faire « défiler », comme l'indique le titre du programme, tous les genres.

Une littérature universelle et ouverte à tous Au total, 25 autrices et auteurs ont été accueillis en Italie. Reina Gehrig explique que l'un des critères de base pour cette sélection était qu'il s'agissait « d'auteurs traduits en italien », dont le public pouvait lire les ouvrages en italien. Anne-Bitt Gerecke suggère également qu'un autre paramètre était qu'il s'agisse de livres « récemment publiés », afin de bien représenter le panorama des nouvelles publications traduites de l'allemand vers l'italien.

La vocation de la Literatur Parade est d'être en quelque sorte universelle et la plus représentative possible de l'édition allemande traduite en italien. En effet, Anne-Bitt Gerecke rappelle que « dans le choix des livres, un fil conducteur a été suivi, à savoir des romans qui traitent de thèmes universels, pas spécifiquement régionaux ou nationaux, mais des thèmes liés aux questions que nous nous posons tous : comme la culture de la mémoire, les idées que nous avons sur le futur… »

Grâce à ces thèmes, il est donc possible de créer une relation avec le public italien qui, selon Reina Gehrig, « a réservé un un excellent accueil ». En effet, « nous avons fait venir des primo-romanciers qui ont suscité un grand intérêt du public ».

Le format de la Read Parade La volonté de rendre la littérature germanophone accessible à tous se traduit également par une initiative intéressante : le samedi, il y aura en effet une Read Parade qui, comme l'explique Reina Gehrig, « est un format imaginé par l'éditeur Tom Müller de Tropen Verlag, une maison d'édition berlinoise ». Cette idée, qui consiste à défiler dans la ville sur un char festif avec un DJ set en faisant des lectures, a séduit les coordinatrices du projet, qui ont donc invité l'éditeur à Turin.

Anne-Bitt Gerecke souligne ainsi l'esprit de l'initiative : « Faire découvrir la littérature au plus grand nombre, même en dehors du salon. Parce que la littérature peut être une fête. » Avec de la musique, des chansons et de la lecture, l'intention est de ramener la littérature d'où elle vient, dans les rues et sur les places de la ville.

En ce qui concerne l'espace physique qui accueille cette idée et ce projet, le stand mesure environ 170 mètres carrés et a été conçu selon les principes de la réutilisation et du recyclage. Il peut donc être éliminé de manière durable à la fin de la foire. Les murs, les marches et le mobilier, par exemple, sont en bois renouvelable. Les livres sont présentés dans des caisses de transport classiques, comme celles des fruits et légumes. Une sélection de livres est proposée, grâce à la collaboration avec la librairie internationale Luxembourg.

