Ramadan à Gaza : “Des dessins comme ça, on en fera d'autres

Ce dessin, a expliqué Coco, vise à mettre en lumière la situation désespérée à Gaza, sous les bombardements israéliens, avec un risque de famine alerté par l'ONU, tout en critiquant « l'absurdité de la religion ». Cette dernière a par ailleurs décidé de partager un « petit florilège (tout petit hein) de conneries, menaces et messages antisémites reçus suite à ce dessin » Une caricature qu'elle : « assume parfaitement ! ».

Parmi les messages épinglés, une réaction de la membre du Conseil régional d'Île-de-France, encartée France Insoumise, Sophia Chikirou, qui affirme : « Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez. »

Une référence au Vous n'aurez pas ma haine, roman d'Antoine Leiris publié en 2016, qui partait d'une publication sur Facebook, au lendemain des attentats du Bataclan à Paris, où son épouse, Hélène Muyal-Leiris, a été assassinée.

La députée LFI Sarah Legrain a parlé de son côté de dessin « tout bonnement immonde », quand un autre député du parti de gauche, Carlos Martens Bilongo, le qualifie aussi d'« immonde ». Les réactions varient de menaces directes à des rappels violents de l'attentat contre Charlie Hebdo, soulignant le danger auquel Coco est exposée, malgré sa protection rapprochée.

Elle était sur les lieux lors des attaques terroristes de 2015 contre son journal, où 12 personnes ont perdu la vie.

Libération et Charlie Hebdo ont tous deux manifesté rapidement leur soutien à Coco, condamnant les attaques et soulignant l'importance de ne pas banaliser cette violence. Dov Alfon, directeur de Libération et et ancien officier de renseignements israéliens, insistait sur la gravité des menaces de mort reçues auprès de l'AFP. Fabien Roussel, du PCF, avait également exprimé son soutien, affirmant sa solidarité avec Coco et Charlie Hebdo.

Ce jeudi 21 mars, c’est le dessinateur Riss, directeur de publication de Charlie Hebdo, qui réagissait auprès de BFM TV au message de Sophia Chikirou : « Ce sont les propos qui ont été tenus par des victimes du Bataclan au lendemain du 13 novembre. Et là, elle parle comme si elle-même était victime d’un attentat, elle s’approprie la parole des victimes. »

Le dessinateur a par ailleurs qualifié cette dernière de participante à un « populisme électoraliste, une espèce de poujadisme électoraliste ». « Des dessins comme ça, on en fera d'autres », a-t-il encore affirmé, et d'exprimer son inquiétude quant à l'érosion de la liberté d'expression depuis l'attentat contre Charlie Hebdo, soulignant une détérioration où « les gens ne sont pas gênés des menaces de mort, d’insulter, d'éructer, de faire du dénigrement sur les réseaux sociaux ».

Il a enfin souligné l'importance de « ne pas se laisser impressionner par ces menaces, ces comportements agressifs », avant de conclure : « Ça renforce notre détermination à continuer de faire du dessin satirique. »

Ce 22 mars, c'est le romancier Yannick Haenel qui publie une chronique dans Charlie Hebdo, où il affirme : « Tous ceux qui crient à l’offense et qui voient dans le dessin de Coco un outrage à Gaza révèlent non seulement leur lamentable incompétence à voir et à déchiffrer, mais surtout la malveillance automatique qui les anime. »

Enfin, l'Observatoire de la Liberté de Création, - qui s'est constitué en association en janvier 2024 et rassemble une quinzaine d'organisations et diverses personnalités engagées dans la défense de la liberté de création et de la diffusion des œuvres -, se dit « indigné par les menaces de mort à l'encontre de la dessinatrice de presse Coco ». Il redit « son rejet des tentatives de faire taire les artistes. Qu'on apprécie ou non l'humour d'un dessin, rien n'autorise à déverser sur l'artiste sa haine ou sa colère de cette manière. »

Et d'ajouter : « Dans ce contexte, ces menaces sont particulièrement insupportables et ceux qui les ont émises doivent être poursuivis. Un dessin de presse peut librement provoquer, et il paraît essentiel, en 2024, alors que les attaques contre la liberté de création se multiplient, de rappeler que c’est dans le débat et la discussion que l’on peut échanger au sujet des œuvres et de leur interprétation : pas dans la polémique, et encore moins dans la violence. »

Situation grave à Gaza

L'ONU alerte sur le risque imminent de famine dans la bande de Gaza, notamment au nord, où 1,9 million de personnes sont déplacées et où la guerre entre Israël et le Hamas exacerbe la crise humanitaire. Selon la Classification de la sécurité alimentaire (IPC), plus de la moitié de la population gazaouie souffre déjà de sous-alimentation sévère.

La famine, définie par des critères stricts incluant un manque extrême de nourriture, une malnutrition aiguë significative chez les enfants, et une mortalité élevée due à la faim ou à la maladie, est sur le point d'être déclarée.

À LIRE - Gaza : des acteurs du livre manifestent devant la Foire de Londres

L'aide internationale, bien que cruciale, se heurte aux restrictions imposées par Israël. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, accuse Israël d'utiliser la faim comme arme dans le conflit, un acte qui pourrait constituer un crime de guerre. Face à l'urgence, des efforts internationaux tentent de soulager la détresse de Gaza, notamment avec l'envoi de nourriture par voie maritime.

Crédits photo : Selbymay (CC BY-SA 4.0)