Mort du poète Guy Goffette, l'insatiable quête de beauté

Goffette fut un poète dont l'œuvre s'inscrivit dans une quête de beauté et de vérité, explorant les contours de l'expérience humaine à travers le prisme de sa sensibilité aiguisée. Ses contributions à la littérature francophone contemporaine demeurent un témoignage précieux de la capacité de la poésie à toucher l'universel à travers le particulier.

Il a d’abord embrassé plusieurs professions avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Il a été enseignant, libraire, et éditeur des cahiers de poésie Triangle ainsi que de L’Apprentypographe. Son amour pour la littérature l’a conduit à voyager à travers l’Europe avant de s’établir à Paris, où il vit à présent.

Il travaille comme lecteur chez Gallimard, maison d’édition où la plupart de ses œuvres sont publiées. Reconnu avant tout comme poète, même dans ses écrits en prose, il a publié une vingtaine de recueils mais s'attacha également au roman, aux essais et aux nouvelles. Il fut honoré en 2001 par le Grand Prix de Poésie de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre​. En 2010, il reçut également le Goncourt de la Poésie.

L’œuvre de Goffette se distingue par sa diversité thématique, abordant des sujets tels que Paris, l’enfance, les Ardennes, le viol, les femmes, l’alcoolisme, l’histoire, et les voyages intérieurs. Parmi ses titres les plus célèbres figurent Presqu’elles, Tombeau du Capricorne, Elle, par bonheur, et toujours nue, Éloge pour une cuisine de province, Verlaine d’ardoise et de pluie, et Une enfance lingère, ce dernier ayant été récompensé par le prix Marcel Pagnol en 2006.

Goffette s’est également distingué par sa capacité à jouer avec les formes poétiques, comme il l’explique dans un entretien. Il exprime une prédilection pour le distique, apprécié pour sa légèreté et sa capacité à instaurer une cadence répétitive, ainsi que pour le vers de quinze syllabes, qu’il trouve difficile mais libérateur. Ces choix formels reflètent sa volonté de créer une poésie à la fois accessible et profonde, empreinte de musicalité et d’intuition.

