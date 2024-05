Le troubadour occitan Henri Gougaud est mort

Ce 8 mai, un poème de Henri Gougaud a été partagé sur Facebook, en forme de dernier hommage à l'artiste.

Le 11 mars dernier, l'Occitan faisait déjà ses adieux : « Chers amis, les temps sont venus où nos routes vont se séparer, je vais désormais emprunter les chemins de l’intime au gré de l’amour de mes tout proches. Je me laisse découvrir chaque matin l’imprévisible, qu’il m’emporte encore plus loin vers le désir et la force de dire oui, de dire non, de rire au ciel, d’écouter la tendresse. »

Et d'ajouter : « Si vous voulez me retrouver, feuilletez les pages des livres que j’ai écrits, fredonnez les ritournelles que j’ai chantées, j’y serai tel que vous m’avez connu. Comme je ne me suis réclamé de personne, ne vous réclamez pas de moi. J’ai eu pour ambition secrète que mes mots vous délestent des maîtres et chapelles qui vous empèsent les rêves. Alors quittons-nous sur une Pensée de Walt Whitman : "Je vous adjure de laisser tout libre, comme j’ai laissé tout libre. Qui que vous soyez me tenant à présent dans la main, lâchez-moi et partez sur votre propre route." »

Un libertaire

À la fin des années 50, ce fils de cheminot et d'institutrice monte à Paris, où il interprète ses compositions dans les cabarets de la Rive-Gauche et fréquente les cercles anarchistes. Son talent attire bientôt l'attention d'autres artistes tels que Serge Reggiani, Jean Ferrat et Juliette Gréco, qui décident de mettre en musique certains de ses textes.

En 1973, il publie Démons et merveilles de la science-fiction. Peu après, Claude Villers l'invite dans son émission, Marche ou rêve, sur France Inter et le recrute comme chroniqueur. Henri Gougaud y narre quotidiennement à midi des histoires fantastiques et étranges, ainsi que des contes tirés du vaste héritage de la tradition orale.

Il produit par la suite ses propres émissions sur le même réseau, dont Le Grand Parler et Tout finit par être vrai. Durant les étés 2016 et 2017, il co-anime Les Aventuriers de l'inconnu sur RTL avec Jacques Pradel, une émission dédiée aux phénomènes surnaturels tels que les esprits, les fantômes et les OVNI.

Parmi ses nombreuses fictions et collections de contes au fil des ans, Départements et Territoires d'outre-mort (Prix Goncourt de la nouvelle 1977), Le Grand Partir (Prix de l'Humour noir 1978), Le Voyage d’Anna (Prix Jackie-Bouquin 2005), L'Arbre à soleils ou encore L'Arbre d'amour et de sagesse. Son dernier ouvrage en date, Contes impatients d'être vécus, a été édité en avril 2023 chez Albin Michel.

Son engagement continu en faveur de la culture et de la tradition orale s'est aussi manifesté à travers des œuvres collectives, telles que La Chanson de la croisade albigeoise et Contes et recettes du monde.

Il fut fréquemment sollicité pour des récitations publiques. Celui qui se présentait comme un libertaire a par ailleurs dirigé les collections La Mémoire des sources et Contes des sages aux éditions du Seuil.

Crédits photo : Henri Gougaud